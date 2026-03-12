英皇書院百年校慶 法定古蹟校園一連兩日開放

位於中西區、迄立於半山一個世紀的傳統名校英皇書院，今年正式踏入創校100周年。作為百年老校，英皇書院有不少名人校友，例如前香港特別行政區行政長官梁振英、前天文台台長林超英等；近年亦培育出多位DSE超級狀元（7科5**）。適逢百年校慶，英皇書院將於明天及後天（13及14日）舉行開放日，歡迎公眾參觀。家長除可帶同子女親身到校園認識學校，更能感受校園的歷史氣息，欣賞新古典主義風格的建築。

曾招生女生

英皇書院於1926年創校，為官立男校。但原來在60年代，該校曾招收女生。在1961年，高中畢業班及預科班均接受女生申請，其後才逐步不收女生。此外，學校早在1951年成立口琴隊，1988年增設樂器必修課程，並推行「一人一樂器」計劃，是本港較早推行此計劃的學校之一。一直以來，英皇書院以「慎思篤行」為校訓，推行全人教育，德、智、體、群、美五育並重，全面照顧學生需要，協助他們發掘潛能、均衡發展。

事實上，該校人才輩出，近年更誕生幾位「超級狀元」，例如去年的容卓言、2024年的葉劭源，以及2022年的甘仲軒等。歷年校友更來自社會各界，包括前行政長官梁振英、前天文台台長林超英、前勞工及福利局局長羅致光、前財經事務及庫務局局長陳家強、著名骨科醫生何百昌、前香港建築師學會會長吳永順等。

除了有多位名人校友，這座位於般咸道的紅磚牆校舍，也是該區的著名地標之一。英皇書院現時的校舍有逾百年歷史，雖然二次大戰期間校舍曾遭破壞，但經修葺後已恢復昔日古典風貌。在2011年，英皇書院獲香港古物古蹟辦事處列為法定古蹟。根據資料記載，該校是香港現存六幢戰前官立學校校舍之一。校舍以愛德華時代紅磚建造，採用新古典主義風格，在本港甚為罕見。校內古典建築特色處處可見，例如拱形柱、飾有石柱的外廊、粗琢隅石、模製檐楣、圍繞窗戶的石造緣飾等，令校舍典雅別緻，在香港同類學校建築中獨樹一格。

今年適逢100周年校慶，英皇書院於2月推出披上「英皇世紀號」百周年校慶主題的電車，在港島區行走，為校慶增添色彩。校慶重頭戲——開放日，將於明天及後天舉行，活動包括攤位遊戲、舞獅表演（周六）、舊生與現屆學生中西樂表演、六社不同演出、STEAM活動，以及開放課室供公眾參觀等。對該校有興趣的公眾，可趁這兩天親身體驗校園生活，同時欣賞這座典雅的百年建築。

英皇書院百周年校慶開放日

