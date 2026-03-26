寶血會上智英文書院鑽禧校慶 本周末辦開放日設多元活動

位於深水埗區石硤尾的寶血會上智英文書院，是一所資助天主教女子中學，以英文為主要教學語言，屬區內知名女校。該校過往DSE成績優異，以24/25學年為例，逾9成學生考獲「332A」成績，有資格入讀本地大學，故深受區內家長歡迎。著名校友包括前港姐馮盈盈、歌手糖妹黃山怡等。今年適逢學校創校60周年（鑽禧校慶），將於3月28日及29日（星期六及日）舉行「60周年開放日」。家長可於本周末攜同女兒親臨校園，親身感受校園氛圍及學校文化。

重視閱讀文化

寶血會上智英文書院於1966年創校，以「智仁勇達」為校訓，並延伸至培養學生正面價值觀，包括智、仁、勇、達，以及公義與感恩。學校除注重學業成績外，亦重視品德修養與價值教育，鼓勵學生積極參與課外活動及服務他人。另外，該校特別重視閱讀文化，在中、英文科推行課外閱讀及廣泛閱讀計劃；圖書館成立閱讀學會，定期舉行讀書分享會，並設全校性課外閱讀獎勵計劃，同時參加校際閱讀比賽，有效推動閱讀風氣。此外，學校更推行全校每天早上閱讀15分鐘的「展讀晨曦」計劃，尤其鼓勵學生閱讀英文書籍，培養終身學習的習慣。

為慶祝60周年校慶，學校早於去年11月已舉行啟動禮，包括以無人機表演在禮堂拼出英文簡稱及「60」字樣，以及邀請中一學生，在操場共同拼出學校「60」字樣，以創新方式為鑽禧校慶揭開序幕。校慶重頭戲莫過於本周末的「60周年開放日」。屆時，不同課室將舉辦多元科目活動，如烹飪示範、畫展等。學生亦會呈獻豐富表演，包括合唱團、中國舞、爵士舞、柔道、跳繩及敲擊樂等，節目精彩。有意為女兒選校的家長，屆時可帶同女兒到場，近距離感受同學的素質與學校獨特的學習氛圍。

60周年開放日

延伸閱讀：

全民國家安全教育日2026 4大紀律部隊/輔助部隊開放日 附門票登記/活動詳情｜親子好去處

全民國家安全教育日︱消防及救護學院4.12舉行開放日 入場券即日起可申請（附申請方法）