聖保羅男女中學招收插班生 4.27起接受申請 附報名詳情

被譽為「狀元搖籃」的傳統名校聖保羅男女中學，向來深受家長歡迎，因該校不僅在中學文憑試（DSE）及國際文憑大學預科課程（IBDP）表現卓越，更孕育出多位政商界名人，因此每年中一招生，都吸引不少家長為子女申請。然而，如子女未能在中一成功入讀該校，現時仍有機會。聖保羅男女中學將於下周一（4月27日）至5月8日，接受中二至中五的入學申請，有意為子女報讀的家長，需留意各階段的考試及面試時間表。

學術成績出眾

位於中西區的直資男女校聖保羅男女中學創立於1915年，辦學歷史悠久。校方在高中推行DSE及IBDP雙軌課程，讓學生按個人志向及升學需要彈性選擇，藉此激發學生潛能。事實上，該校的公開試成績多年來表現出色，去年便誕生了3名DSE「超級狀元」，而在2024年亦出產2名「超級狀元」。

在國際文憑（IBDP）方面，根據英國升學網站IB-Schools.com最新的全球100大成績最優秀IB學校排名榜，以2025年成績來排名，該校穩居全球第2名，成績表現同樣亮眼，過去亦曾誕生多位IB狀元及榜眼。

校友人才輩出

創校逾百年，聖保羅男女中學的校友陣容鼎盛，包括前教育統籌局局長李國章、長江集團主席李澤鉅、盈科拓展集團創辦人兼主席李澤楷，以及前全國政協委員周梁淑怡等。校方秉承「信、望、愛」的校訓，除了追求卓越學術成就，亦致力培養學生建立積極的人生觀及關愛他人的品格。

學費方面，2025至26學年各級收費略有不同：中二為每年$84300，中三為$80800。升至高中後，中四及中五的文憑試課程（DSE）每年為$75900，而中五國際文憑課程（IBDP）則為$123400。校方強調，具經濟需要的學生可向校方申請助學金或學費減免計劃。

是次插班申請一律經由網上系統遞交，初步入選者將獲邀參與6月27日的筆試，最終錄取者須通過7月8日的面試甄選。

聖保羅男女中學招收插班生資料

年級：中二至中五

申請日期：4月27日至5月8日

重要日子：

6月中旬：電郵通知獲邀筆試者

6月27日：舉行入學考試，包括中英數三科

7月8日：舉行面試

申請所需文件：

1. 申請人證件近照（檔案格式須為 gif / jpg / jpeg / png; 最低解像度: 240x300 像素點，

或相同長闊比例）

2. 最近兩年成績表（包括所有學期成績及操行）

3. 課外活動表現及服務的證明文件（每類最多填5項；只須遞交最近／最高級別的成績資料）

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