居屋走廊變「車位」 4戶齊泊買餸車場面壯觀 網民見過有人誇張放喼霸位｜Juicy叮

香港地寸金尺土，不少居民覬覦走廊空間擺放雜物，實行霸得就霸，卻往往忽略通道的消防安全，氣煞網民。詳情見下圖及下文：

居屋走廊變「車位」 4戶齊泊買餸車場面壯觀逐張睇↓↓↓↓

網民：一戶一個車位

樓主今日（24日）在社交平台Threads上載居屋走廊變「車位」的相片發帖。相中見到走廊左左右右4個單位，似乎不約而同地在門外擺放了款式相似，以白色膠袋蓋著的買餸車，旁邊還有門口地氈；另外3個單位還放有鞋子，及一把疑似掃把或地拖的物體。

有留言的網民笑言「地氈、鞋、車仔、垃圾膠袋，神秘組織嚟㗎，gear（裝備）幾乎一樣」、「一戶一個車位，仲要同一style（風格）🤣」。

樓主透露現場為居屋屋苑，但表明「我唔係住嗰度，不過佢哋自己阻住我推貨俾佢🙂」。

樓主：正常唔應該放出門口

對於現場環境，不少網民坦言「自私得嚟大家都有條理」、「擺得好有秩序和整齊同整潔」、「其實以擺嘢出門口嚟講佢哋算幾企理」。

樓主也承認「整齊係真嘅，所以我都係影張相冇投訴冇講地址」，但始終認為收起部車掛喺廚房或者廁所，才是正常負責任嘅人，「正常就唔應該放出門出邊」，並反問「污糟同冇位就可以合理化將啲嘢放出公眾走廊？」、「你走火警（可能）俾地氈撠親」。

網民：一旦火燭就害人害己

有網民獻計「建議報消防，有起事上嚟真係危險，平時就算救護車啲擔架都難過」、「香港人安全意識要提高就真，有白車經過／走火逃生，都會做成阻礙😅，唔係乜嘢都可以約定俗成」、「一旦火燭就害人害己」。

有人更語重心長地表示，「我見好多人話唔阻就唔理，其實我個人唔認同，咁樣其實都係習非成是嘅一種。佢哋擺擺下，冇問題就越擺越多。我眼見+親身經歷，佢擺一兩件就有人投訴，咁佢就唔會再咁理所當然繼續擺；但係如果你由得佢，咁就會越來越多。如果係居屋咪同管理處講囉，或者報消防」。

雖然樓主懷疑4部買餸車的主人均為長者，但有回應的網民提醒，「自私就一定，但未必老人家」、「都未必，也好大機會不是老人家。買餸大都是家庭主婦或者工人姐姐」。

網民分享更誇張走廊見聞

有人則分析擺放原因「人擺我又擺，唔好蝕」、「架車碌過街市真係唔想拎返入屋。日日用又唔想日日清潔。不過以前住個到都係唔俾放出嚟，又無露台。唯有係屋企搵嘢墊住個碌」。

另有網民認為帖文的相中情況「算小事」，並分享了更誇張的走廊見聞——

•擺車仔事小，試過喺走廊放養大狗；

•某程度上已經算好，見過BB車+鞋架😂；

•擺車咪算少嘢囉，擺鞋櫃啊、擺買餸車啊；鄰居先誇張，擺晒自己啲衫出去最邊邊位嗰度曬，然後放張木凳喺度再種埋花養埋兔仔🐇?；

•3戶人好似鬥霸走廊位咁，一戶輪椅BB車雜物放出走廊；一戶門口鞋架起到上天花板、BB車放出走廊；第三戶喼、一堆鞋、滑板車單車、BB車X2放出走廊。

資料來源：ryan._.sx5451＠Threads

今年中，有住屯門良景邨居民在社交平分享街坊的奇葩舉動的照片，他表示：「覺得好似有啲問題唔係好舒服，我咁樣係正常定唔正常？」↓↓↓↓