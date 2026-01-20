聖保羅男女附小2月辦開放日 家長記得在這個日子報名

聖保羅男女附小開放日2026｜位於港島南區的傳統直資名校聖保羅男女中學附屬小學，將於2月7日及8日舉行「110周年校慶 小學開放日」，首日只供該校中小學在校學生、校友及家長參加，次日則開放予公眾人士參加。報名連結將於1月28日，上午10時於學校網站發放，每個電郵地址最多可登記4名參加者，有意參加的家長須密切留意。

聖保羅男女附小開放日2026｜校友人才輩出

聖保羅男女中學附屬小學於1915年創校，秉承基督教「信望愛」的精神，致力培養學生建立積極的人生觀，學習關愛他人。該校採用「一條龍」模式，小六學生無需參加任何甄選考試，只要學業及品德表現達標，便可直升聖保羅男女中學，因此學校一直備受家長追捧。

該校人才輩出，著名校友有：前教育統籌局局長李國章、長江集團主席李澤鉅、盈科拓展集團創辦人兼主席李澤楷、唱作歌手林愷鈴等。此外，聖保羅男女中學附屬小學致力發展學生兩文三語的能力，創造豐富的語言環境，以擴闊學生的知識領域和應用知識能力。另外，透過多元化智能及將STEAM教育元素滲入各科課程，培養學生對研習的興趣，發掘和提升學生的潛能。

聖保羅男女附小開放日2026｜校舍設施完善

聖保羅男女中學附屬小學校舍分為教學樓及文化樓。教學樓除設有30間標準課室及一般校舍設施外，更額外提供多間特別室、初小及高小實驗室、STEM Room、學生活動室，以及3間樓高9米的視覺藝術室及陶藝室，並設有小教堂以舉辦宗教活動。

文化樓則設有一座可容納1000人的禮堂、多用途場館、設有9個練習室的音樂中心、戲劇和舞蹈練習室、圖書館、創新科技室，以及4間小組學習室。體育設施方面，大樓內有室內泳池、室外籃球場、室外草地，以及一條60米跑道。

學費方面，以2025/26學年為例，小一至小二每年學費為$82,300港元；小三每年學費為$78,900港元；小四至小六每年學費為$74,200港元。校方也為經濟有需要的學生提供財政資助，包括學費減免及助學金。

聖保羅男女附小開放日2026｜小一甄選準則

雖然聖保羅男女中學附屬小學在26學年的小一入學申請已經截止， 但未來有意為子女報讀該校的家長，也可留意該校的小一甄選程序。根據學校官網下學年的小一入學報名須知，所有小一申請者均獲首輪面見機會，當中約300名表現優異的申請者，將獲邀參加第二輪面見。甄選準則主要視乎申請者各方面的表現，包括溝通能力、專注能力及待人接物的態度等。校方強調，兩輪面試獨立評分，而取錄與否，主要取決於申請者在第二輪面試的表現，家長可以留意。

110周年校慶 小學開放日

日期：2月7日及8（星期六及日）

時間（共3段時間）：11：00至16：30分（2月7日）

09：00至13：00、13：00至16：30（2月8日）

地址：黃竹坑南風徑11號

活動網頁：按此

