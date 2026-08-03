大專生資助/貸款2026︱6個Grant Loan/ Non Means計劃懶人包 津貼可高達12萬！附申請連結

DSE（中學文憑試）放榜後，聯招（JUPAS）改選程序亦已完成。考生的下一個重要日子，將是8月5日的JUPAS正式遴選結果公布。同學在接納取錄資格後，便可着手申請學費助學金或貸款。在職家庭及學生資助事務處（學資處）一直為學生提供適切的經濟援助及學費津貼，《星島教育》特別整合「大專/大學生資助/貸款懶人包」，盤點6大資助及貸款計劃，其中「專上學生資助計劃（FASP）」的津貼，最多更高達12萬元。下文助各位準大學/大專生，一文看清申請資格、方法及截止日期等，方便同學確認有offer後可盡早申請。

6個大專/大學生資助/貸款計劃

現時，學資處為專上學生提供共6項資助及貸款計劃，包括：「資助專上課程學生資助計劃」（TSFS）、「專上學生資助計劃」（FASP）、「全日制大專學生免入息審查貸款計劃」（NLSFT）、「專上學生免入息審查貸款計劃」（NLSPS）、「擴展的免入息審查貸款計劃」（ENLS），以及「資助專上課程及專上學生車船津貼」。

學友社學生輔導顧問吳寶城指出，上述前5項計劃主要分為兩大類。第一類是須經家庭入息及資產審查的「Grant Loan」（助學金及貸款），包括TSFS及FASP。當中，TSFS針對就讀公帑資助認可專上課程的全日制學生；而FASP的對象，則為修讀自資形式開辦並經本地評審副學位或學士學位的全日制學生。

第二類為免入息審查貸款，即俗稱的「Non Means」，包括NLSFT、NLSPS及ENLS，惟此類貸款的利息相對較高。在申請資格上，NLSFT與NLSPS的對象，分別對應上述的公帑資助及自資全日制專上課程學生。吳寶城特別強調，「ENLS的涵蓋範圍最廣，適用於在港修讀指定專上、持續進修或專業教育課程的合資格學生，當中包括『應用教育文憑』及『毅進文憑』等課程。」他舉例解釋資助計劃間的互補性，「若學生入讀自資院校的副學位課程，可申請FASP及NLSPS；倘若所獲的資助與貸款金額仍不足以繳交學費，學生還可額外申請ENLS作補充。」

在申請時間方面，吳寶城提醒，TSFS及NLSFT現已接受申請，其餘3項計劃的詳情亦即將於8月公布。他建議應屆考生在放榜並接納院校取錄後，應盡早辦理申請手續。此外，他強調必須留意審批的「時差」問題，「例如自資院校通常要求學生於8月初繳交首半年的學費，屆時學生即使已遞交資助申請，亦可能尚未獲發助學金或貸款。遇上此情況，學生須及早主動向所屬院校申請延期繳交學費，以免失卻學位。」

1. 資助專上課程學生資助計劃（TSFS）

該計劃為就讀學額全數由公帑資助的認可專上課程的合資格全日制學生而設，須經過家庭入息及資產審查。資助包括助學金及/或貸款。

申請資格：

Ａ. 在2026/27學年於下列院校修讀學額全數由公帑資助的認可專上課程的註冊全日制學生。

B. 擁有香港居留權，或在課程開始前，申請人或其家庭已連續在香港居住滿3年。

Ａ. 在2026/27學年於下列院校修讀學額全數由公帑資助的認可專上課程的註冊全日制學生。 B. 擁有香港居留權，或在課程開始前，申請人或其家庭已連續在香港居住滿3年。 最高資助 / 貸款金額：

