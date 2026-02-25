Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港真光中學附屬小學暨幼稚園｜中學盛產才女 簡介會即日報名（附活動連結）

更新時間：16:41 2026-02-25
發佈時間：16:41 2026-02-25

位於灣仔區的私立小學香港真光中學附屬小學暨幼稚園（下稱香港真光附小），歷史相當悠久，去年香港真光中學首位文憑試狀元馮乙翹，亦是該校畢業生，故全校上、下都感到欣喜。香港真光附小為男女校，但其聯繫的香港真光中學，則為女校，每年約75%學生升讀中學部，因此成為不少家長熱捧的學校。該校在下月28日（周六），將舉辦「繽紛日暨入學介簡介會」，家長如想了解該校的教學理念、感受學生素養及校園氛圍的話，現在就可以登記報名，有興趣為子女報讀的家長切勿錯過。

才女搖籃

香港真光附小歷史悠久，於1872由北美女傳教士創辦，1935年正式在香港創立小學，後來慢慢發展成一所包括幼稚園、小學和中學的學校。以基督化全人教育為目標，除傳授知識外，更幫助學生明辨是非，培養良好品格，服務社會，實踐校訓「爾乃世之光」的精神。

香港真光中學為津貼女校，校友包括已故才女林燕妮、著名作家李碧華及張小嫻等，故有「才女搖籃」美譽。學校最吸引家長之處，在於穩定的升學優勢。根據學校公布2024-2025年度升中資料，92%畢業生獲派第一志願中學，約75%直接升讀香港真光中學，其餘亦獲派拔萃女書院、港大同學會書院、聖若瑟書院、張祝珊英文中學、英華女書院等名校，逾8成學生升讀英文中學，深受家長歡迎。

在教學方面，學校積極推動小組合作學習，強化討論、匯報及演說技巧，提升溝通表達能力；同時開展探究式學習，鼓勵學生動手實踐、勤於思考，培養高階思維。評估模式多元化，照顧不同學生的需要，體現「嚴教歡學」的教育理念。

該校另一大特色是，校園佔地約3萬平方呎，設有室內游泳池、活動室、多媒體室、音樂室、圖書館、家長閣、校園電視台、體育館、體能室、田徑場、射箭場等，設施相當完善。

如有意為子女報讀的家長，有意和子女親身了解學校，可參加香港真光附小於3月28日舉行的「繽紛日暨入學簡介會」。當天活動內容豐富，包括科組展示、學生表演、主題攤位及互動遊戲，讓參加者近距離感受校園的學習氛圍。

2025-2026（小學部）繽紛日暨入學簡介會

  • 日期：3月28日 (星期六)
  • 繽紛日時間：10：00至12：30（第一節）、14：00至16：30（第二節） 
  • 簡介會時間：12：30至14：00
  • 地址：大坑道50號 
  • 報名日期：即日至3月6日
  • 詳情：>>按此<<

