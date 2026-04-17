升中派位2026｜統一派位選校 首3志願宜先攻後守 估算派位組別變陣

2026學年的升中「統一派位」階段已經開始，子女如在「自行分配學位」階段，未被中學納為正取生，而家長又想讓他們入讀官津中學，就要參加「統一派位」。現時家長已可透過子女就讀小學，取得《中學一覽表》及《中一派位選擇學校表格》等選校文件，並須於5月7日前，把選校表交回學校，讓校方把選校表呈交教育局；至於已登記成為「中一派位電子平台」用戶的家長，則可透過平台遞交「統一派位」申請。不論以電子或紙本申請「統一派位」，結果同樣在7月7日，連同「自行分配學位」結果一併公布。

全選熱門校有危機

在「統一派位」階段，家長最煩惱的，就是怎樣為所選的學校排序。Elsie早前見到身兼香港資助小學校長會主席的油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀，想起該校每年的派位結果都很理想，自然要請她和家長分享「統一派位」選校排序的心得。

聽陳校長講，該校每年都會為家長舉行講座，教家長如何填寫「統一派位」選校表，避免家長填錯。提到今年升中形勢，陳校長表示，本地小六學生人數雖然不算多，但因為政府近年推出「高才通」、「優才」等人才計劃，而這些計劃下的受養人，有機會報讀本地學校的中一，因此家長在「統一派位」的選校策略，應是「進取＋保守」，即首志願可以進取，第二和第三志願則要保守一點。

「不贊成首3志願，都揀選最受歡迎的中學，因為這些中學在派第一志願時，已經收滿學生，所以家長在第二和第三志願，再選這類中學，其實已經無位，屆時子女隨時像跌入無底深潭，被派去很後的學校。」陳校長補充，第二志願所選的學校，仍然可以是好學校，但要相對較少人競爭；第三志願的選擇，則是較為穩陣，相對較大機會獲派的學校。

《中一派位選擇學校表格》分為兩部分︰甲部「不受學校網限制的學校選擇」，家長可在全港校網中，選擇3間有參加派位的中學；至於乙部「按學校網的學校選擇」，家長則只可在所屬校網中，選擇最多30間中學，而派位程序是先派甲部，再派乙部。Elsie知道，過往很多家長對甲部的選擇心大心細，不知應否揀選校網以外的中學、子女獲派心儀中學的機會如何等等。

隨機編號影響派序

陳校長提醒家長，若有意在甲部為子女揀選其他校網的中學，必先留意子女的成績，並要和老師討論，了解子女在所屬校網，以及全港的派位組別（Banding），如果子女屬邊緣位置，例如「Band1尾，Band 2頭」的情況，就更要留意。她表示，學生的派位組別分為兩個，分別是所屬校網的派位組別，用於乙部派位；另一個是全港學生的派位組別，用於甲部，「有些情況是，學生的成績在所屬校網為Band 2，但和全港學生比較，則上調至Band 1；或可能相反，學生的成績在所屬校網為Band 1，但和全港學生比較，則下調至Band 2。」

陳校長解釋，各校網的學生成績，或存在差異，當電腦將全港學生經調整後的積分按高低排序後，就可能出現所屬校網和全港的派位組別不同。以她所知，油尖旺及中西區的學生和全港學生比較時，有機會出現「Band 2升上Band 1」的情況，「每個學生情況未必一樣，所以最好請教子女的老師，他們會比較清楚。」

家長了解子女在原校網和全港的派位組別後，甲部選校時就可以作參考。陳校長舉例，如果子女在本區屬Band 1，但全港屬Band 2，那麼甲部選校就沒有優勢，建議家長甲部也主力選本區中學；相反，如果子女在本區屬Band 2，但全港屬Band 1，則可以在甲部「博高一級」，試揀其他地區心儀中學，結果或有驚喜。

值得一提的是，在「統一派位」階段，學生除了因應其派位組別，決定電腦派位的先後次序外，學生的隨機編號亦是影響派位次序的原因，所以陳校長強調家長選校時不能過分進取，「如果學生的隨機編號排得很後，即使他本身是Band 1學生，也會很後才處理其選擇。」

預先整理「叩門」文件

陳淑儀建議家長在派位結果公布前，可及早準備「叩門」文件。資料圖片

另外，在選校前，陳校長建議家長除了參加講座、開放日、瀏覽學校網頁等途徑了解學校外，亦可在放學或午飯時段，到想選的學校外觀察，了解校風。對於時下流行的社交平台資訊，陳校長認為家長不要盡信，「因為不知道哪些資訊是真，哪些是假。」

最後，陳校長認為家長在派位結果公布前，可預先下載心儀中學的中一「叩門」申請表，並填好表格，整理好所需文件，當派位結果不理想時，可立即到心儀中學「叩門」，避免屆時心慌意亂，漏帶文件或填漏資料，影響成功「叩門」的機會。

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