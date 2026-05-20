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SSSDP 2026｜資助金額有多少？合資格副學位課程/學費一覽 附報讀方法

升學攻略
更新時間：07:00 2026-05-20 HKT
發佈時間：07:00 2026-05-20 HKT

本地升學有不少選擇，政府推出的「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP），為合資格的自資院校學士或副學位課程學生，提供資助，減輕經濟壓力。應屆中學文憑試（DSE）考生除了考慮「八大」，也可以做定兩手準備，留意SSSDP當中，有沒有適合自己報讀的課程。《星島教育》今次整理了SSSDP相關資訊，更列出逾30個副學位課程，涵蓋護理學、酒店管理、體育及康樂管理等範疇，課程學費及學額數據，方便考生部署升學未來。

SSSDP｜計劃簡介

「指定專業／界別課程資助計劃」（Study Subsidy Scheme for Designated Professions/Sectors）簡稱SSSDP，由政府在2015/16學年開始推行，資助學生修讀指定的全日制經本地評審自資學士學位課程。計劃旨在增加相關課程的學額、為特定行業培育人才及支持自資專上教育界健康發展。

其後政府逐步擴大資助範圍，涵蓋銜接學位課程與副學位課程。在2026/27學年，SSSDP將提供約4700個自資學士資助學額，及約2100個自資副學位資助學額， 

資助金額

因應課程類別，SSSDP的資助金額或會不同。在2026/27學年，學生可獲以下資助：

  • 實驗室為本的學士學位課程：每年可獲達81,450元資助
  • 非實驗室為本的學士學位課程：每年可獲達46,780元資助。

 

  •  實驗室為本的應用學位課程：每年可獲達89,620元資助
  • 非實驗室為本的應用學位課程：每年可獲達51,880元資助

 

  • 實驗室為本的副學位課程：每年可獲達40,730元資助
  • 非實驗室為本的副學位課程：每年可獲達23,390元資助

2026/27學年的資助，與2025/26學年相同，資助金額或會按年調整。

開辦SSSDP第一年學士學位及銜接學位課程的院校

  • 香港珠海學院
  • 香港都會大學
  • 香港樹仁大學
  • 聖方濟各大學
  • 香港恒生大學
  • 東華學院
  • 香港伍倫貢學院
  • 職業訓練局 - 香港高等教育科技學院

開辦SSSDP副學位課程的院校

  • 港專學院
  • 香港專業進修學校
  • 香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院
  • 香港都會大學
  • 香港都會大學 – 李嘉誠專業進修學院
  • 聖方濟各大學
  • 東華學院

SSSDP｜課程申請資格

  • 只接受本地生申請
  • 如果申請學士學位課程，DSE的成績通常至少須達到「332A」，即在中文科及英文科考獲3級或以上，數學科2級或以上，公民與社會發展科「達標」。不同院校及課程的收生要求或會不同，例如聖方濟各大學和香港恒生大學等，要求至少一科選修科達2級；香港都會大學則要求兩科達2級。
  • 如果申請副學位課程，DSE的成績至少須五科(包括英文與中文)達到2級或以上。
  • 如果是非DSE考生的申請人，請留意院校網站及SSSDP網站，了解相應的入學要求

SSSDP｜報讀方法

SSSDP第一年學士學位課程報讀方法

主要透過大學聯合招生辦法(JUPAS)報讀，詳情可以留意JUPAS網站。另外，院校亦可以直接錄取非應屆JUPAS的本地生，但取錄人數不得超過各指定課程資助學額的20%。

SSSDP銜接學位課程報讀方法

學生可以直接向院校報讀心儀課程，詳情請留意院校網站。

SSSDP副學位課程報讀方法

學生可以直接向院校報讀課程。如果是應屆DSE考生，則可透過專上課程電子預先報名平台 (E-APP)，在DSE放榜前申請。

SSSDP副學位課程介紹

根據SSSDP網站，在26/27學年，有7間院校開辦合共30多個獲資助的副學位課程。《星島教育》整理了課程資訊，當中列出的學費，都已經扣除SSSDP最高資助金額。

SSSDP副學位課程︱港專學院

網絡安全高級文憑（檢測及合規）

  • 資助學額：30
  • 修業期：2年
  • 2026/27學年一年級學費：$47,378
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

體適能、教練及運動管理高級文憑

  • 資助學額：55
  • 修業期：2年
  • 2026/27學年一年級學費：$35,594
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

旅遊業管理高級文憑（航空及機場營運/西式廚藝/酒店款待）

  • 資助學額：50
  • 修業期：2年
  • 2026/27學年一年級學費：$35,594
  • 航空及機場營運課程詳細資訊：>>按此<<
  • 西式廚藝課程詳細資訊：>>按此<<
  • 酒店款待課程詳細資訊：>>按此<<

SSSDP副學位課程︱香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院

應用智能科技高級文憑

  • 資助學額：35
  • 修業期：2年
  • 2026/27學年一年級學費：$39,780 (學費正待教育局審批)
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