學費、學習開支助學金及學生會會費：向所屬院校的學生事務處查詢就讀課程可獲得的最高資助金額。

生活費貸款：$58200

院校宿舍津貼： 學生實質應繳的宿費（扣除其他宿費津貼或減免後）或每年$10840或每學期$5420，以較低的款額為準。

特殊教育需要學生額外學習開支助學金：$10250

學費、學習開支助學金及學生會會費：向所屬院校的學生事務處查詢就讀課程可獲得的最高資助金額。 生活費貸款：$58200 院校宿舍津貼： 學生實質應繳的宿費（扣除其他宿費津貼或減免後）或每年$10840或每學期$5420，以較低的款額為準。 特殊教育需要學生額外學習開支助學金：$10250 償還貸款方法： 須在15年內均分180期（一個月為1期），或經學資處同意的較短還款期內以按月等額還款方式，全數償還貸款和累計利息。（利息由還款期開始日起計算，年息1%，直至申請人償還全部貸款為止。）

申請截止日期：

香港大學、香港城市大學、香港科技大學：即日至9月18日

香港中文大學、香港理工大學、香港浸會大學：即日至9月25日

嶺南大學、香港教育大學、香港演藝學院、菲臘牙科醫院、香港專業教育學院、香港資訊科技學院、香港知專設計學院、中華廚藝學院及國際廚藝學院、海事訓練學院：即日至10月2日 (註：申請人應按照上述日期提交申請。在任何情況下，所有申請必須在12月31日或之前遞交)

香港大學、香港城市大學、香港科技大學：即日至9月18日 香港中文大學、香港理工大學、香港浸會大學：即日至9月25日 嶺南大學、香港教育大學、香港演藝學院、菲臘牙科醫院、香港專業教育學院、香港資訊科技學院、香港知專設計學院、中華廚藝學院及國際廚藝學院、海事訓練學院：即日至10月2日 (註：申請人應按照上述日期提交申請。在任何情況下，所有申請必須在12月31日或之前遞交) 申請方法： 學資處電子通

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2. 專上學生資助計劃（FASP）

為修讀以自資形式開辦並經本地評審的副學士學位、高級文憑或學士學位程度專上課程的合資格全日制學生而設，須經過家庭入息及資產審查。資助包括助學金及/或貸款。

3. 全日制大專學生免入息審查貸款計劃（NLSFT）

配合「資助專上課程學生資助計劃」（TSFS），提供貸款以協助就讀認可全日制課程的合資格學生繳付學費。

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4. 專上學生免入息審查貸款計劃（NLSPS）

配合「專上學生資助計劃」（FASP），提供貸款以協助就讀以自資形式開辦並經本地評審的全日制副學士學位、高級文憑或學士學位程度課程的合資格學生繳付學費。

5. 擴展的免入息審查貸款計劃（ENLS）

提供貸款予在香港修讀指定的專上或持續進修及專業教育課程的合資格學生，協助他們繳付學費。

6. 資助專上課程及專上學生車船津貼

資助專上課程及專上學生車船津貼 為在認可院校修讀全日制至學士學位課程並符合受資助條件的學生提供車船津貼。

其一申請資格是居住地點與日常上課地點距離超逾10分鐘步行時間及需要乘搭公共交通工具往返學校。

資助金額為學生車船津貼是根據學生在學期間往返居住地區及日常上課地區的平均車船費計算

為在認可院校修讀全日制至學士學位課程並符合受資助條件的學生提供車船津貼。

申請資格：

A. 成功申請資助專上課程學生資助計劃或專上學生資助計劃的資助

B. 修讀全日制學士學位或以下程度課程；及

C. 居住地點與日常上課地點距離超逾10分鐘步行時間及需要乘搭公共交通工具往返學校。

A. 成功申請資助專上課程學生資助計劃或專上學生資助計劃的資助 B. 修讀全日制學士學位或以下程度課程；及 C. 居住地點與日常上課地點距離超逾10分鐘步行時間及需要乘搭公共交通工具往返學校。 資助金額：學生車船津貼是根據學生在學期間往返居住地區及日常上課地區的平均車船費計算

申請截止日期：2027年3月31日

申請方法：申請人必須在資助專上課程學生資助計劃或專上學生資助計劃的網上申請書內選取申請車船津貼

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資料來源：在職家庭及學生資助辦事處網頁

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