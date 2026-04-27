大學/院校資訊日2026｜一文睇清5間院校 課程資訊日詳情

中學文憑試（DSE）完結後，相信同學對自己的考試表現都心中有數，或認為有需要調整聯招課程選擇。近日，部份大學及自資院校陸續公布在文憑試後，再度舉行的課程資訊日（Info Day）資訊，《星島教育》整理了香港理工大學、香港城市大學、香港教育大學、東華學院及香港都會大學的資訊日的日期、時間、內容等，方便同學們及早安排時間。值得注意的是，所有資訊日需預先登記，建議有意前往資訊日的同學，應先瀏覽大學網頁，詳閱活動詳情。

大學/院校資訊日2026｜香港理工大學

理大聯招課程諮詢2026

大學/院校資訊日2026｜香港城市大學

城大聯招課程諮詢日2026

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大學/院校資訊日2026｜香港都會大學

都大聯招課程諮詢日 2026

大學/院校資訊日2026｜東華學院

東華學院課程諮詢及開放日 2026

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大學/院校資訊日2026｜香港教育大學

教大本科課程資訊日

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