社區營養高級文憑

  • 資助學額：25
  • 修業期：2年
  • 2026/27學年一年級學費：$20,520 (學費正待教育局審批)
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

食品健康及商業管理學高級文憑

  • 資助學額：20
  • 修業期：2年
  • 2026/27學年一年級學費：$23,950 (學費正待教育局審批)
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

食品科學及安全高級文憑

  • 資助學額：25
  • 修業期：2年
  • 2026/27學年一年級學費：$20,520 (學費正待教育局審批)
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

社康照顧高級文憑

  • 資助學額：50
  • 修業期：2年
  • 2026/27學年一年級學費：$23,950 (學費正待教育局審批)
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

醫療及保健產品管理高級文憑 (醫療及保健產品/醫療及保健服務)

  • 資助學額：100
  • 修業期：2年
  • 2026/27學年一年級學費：$23,950 (學費正待教育局審批)
  • 醫療及保健產品課程詳細資訊：>>按此<<
  • 醫療及保健服務課程詳細資訊：>>按此<<

體育及康樂管理高級文憑

  • 資助學額：130
  • 修業期：2年
  • 2026/27學年一年級學費：$39,780 (學費正待教育局審批)
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

運動教練學及運動表現高級文憑

  • 資助學額：170
  • 修業期：2年
  • 2026/27學年一年級學費：$39,780 (學費正待教育局審批)
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

酒店管理高級文憑

  • 資助學額：45
  • 修業期：2年
  • 2026/27學年一年級學費：$39,780 (學費正待教育局審批)
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

旅遊、會展及節目管理高級文憑

  • 資助學額：45
  • 修業期：2年
  • 2026/27學年一年級學費：$39,780 (學費正待教育局審批)
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

旅遊及酒店管理高級文憑

資助學額：75
修業期：2年
2026/27學年一年級學費：$39,780 (學費正待教育局審批)
課程詳細資訊：>>按此<<

SSSDP副學位課程︱香港專業進修學校

電腦學高級文憑（流動應用程式及遊戲開發）

  • 資助學額：35
  • 修業期：2年
  • 2026/27學年一年級學費：$35,594
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

創意設計及媒體高級文憑（數碼影像／視覺傳達）

  • 資助學額：40
  • 修業期：2年
  • 2026/27學年一年級學費：$18,254
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

SSSDP副學位課程︱香港都會大學

精神科護理學高級文憑

  • 資助學額：56
  • 修業期：2年
  • 2026/27學年一年級學費：詳情請向院校查詢
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

SSSDP副學位課程︱香港都會大學 – 李嘉誠專業進修學院

工程學高級文憑（土木工程）

  • 資助學額：40
  • 修業期：2年
  • 2026/27學年一年級學費：$31,220
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

創意文化及藝術實踐高級文憑

  • 資助學額：45
  • 修業期：2年
  • 2026/27學年一年級學費：$26,620
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

醫療護理高級文憑

  • 資助學額：400
  • 修業期：2年
  • 2026/27學年一年級學費：$33,420
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

健康及分子檢測高級文憑

  • 資助學額：20
  • 修業期：2年
  • 2026/27學年一年級學費：$33,420
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

度假區及主題樂園管理高級文憑

  • 資助學額：30
  • 修業期：2年
  • 2026/27學年一年級學費：$43,960
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

旅遊及航空業高級文憑

  • 資助學額：25
  • 修業期：2年
  • 2026/27學年一年級學費：$43,960
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

旅遊及款待業高級文憑

  • 資助學額：20
  • 修業期：2年
  • 2026/27學年一年級學費：$43,960
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

SSSDP副學位課程︱聖方濟各大學

設計學高級文憑

  • 資助學額：35
  • 修業期：2年
  • 2026/27學年一年級學費：$35,290
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

電影與媒體製作高級文憑

  • 資助學額：30
  • 修業期：2年
  • 2026/27學年一年級學費：$23,980
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

普通科護理學高級文憑

  • 資助學額：35
  • 修業期：2年
  • 2026/27學年一年級學費：$64,120
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

健康護理高級文憑

  • 資助學額：180
  • 修業期：2年
  • 2026/27學年一年級學費：$29,690
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

配藥高級文憑

  • 資助學額：130
  • 修業期：2年
  • 2026/27學年一年級學費：$31,390
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

款待管理學高級文憑

  • 資助學額：25
  • 修業期：2年
  • 2026/27學年一年級學費：$44,830
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

SSSDP副學位課程︱東華學院

健康科學高級文憑

  • 資助學額：50
  • 修業期：2年
  • 2026/27學年一年級學費：$45,980
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

護理學高級文憑

  • 資助學額：80
  • 修業期：2年
  • 2026/27學年一年級學費：$63,930
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

註：本文列出的學費，均已扣除SSSDP最高資助金額；本文列出的學費、學額及其他收生資訊，均以院校公布為準。

資料來源：SSSDP網站、Concourse網站及院校網站
 

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