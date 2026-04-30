兆基創意書院20周年 本周末辦「逆水暢遊」開放日

位於九龍城區的香港兆基創意書院（李兆基基金會贊助、香港當代文化中心主辦）不知不覺已踏入20個年頭。該校是一所提供全面教育的直資中學，一直以來重視藝術教育，並致力為年輕人在開放環境中尋找適合的出路，著名校友包括藝人蔡思韵及組合COLLAR成員邱彥筒（Marf）等。適逢20周年，該校將於5月2日及3日（本周六日）舉辦「20周年校慶開放日」，並舉行兩場課程簡介會。有意報讀的學生及家長，可親身到場感受校園氛圍，了解其創意藝術教育的理念。

重創意藝術教育

兆基創意書院於2006年成立，由香港當代文化中心策劃和營運。書院最初只提供高中課程，及後於2021至22學年起增辦初中課程。初中生除了學習教育局建議的內容及校本課程外，校方更結合藝術能力、學術知識及生活技能等元素，提供「聲音與音樂」、「形體與表演」及「思考活作」等特色科目，促進學生全面發展。

至於高中學習，則以「創意專業導向課程」為核心，涵蓋「設計與視覺傳意」、「電影與錄像藝術」、「表演藝術」及「空間研習」4個藝術範疇。各科每個學期均設有創作周，讓學生專注研究、創作和評論作品。學生完成高中課程，其作品及成績經評核後，可獲頒授資歷架構第三級的「創意藝術文憑（DCA）」。

延伸閱讀：平民直資中學原創英語音樂劇奪4獎 慕光英文書院舞台練膽量 校長：唔怕錯先會進步多

學費方面，以2025至26年度為例，中一至中五全年為$33000（分10期支付），中六全年為$27600（分8期支付）。該校亦會向有需要的家庭提供學費減免，確保不同階層背景的學生，均有機會接受創意藝術教育。

除了課程內容和導向與主流中學不同外，該校的建築設計亦別具心思。校園由教學區及社區平台區兩部分組成，由本地著名建築師嚴迅奇（即香港故宮文化博物館及中大文物館羅桂祥閣的建築師）親自操刀，曾榮獲「香港建築師學會優異獎2008」。其設計與創意藝術教育理念息息相關，校內設有多媒體劇場、小劇場及文化藝術中心等；其中「創意大道」除了是主要通道，亦可化身為表演舞台，旁邊的梯級隨即成為觀眾席。

延伸閱讀：浸信會呂明才中學推藝術教育 走廊化身展區提升生活層次｜專訪

適逢20周年，書院今年以「逆水暢遊」為校慶主題，寓意校方勇於突破主流，與主流保持距離卻不疏離；同時見證學生20年來游向多元出路，旅程雖然不易，但沿途風景獨特而珍貴。一連兩日的開放日活動相當豐富，圍繞「創意藝術」、「學術知識」、「生活與實踐」、「專業導向」及「自我探索」5大主題。活動包括市集、藝術展覽、學生音樂表演、AI主題展覽、電影放映、工作坊及中六表演藝術畢業演出等，畢業演出及工作坊需預先登記留座。

20周年校慶開放日

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<