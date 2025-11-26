千海肥牛哥新造型「單拖」再戰放題 直擊實況：今次有冇帶袋？結果令人愕然｜Juicy叮

因在荃灣千海水產火鍋放題店「又食又拎」，加上「肥牛Gel頭」一事而紅遍網絡的「千海肥牛哥」，昨日（25日）被網民在旺角一間放題店「野生捕獲」，最新實況照顯示肥牛哥有新造型，目擊者並向網民直擊他在店內的一舉一動，與及交代網民最關心的問題：「今次有冇帶袋？」

千海肥牛哥新造型「單拖」再戰放題 直擊實況：今次有冇帶袋？結果令人愕然↓↓↓↓

有網民昨日（25日）在社交平台「香港茶餐廳及美食關注組」Facebook發相發帖，表示在旺角一間韓式料理放題店，野生捕獲「肥牛哥」，樓主在回應留言時又再發相，表示前日（24日）已在壽司店遇過他。

樓主在帖文中興奮表示：「今日去旺角ＸＸ撞到千海肥牛哥」，並附上照片。從相片及留言可見，肥牛哥今次是「單拖」出擊，獨自一人挑戰放題，身邊未見其女伴。

據樓主觀察，肥牛哥此次「兩手fing fing入坐」，並無攜帶上次又食又拎的標誌性環保袋或任何腰包。

樓主指他「一人自由坐，好似冇樓面理佢」，他靜靜地吃完後便悄然離去，未有引起其他食客注意，「食完之後5（唔）見咗人，唔知去咗邊度......」

樓主：呢間放題店好似冇CCTV

樓主又幽默地回應網民「又想撻嘢？」的問題，表示店內的豬腳薑「冇少到」。有網民笑問：「呢間係咪冇CCTV？」樓主答「好似冇」，看來今次肥牛哥只是純粹的食客。

從樓主上傳的相片可見，肥牛哥一改昔日形象，換上了一頭漂染的搶眼金髮，雖然有網民笑稱「啲頭髮咁亂嘅，係咪啱啱梳完頭？」，但其標誌性的身型，依然讓人一眼認出，樓主亦謂，肥牛哥「只係漂染咗金毛」。

照片中，他身穿一件深色衫，驟眼看去似與上次在千海水產所著為同一款衣服，其略顯疲憊的神情，似乎未有減退他對放題的熱愛，四周食客則未見對他特別行注目禮。

樓主在留言中亦貼出相片，指前晚亦遇過他，他「尋晚食壽司」，可見其對美食的熱愛始終如一。

樓主連續兩日遇到他：佢尋晚食壽司

對於肥牛哥再度現身，網民反應兩極。不少人繼續以「Gel頭」舊事開玩笑，紛紛留言「今次有冇用肥牛gel頭先」、「用韓牛都可以gel頭」，甚至有人擔心他「小心他把整間XX偷走」。

由於處境喜劇《愛·回家之開心速遞》亦有橋段向其「致敬」，有網民視他為另類明星，笑稱「佢就好似漆黑嘅螢火蟲一樣咁鮮明咁出眾」、「TVB台慶都見有人扮佢」，詢問樓主有否上前索取簽名合照。

網民反應兩極 嘲諷以外籲寬容

除了一片嘲諷聲外，不少網民亦留言呼籲大眾給予寬容，有網民直言：「算啦，如果冇再犯，放過佢啦，唔算罪大惡極到要係咁攞件事嚟鞭屍」。

不少人認為，肥牛哥當日的行為固然有錯，但「上次單嘢都夠丟臉俾人笑」，有人從同理心出發，感嘆道：「其實佢都好慘，佢唔識街外人，但街外人個個都識佢，每一次入食店開餐都要畀人點相」。

網民：如果冇再犯，放過佢啦

有網民亦指出在千海水產的事件中，肥牛哥當日被發現後「都好合作拎番晒啲嘢出嚟，又無發爛渣或惡人先告狀，態度都唔差」，因此懇請各位「高抬貴手，放佢一馬啦」，讓他「被時間淡忘吧」。

「千海肥牛哥」的稱號，源於早前在荃灣千海水產海鮮火鍋放題店的驚人行徑。當時他與女伴被職員發現，用餐期間將大量肥牛、海鮮等食材，偷偷裝入自備的環保袋中企圖帶走。在職員要求他將食材放回時，他徒手抓起一把肥牛，隨後竟用同一隻手整理頭髮，這個動作被網民戲稱為「肥牛Gel頭」，影片在今年九月瘋傳後，使他瞬間成為網絡紅人。

來源：GenuineEagle8530＠「香港茶餐廳及美食關注組」FB

