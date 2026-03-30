中一自行分配學位2026｜正取生名單3.31公布 校長親解常見疑問 同時獲直資中學取錄如何處理？

有子女參加中一自行分配學位的家長要注意，各參加派位的中學，將在明日（3月31日）公布正取生名單，所以家長要留意學校是否有來電通知之餘，已使用「智方便」或「智方便+」，登記成為「中一派位電子平台」用戶的家長，亦可於明日早上10時起，透過電子平台查閱自行分配學位正取學生通知。

中一自行分配學位2026｜校長親解常見疑問

事實上，未經歷過子女升中派位的家長，對於公布正取生名單的情況，或有很多疑問。《星島教育》綜合10個家長常見疑問，並邀請身兼教育評議會主席的中華基督教會協和小學（長沙灣）校長蔡世鴻，解答家長常見疑問。

1. 如子女獲所申請的中學，納入為自行分配學位的正取生，學校將以什麼形式聯絡家長？

答：一般來說，中學將以書面及電話聯絡學生家長，通知其子女已被該校列為正取生；部分學校或以電郵代替寄信，所以家長可同時留意電郵。此外，已登記成為「中一派位電子平台」用戶的家長，亦可於3月31日早上10時起，透過電子平台，查閱自行分配學位正取學生通知，家長毋需致電學校查詢。

2．哪類學生最有機會被列為正取生？

答：屬於「Band1頭」、「Band 2中游」及「Band 3尾」的學生，較大機會在自行分配學位階段被納入為正取生，因為普遍學校在這階段都是擇優取錄，所以成績最佳的「Band1頭」學生，很大機會在自行分配學位，已被所揀選的學校納為正取；當「Band1中游」、「Band 1尾」的學生，同樣全揀選熱門的傳統名校，但他們並未有其他特別優秀的表現，就很可能在自行分配學位階段，只列為備取生。

「Band 2頭」及「Band 3頭」的學生，情況亦類似，他們在自行分配學位階段選校時，可能「搏高一線」，例如「Band 2頭」申請被視為「Band 1」的中學，

因此亦有機會未被列為正取生。相反，「Band 2中游」及「Band 3尾」的學生，有機會因未有越級挑戰，有可能在學位充裕下，競爭較細，及早被學校納為正取生。

3．家長收到學校的電話通知後，是否需要回覆校方接受學位？

答：不需要。值得注意的是，部份家長或會取得2所學校的通知，家長也毋須告訴校方，該校是子女的首志願或是第二志願，以及是否接受學位。值得注意的是，有關通知不包括聯絡備取及落選學生，亦非正式派位結果。正式結果將在7月7日，聯同統一派位結果公布。

4．如子女已獲非參加派位的直資中學取錄；但同時參加自行分配學位，並被所申請的中學納為正取生。家長經考慮後，想放棄原來直資中學的學位，應該如何做？

答：根據教育局的資料，若家長決定放棄直資中學的學位，須於4月10日或之前，通知該直資中學，及取回已簽署的《家長承諾書》和《小六學生資料表》的正本，以保留在自行分配學位階段成功申請的學位。

5．如家長想保留非參加派位直資中學的學位，又應如何做？

答：如家長決定保留非參加派位直資中學的學位，他們毋須回覆參加派位的中學，是否接受其學位。子女將按教育局機制，入讀非參加派位的直資中學。

6．如果家長並沒有收到任何學校通知，是否代表子女未能在自行分配學位階段獲派學校？

答：不是。有參加派位的中學，在明日（3月31日）只會通知正取生家長，不包括備取生。所以子女仍有可能在公布派位結果當日（7月7日），以備取生身份獲得學位。

7．備取生在甚麼情況下，在自行分配學位階段被取錄？

答：參加派位的中學，除了正取生名單，也有備取生名單。由於學校不知道所取錄的學生，選該校為第一或是第二志願，所以會有兩所學校同時取錄一名學生的情況。在這情況下，學生會被派第一志願。第二志願的中學，就有空缺取錄備取生。

8．如子女獲申請的中學錄為正取生，是否需參加統一派位？家長應如何填選校表？

答：子女如獲派自行分配學位，就毋需參加統一派位。有關家長填寫統一派位選校表格時，只需剔選對應項目、劃去選校部分及填妥聯絡資料後簽署就可以。

9．如果家長在明日，未曾收到所申請的學校通知，應該如何做？

答：如家長未曾收到學校聯絡，就要參加5月初的統一派位。屆時，家長仍可再選擇在自行分配學位揀選的中學。在統一派位階段，參加派位的中學，在扣除重讀生及自行分配學位後，餘下的學位將用於統一派位，其中10%的學位不受學校網限制，其餘約90%按學校網分配。

10．如家長在非參加派位直資中學，及自行分配學位獲派中學的學位之間，感到難以取捨，家長應如何選擇？

答：建議家長可因應子女的特性，比較2所學校的辦學理念、課程、特色等，以符合子女發展需要為考慮原則；另外，家長也可從經濟和交通角度考慮，選擇適合子女的中學。

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