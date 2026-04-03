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拔萃男書院招收中二至五插班生 收生準則包括哪4項？

升學攻略
更新時間：14:00 2026-04-03 HKT
發佈時間：14:00 2026-04-03 HKT

曾誕生多位公開試狀元，培育不少傑出校友的直資名校拔萃男書院，現時正招收中二至中五年級的插班生，有意為兒子申請轉校的家長，可在即日至4月24日，於學校網頁下載申請表，也可親身到校或郵寄索取表格，填妥後交回學校，收生結果將在7月初公布。

名人校友遍佈各界

拔萃男書院的學生以「讀得又玩得」見稱，名人校友遍佈不同界別，包括香港網球「一哥」黃澤林、香港羽毛球代表隊男單代表伍家朗、旅遊節目主持梁彥宗、 鋼琴家沈靖韜、世界肝病權威專家黎青龍教授、前立法會議員田北辰等等，難以盡錄；在公開試成績方面，男拔學生表現同樣優秀，近年均有文憑試狀元及IB狀元誕生，學術成績備受肯定。

由於拔萃男書院是直資中學，可以開辦國際課程，因此該校在高中年級，除了設本地的中學文憑試（DSE）課程外，也有國際文憑大學預科課程（IBDP）可供學生選擇。今次該校招收中二至中五的插班生，如成功申請入讀初中，日後升讀高中時，就可以因應興趣和能力，選擇讀本地或國際課程。

獲揀選的申請者需參加筆試

根據校網資料，甄選中二至中五插班生的準則，分別為學業成績（60%）、課外活動（20%）、面試表現（15%）及其他（例如父親或兄弟為該校舊生；兄弟正在該校就讀）（5%）。另外，獲揀選的申請者需要接受筆試，考核科目包括英文、數學和中文（或法文），未能參與筆試的申請者，將不獲校方作進一步考慮。至於運動或音樂方面有特別才能的申請者，也會獲邀出席體育或音樂測試。

學費方面，拔萃男書院現時中一至中六的學費為每年$63330；如就讀共2年的國際文憑大學預科課程，每年學費為$145090。該校設學費減免計劃和多項獎學金，供有家庭經濟需要的同學申請之餘，也獎勵不同範疇表現突出的同學。

拔萃男書院招收插班生資料

  • 年級：中二至中五
  • 申請日期：即日至4月24日
  • 網址：>>按此<<

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