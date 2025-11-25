婆婆趕路失平衡 馬路中心仆到鞋都甩 網民心疼：老人家跌親好大鑊｜Juicy叮

一名婆婆在綠燈「閃燈」時跑過馬路，懷疑在情急下失平衡在路中心仆倒，整個人倒地，撼到額頭之餘，衝力大到連鞋也甩脫。網民見到出事短片也覺痛，擔心地指「老人家跌親好大鑊」。詳情見下圖及下文：

婆婆趕路失平衡 馬路中心仆到鞋都甩逐張睇↓↓↓↓

婆婆整個人向前仆下

樓主前日（23日）在facebook群組「車cam L（香港群組）」以「請體諒老人過馬路」為題上載短片。有網民認得現場「好似（荃灣）石圍角！」。

車cam鏡頭見到婆婆在「綠色人像」燈號閃起後才還橫過馬路，走不出約4步左右便整個人向前仆下。短片還懷疑錄到車內驚訝的「嘩」一聲。婆婆倒地後，旁邊一對男女路人連忙上前攙扶，迎面一名路人亦準備上前幫忙。

相關閱讀：屯門青年送陌生腳痛大叔回家 方法超暖心 女兒網上尋人大感謝 網民動容：難得嘅香港男仔

網民：老人家跌親唔講得笑

網民憂慮婆婆傷勢。多數網民都表示「見到都痛。。。😵😵😵😵」、「老人家跌親好大鑊……」、「老人家跌親真係唔講得笑，墮（地）時骨折好大件事」。特別是「好似撞到個頭。。。。😣」和「佢膝頭直接撞落地😥🙈😢」等細節，更讓網民擔心婆婆的健康狀況，並建議「呢個老人家最好去醫院檢查下，頭撞地好危險」。

對於現場施予援手的善心人，網民們不吝讚美，紛紛表示「多得善心人相助抵讚👏🏻」、「好心路人」。

另有不少人提到「可能香港人係咁，後生快慣… 我都驚自己老咗係咁😂」。針對長者趕綠燈的情況，有網民建議「出街唔好心急，等多盞燈囉」、「所以點解斬緊燈就唔好過」。

相關閱讀：港鐵站內婆婆逆行扶手電梯 「跑步機式」踏步好驚險 網民緊張：要幫佢 結局係......

網民：長者腳部肌肉量差

同時，也有許多網民從長者身體機能的角度出發，指出「老人家好多時手腳唔協調🤔好容易仆倒😭😭😭」、「老人家腳部肌肉量差，容易跌倒」，強調長者跌倒「可大可小」、「手尾長」。

更有網民語重心長地提醒：「親人要提下啲老人家！就算唔係過馬路都唔好衝，最多等一下，唔緊要的」，並建議長者「要明白自己已日漸衰老身體會逐漸力不從心，以前點叻心態就要放棄，要慢活。」樓主也認同此觀點，表示「你講得對，我的親人都有這樣，我間中都去做義工幫下手」。

資料來源：Kwong Cy＠facebook車cam L（香港群組）

慈雲山有執紙皮伯伯懷疑突然中風，倒在馬路上，有路過司機駕車經過，發現竟然「冇人理」，他停車施援，發帖呼籲：「請各位(慈雲)山友發揮香港人守望相助獅子山精神，唔好擔心係唔係碰瓷事件。」。該司機在「慈雲山資訊交流」FB專頁，講述事件，詳情如下↓↓↓↓

該司機在帖文中附有當時的車cam片截圖，看到一名男子倒卧在馬路旁，他身旁有汽車經過，但未見有人落車施以援手。該司機表示：「啱啱揸車經過，見到伯伯瞓低咗係馬路，都冇人理，即刻幫手停低車叫白車。」

該司機其後留言補充，當時看到「冇人理」感到非常生氣：「正正就係咁先火滾睇唔過眼，一直d車經過冇停，成堆學生行過冇人睇下伯伯，周圍d看更、阿叔企係對面馬路望到唔埋去幫手。」

救護車未幾趕到，救護員表示伯伯疑似中風，該司機認出伯伯「係平時惠康執紙皮嘅伯伯」，他呼籲有慈雲山街坊，如「識佢屋企人，請幫手通知已帶咗伯伯入院檢查」。該司機又謂，「因為伯伯好緊張佢車紙皮，我塞咗一舊水畀佢，當買咗佢車紙皮啦」，並著他入院後不要緊張。

同場加映：金鐘港鐵男突趴地昏迷滿臉血 乘客職員「全民施救」感動網民：「人人都伸手去幫！」↓↓↓↓