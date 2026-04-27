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大學/院校資訊日2026｜一文睇清5間院校 課程資訊日詳情

升學攻略
更新時間：17:24 2026-04-27 HKT
發佈時間：17:24 2026-04-27 HKT

中學文憑試（DSE）完結後，相信同學對自己的考試表現都心中有數，或認為有需要調整聯招課程選擇。近日，部份大學及自資院校陸續公布在文憑試後，再度舉行的課程資訊日（Info Day）資訊，《星島教育》整理了香港理工大學、香港城市大學、香港教育大學、東華學院及香港都會大學的資訊日的日期、時間、內容等，方便同學們及早安排時間。值得注意的是，所有資訊日需預先登記，建議有意前往資訊日的同學，應先瀏覽大學網頁，詳閱活動詳情。

大學/院校資訊日2026｜香港理工大學

理大聯招課程諮詢2026

  • 日期：5月9日（周六）
  • 網上活動：5月11至13日（周一至周三）
  • 時間：9：30至17：30
  • 內容：課程講座及諮詢、校園導覽、實驗室參觀、學生分享、如何透過JUPAS選擇專業技巧講座、人工智能如何如驅動永續建築的未來主題講座等
  • 地址：紅磡育才道11號
  • 查詢及登記：>>按此<<

大學/院校資訊日2026｜香港城市大學

城大聯招課程諮詢日2026

  • 日期：5月16日（周六）
  • 時間： 13：00至17：00
  • 內容：本科課程講座及諮詢、專題講座、校園導覽等
  • 地址：九龍塘達之路83號
  • 查詢及登記：>>按此<<

延伸閱讀：校長推薦計劃SPN｜網上申請系統5.11截止 專家詳解哪類人可獲推薦！

大學/院校資訊日2026｜香港都會大學

都大聯招課程諮詢日 2026

  • 日期：5月16日（周六）
  • 時間：13：00至18：00
  • 內容：本科入學及課程講座、實驗室參觀、工作室參觀、校園導賞、諮詢攤位、圖書館開放日
  • 地址：何文田常盛街1號（賽馬會健康護理學院）、何文田忠孝街81號（賽馬會校園）、何文田牧愛街30號（正校園）
  • 查詢及登記：>>按此<<

大學/院校資訊日2026｜東華學院

東華學院課程諮詢及開放日 2026

  • 日期：5月16日（周六）
  • 時間： 10：00至17：00
  • 內容：課程資訊、校園生活互動展覽、升學講座、實驗室參觀、即場面試及即時取錄
  • 地址：何文田衛理道31號馬錦燦紀念大樓
  • 查詢及登記：>>按此<<

延伸閱讀：JUPAS公布修訂資助課程申請資格 人才子女須居港2年 明年設過渡期

大學/院校資訊日2026｜香港教育大學

教大本科課程資訊日

  • 日期：5月23日（周六）
  • 時間： 13：00至17：00
  • 內容：入學講座、學生分享、大學聯招選科策略、校園生活分享、諮詢攤位、VRb體驗活動、工作坊
  • 地址：大埔露屏路10號
  • 查詢及登記：>>按此<<

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↓即睇DSE2026專頁↓

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