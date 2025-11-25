野豬夜襲馬鞍山營地狂咬帳篷 兩漢揮樹枝趕走 苦主：瞓瞓下見到個豬鼻｜Juicy叮

有野豬夜襲馬鞍山營地，不但狂扯帳篷，還狂咬一番，苦主在網上發文講述難以想像的體驗，指「瞓瞓下見到個豬鼻」。從事發時的短片所見，兩名大漢揮舞樹枝並不斷呼喝驅趕，場面驚險。詳情見下圖及下文：

野豬夜襲馬鞍山營地狂咬帳篷 兩漢揮樹枝趕走 苦主：瞓瞓下見到個豬鼻逐張睇↓↓↓↓

馬鞍山郊野公園昂平營地

現場為位於馬鞍山郊野公園內的昂平營地。樓主前日（23日）在社交平台Threads以「露營」為題發帖，指「瞓瞓下見到有個豬鼻喺營入面真係嚇死......如果想有一生難忘嘅露營體驗建議去昂平，可以親親野豬、遠觀箭豬、睇到靚日出+滿天星👍🏻」。

野豬一點不怕人

片中見到野豬一度把鼻子伸入帳篷，接著咬著帳篷大力拉扯，旁白指「（野豬）一點不怕人」；短片中後段見到兩名大漢持樹枝邊揮舞邊呼喝，野豬遇勁敵後才倖倖然離開。從樓主天亮後拍攝的相片見到，帳篷損毀嚴重。

網民：咁恐怖嘅

回應的網民被短片嚇到，表示「咁恐怖嘅😳😖」，並指出昂平的野豬「完全唔驚人」，甚至有網民直言「隻豬今年年頭先有㗎，同身邊啲朋友講無咩事唔好上去露營」。

另有網民好奇「點解可以拍到片咁犀利😮」，樓主現身解畫，指「隔離營影的，好似因為隻野豬啱啱騷擾完佢」。

有網民分享了更為慘痛的經歷，表示「噚晚喺昂平都俾佢咬爛咗個營😫」，並提及「依隻豬出晒名，係營就咬，食過返尋味」。更有網民指出「昂坪營地野豬襲擊人都唔係第一次」，及「幾個月前，我同你一樣經歷😢」。還有人上載短片，指「喺昂平與豬豬大戰100個回合🤝🏼🤝🏼🤝🏼」。

網民：臨瞓前將食物掛上樹

就營地的野豬問題，網民紛熱心地出謀獻策，有人建議「下次記得臨瞓前將所有食物掛上樹，要遠離帳幕」，甚至提出「可以考慮裝紅外線感應器，有生物靠近會報警」。

同時，也有網民自爆「昂平豬都係一隻啫，唔知仲有冇勇者去（西貢）塔門，塔門以前係一堆牛+豬」，甚至指「營都幫你地拆埋🤣」。

漁護署資料顯示，馬鞍山郊野公園昂平地區，是香港少數的高山草原之一（高約400米），地形遼闊，風景秀麗。營地附近有一荒廢的村落「昂平村」，絕大部份村屋皆已倒塌，但周遭的風水林樹木茂盛，保存完整。

遇野豬6大安全注意

市民一旦遇到野豬時，應該如何處理？漁護署網頁有教路，提出6點安全注意事項，包括：

•如遇到野豬時，應保持鎮定，切勿主動走近及干擾牠們；

•請勿接觸野豬，包括幼豬；

•如有需要，可躲在障礙物後，待野豬離開後才繼續前進；

•不應用物件拋向或驅趕野豬，以免挑釁野豬而發生危險；

•不要困住野豬或阻擋牠們的去路；及

•如受野豬滋擾，可致電1823電話中心通知漁護署跟進，如情況緊急，應立刻致電999報警求助。

