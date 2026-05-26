耀中幼教體驗日現正接受報名 助中學生探索幼教升學路

中學文憑試（DSE）筆試經已圓滿結束，應屆考生是時候為未來的升學路向作好規劃。若同學對幼兒教育課程抱有濃厚興趣，不妨參與即將舉行的「耀中幼教體驗日2026」，活動可讓有意投身幼教界的學生，親身體驗兒童發展專業的真實面貌，場內更提供升學及職涯導向的專業意見，有興趣的同學記得提早於網上登記。

根植耀中幼教教學法

耀中幼教學院由非牟利的耀中教育機構創辦，其前身為2008年成立的耀中社區書院，並於2014年獲政府認可開辦幼兒教育高級文憑課程。2018年，書院正式升格為耀中幼教學院，成為香港以及亞洲首間以幼兒教育為重點的本科學院，並推出首個幼兒教育學士（榮譽）學位課程。現時，學院除提供學士學位外，亦設有高級文憑、文憑及其他專業培訓課程，為有志投身幼教人士提供全面的進修機會。

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在教學理念上，學院根植於「耀中幼教教學法」，並結合創新項目與最新研究。學院不僅培育幼兒教育從業員，更與耀中國際學校的師生共享學術研究和教學成果，從而提升教學質素。

實務經驗是幼教培訓的重要一環，耀中幼教學院的學生在一至二年級期間，需完成為期8周的實習。學生將獲派往不同的幼兒教育機構，在學院實習主管及具資歷的駐校導師監督下觀察日常運作，並逐步參與前線教學工作。此外，幼兒教育（榮譽）學士及高級文憑的畢業生，更可獲取4個幼教相關的專業資格，包括：教育局的註冊幼稚園教師；社會福利署的註冊幼兒工作員、幼兒中心主管及特殊幼兒工作員；同時亦具備資格修讀教育局認可的幼稚園校長證書課程。

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為了讓中學生更深入了解學院特色及行業發展，「耀中幼教體驗日2026」將分兩場舉行，6月首場專為中六應屆畢業生而設，7月次場則歡迎中四及中五學生參與。活動包括協助學生認識自身興趣與潛能的職涯探索、課程結構簡介、專家分享兒童發展研究如何回應社會需求，以及讓參加者親身體驗「從遊戲中學習」教學模式的互動工作坊。

耀中幼教體驗日2026

日期：首場 6月2日（周二）；次場 7月7日（周二）

時間：10：00至16：00

對象：首場 中六學生；次場 中四至中五學生

地址：香港仔田灣田灣山道2號

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