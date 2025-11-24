迷人Pink Lady現身港鐵 當眾搽指甲油 難頂天拿水味攻陷車廂 網民：原來剪指甲都未夠癲｜Juicy叮

一名以粉紅色主打扮的女乘客，早前在車廂內公然塗抹指甲油，難頂的天拿水味攻陷車廂，引起同車乘客不滿，也被網民鬧爆。詳情見下圖及下文：

迷人Pink Lady現身港鐵 當眾搽指甲油 難頂天拿水味攻陷車廂逐張睇↓↓↓↓

樓主：地鐵怪人

樓主本月20日在社交平台Threads以「地鐵怪人」為題，上載相片發帖公審，留言指「坐坐下聞到成陣天拿水味🤧，CXs原來旁邊條女喺度油指甲油😅」。

回應的網民也感到相當驚訝，形容對方「當咗自己屋企」，奇怪「真係咁忙。連搽指甲油都要喺地鐵。用盡每一分每一刻」，獲樓主現身回應：「佢應該係有諗過油晒十隻手指」。

樓主與網民有問有答

熱心的樓主接著就事件與網民有問有答：

網民：最後件有冇除埋鞋揸腳甲？

樓主：我睇佢手指未查晒就走咗，呢個答你唔到😅😅。

網民：傻傻哋🤣，好想睇佢油出界。

樓主：其實油咗好耐😅😅😅，臭到我頂唔順。

網民：易燃物品。

樓主：係突然間聞到超級臭嘅味道，跟住周圍搜索緊。。。

網民：😂😂我可能諗得衰啲，搽搽下聽到到站一嘢起身，電話就😵😵😵😵。

樓主：佢好醒㗎，有睇站㗎，又會識得吹下隻手。

網民：原來剪指甲都未夠癲。

樓主：真，At least（起碼）冇氣味攻擊😶‍🌫️。

心水清網民發現Pink Lady

另有心水清的網民發現，相中女子「除咗條褲同埋個袋之外，全部都係粉怪」，獲樓主大讚「你唔講我都唔覺🤣🤣🤣，觀察入微👍🏻」。還有網民自爆「試過喺歐洲坐火車，有個鬼妹teenage（十多歲）搽指甲油，我有出聲同佢講，佢就無再搽」。

資料來源：yuentingggggggg＠Threads

港鐵車廂慘變啪啪聲修甲店。屯馬綫一名紮馬尾的女乘客，今年中被拍攝到在乘車期間埋首修甲，又銼又剪又撥，指甲碎片與粉末四散，在屯門站臨落車前，終於被看不過眼的乘客圍斥。結果，馬尾女的反應被網民形容為「神蹟」↓↓↓↓