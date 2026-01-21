拔萃男書院附屬小學開放日 免預約感受校園好玩氛圍

位於九龍旺角的直資名校拔萃男書院附屬小學（DBSPD），將於2月8日（星期日）舉行「Open House（開放日）」，以「PLAY」為主題，體現該校「Play to learn ，learn to play」的理念。活動開放予公眾參加，當日將設有多項節目，包括音樂及運動表演、攤位遊戲、學生展示等，無需預先報名，有興趣的家長及小朋友歡迎親臨校園參觀，切勿錯過這個親身感受學校氛圍的好機會。

遵循基督教理念 提供全人教育

拔萃男書院附屬小學於2004年創校，秉持基督教教義，提供博雅、多元化的全人教育。作為「一條龍」學校，小六學生若成績及整體表現符合學校要求，即可直升拔萃男書院，因此一直深受家長青睞。雖然拔萃男書院附屬小學校齡只有22年，但其中學部則已有157年歷史，歷年來人才輩出，知名校友包括實政圓桌召集人田北辰、鋼琴家沈靖韜、香港網球新星黃澤林等。

雖然26學年的小一入學已截止，但有意讓兒子入讀該校的家長，也應多了解該校。在課程方面，拔萃男書院附屬小學除了核心課程，更設有跨年級選修科目，讓學生可修讀天文學、理財、禮儀等多元課程。此外，老師亦積極安排戶外學習，包括海外交流團，以及採用專題研習形式進行跨學科學習，強化學生將知識與技能應用於實際情境的能力。

學費及資助措施

學費方面，以2026/27學年為參考，小一全年學費約為港幣58,190元，分10期繳交。校方積極鼓勵來自不同家庭背景的學生申請入學，並設有「學費減免計劃」援助有需要的家庭。此外，學校亦提供獎學金，表揚在學科、體育、音樂、藝術等方面表現出色的學生。

拔萃男書院附屬小學 Open House

延伸閱讀：

聖保羅男女附小2月辦開放日 家長記得在這個日子報名

直資名校｜男拔附小入學申請增10% 新校長何建儀強調收生「沒前設」