大學資訊日2026｜科大辦「開箱入學路」 拆解JUPAS策略與跨學科優勢

隨着中學文憑試（DSE）落幕，不少考生正根據表現調整聯招（JUPAS）課程選擇。早前，部分大學及自資院校陸續公布再度舉行的課程資訊日（Info Day）資訊，如香港科技大學（科大/HKUST）將於5月23日及6月6日分別於港島及九龍舉辦「開箱科大入學路」活動，透過主題講座、Pre-U體驗工作坊及入學諮詢，助應屆及來屆DSE考生與家長掌握第一手升學資訊。活動現已開放網上登記。

港九兩區辦資訊日

科大延續往年傳統，在DSE結束後的關鍵時刻舉辦資訊日。今年活動分為兩場，港島區（5月23日）及九龍區（6月6日）講座各有側重。港島區主題講座將聚焦科大的就業競爭力與行業前景分析，深入探討不同行業的人才需求趨勢、所需技能、科大生的就業前景以及升學準備策略。九龍區主題講座則探討跨學科教育，全面掌握升學與未來規劃所需的重要資訊，探討如何通過創新課程培養具競爭力和國際視野的人才。

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另外，為了讓中學生預先感受大學學習氛圍，活動特設「Pre-U 體驗工作坊」。中學生可免費參與「試堂」，與大學教授面對面互動。此環節旨在助學生探索學術興趣及職涯導向，名額將優先考慮現就讀中三至中四或同等程度的學生。

活動當日，科大理學院、工學院、工商管理學院、人文社會科學學院及跨學科學院的教授與學生大使將全線出動，介紹熱門課程及校園生活。在升學實戰層面，校方將設多場專業講座，深入剖析：聯招排位攻略、破解入學誤區、2026入學新要求，包括選修科目限制及「第六科額外加分」計算法等。此外，現場亦設有「個人化諮詢」環節，由入學事務教授及招生人員即場解惑，協助學生制定具體的升學部署。

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開箱科大入學路

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