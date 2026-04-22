浸大附屬學校王錦輝中小學 6.6辦小一簡介會暨開放日

全港首間由大學營辦的「一條龍」直資學校、位於沙田區的香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，憑藉穩定的升學路徑及靈活的課程銜接，多年來深受家長追捧，過往網上登記的簡介會名額，往往不足1小時就額滿。校方日前宣布，將於6月6日（周六）舉行「2027-2028年度小一入學簡介會暨學校開放日」，並將於5月6日上午10時起接受網上登記，額滿即止。

12年一條龍發展

浸大王錦輝中小學提供由小一至中六的「12年一貫」教育，免除升中銜接的煩惱，因此一直深受家長歡迎。學校於高中階段採雙軌制，學生可按興趣及能力選擇香港中學文憑試（HKDSE）或英國普通教育文憑高級程度考試（GCE A-level）課程。該校近年於國際考試表現亮眼，以去年為例，在GCE A-level考試中有超過7成半學生取得A或A*的優異成績，當中更有11名學生奪得全A*滿分。校方更會在選科前，為同學提供專業資訊及輔導，確保學生能根據未來升學路向作出最合適選擇。

探索式教學取代傳統功課

教學語言是該校另一大特色。小學部以普通話教授中文科，廣東話教授人文素質科，其餘學科則以英語授課。學生在高小至初中更可修讀由母語教師執教的西班牙語、日語、德語或法語。此外，學校定期舉辦海外研習，讓學生在真實語境中實踐所學，並深入體驗相關語言的文化。

另外，該校小學生不再是傳統「坐定定」學習，他們透過真實議題以探索、討論及建構知識，並以研習題目、專題研習來代替傳統功課，討論的問題更圍繞學生的生活經驗，讓他們通過問題導向來學習不同學科。

12萬平方呎校園

校園硬體設施亦是該校一大賣點，該校佔地達120000平方呎。校內設有不同的專業設施，包括：科創學習中心、校園廣播電視台、視覺藝術中心、2個表演藝術中心、科學實驗室、舞蹈室、演講廳、圖書學習中心、宇宙探索館、康體游泳大樓、室內體育館、體適能中心、瀕危物種博物館、智能生態中藥蝴蝶園、壘球及新興運動訓練中心等設施。

學費方面，2026至27學年，本地課程及國際課程的學費分別為全年$44800及$50320（分10期繳交）。校方設有學生資助計劃，為表現良好但有經濟困難的學生提供支援，成功申請者最高可獲全免學費。

2027-2028年度小一入學簡介會暨學校開放日

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