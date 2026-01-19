從全方位學習週到STEAM精英培訓 基真小學打造創科教育藍圖

在香港教育界，STEM教育已成為主流，加入藝術元素的STEAM更強調創意與跨學科融合。位於葵青區的中華基督教會基真小學，早在多年前已積極推動相關課程，透過「全方位學習週」和多元化STEAM活動，讓學生從小一開始走出課室，進行探究式學習，將知識應用於生活中，培養解難思維和團隊合作精神。

學校管理及行政主任陳康凝主任、科學科主任岑偉成主任及資訊科技主任楊淋主任指出，學校教育理念是以學生為中心，強調試錯學習和實踐應用。從2023年起，學校擴大精英培訓計劃，選拔有潛質學生參與校外比賽，培育創科自學的新一代。

基真小學的「全方位學習週」是課程核心亮點，活動每年舉行一次，為期一週，全校學生跳出常規課堂，專注跨學科主題探究。陳主任解釋，此舉打破傳統課堂時空局限，增加動手實作機會：「以往課堂時間有限，知識較分散，學生多是被動接收。我們希望透過大型專題研習，將語文、數理、科學、編程及視藝等領域有機連結，激發自主學習和創造力。」學生暫時放下繁重課業，全情投入，彷彿置身「創科嘉年華」。

學生為中心 從接收者變成主動探究者

全方位學習週推行多年，陳康凝主任表示，學生學習更主動；老師亦須學習新課題，師生一起迎接挑戰。

學習週貫徹「以學生為本」理念，讓學生從知識接收者轉變為主動探究者。活動融合PDAR（計劃-執行-分析-反思）循環，鼓勵將錯誤視為學習養分。「我們不追求標準答案，而是重視學生如何修正錯誤、自我反思並激發創意。」評估模式多元，涵蓋口頭匯報、同儕互評及自我評價，不再單靠紙筆測試。這種模式讓學生走出課室，將書本知識轉化為實際應用，培養解難能力與創新思維。

由基礎到進階 年級項目各有特色

透過製作「空氣動力船」，學生能具體掌握作用力和反作用力的物理原理。

各級項目循序漸進，由基礎探究延伸至複雜應用。小一「生活中的探索：紙飛機」，學生摺紙飛機測試飛行距離，初步探討空氣動力學，融合科學、視藝和語文知識。小二「磁中魚」探索磁特性並創作玩具。小三「空氣動力船」認識作用力及反作用力。

小四前往廣州開展「自然保育與可持續發展探索之旅」，實地考察歷史、環保與保育議題。小五「邏輯艱難：智能車迷宮」運用mBot編程解決難題。小六「智能植物灌水系統」使用Micro:bit設計自動灑水裝置，融匯科技、環保與生活應用。

小六項目實例 從參觀到成品實現

「磁中魚」體現了寓學於樂的精神，讓學生在遊戲中掌握「磁」的特性，成功將科學知識融會貫通。

小六課程先參觀智能種植系統，了解水泵原理，再親手組裝與編程。楊主任表示：「學生利用濕紙巾模擬土壤濕度，測試水泵自動開關，隨後分組設計外觀，融入藝術元素。」成功作品置於校園植物區，讓學生見證科技解決生活問題。

試錯不怕錯 學生主導老師引導

紙飛機能否飛得遠，與空氣動力學息息相關。

學校強調「試錯」與實踐。陳主任分享：「部分學生初期怕錯，我們強調沒有絕對答案，接納不同解決方法。老師化身引導者，讓學生在試錯中成長。」低年級以個人探究為主，高年級多為分組項目，促進團隊協作。家長反饋正面，子女變得主動探索，成就感提升。

展望未來兩三年，學校將深化科技主題，廣泛融入AI元素。每週設「體驗課」，涵蓋校內活動及走訪香港18區，例如前往橋咀島地質考察，將書本知識與實地體驗連結。

跨學科連結 應用真實世界

這種模式貫通各學習領域，讓科學探究延伸至常規課程以外。陳主任總結：「知識雖依學科劃分，但生活是橫向連結的。我們期望學生透過專題項目，將零散知識融會貫通，切實應用於真實世界。」

STEAM課程多元化 從基礎課程到精英培育

科學科主任岑偉成主任

基真小學將STEAM融入日常課程，採用電腦科與科學科「雙軌並行」策略。課程從小一起奠基，由淺入深，延伸至課後培訓及校外比賽，堅持「普及與拔尖」並重。

科學科探究為本 每級動手製作

科學科獨立成科後，探究活動更成熟。各級設至少一個STEAM活動及專題研習，緊扣課本主題。例如小一設計筆袋探究物料特性，小二製作模型車學習力與運動，小三測試保溫瓶效能，小五製作護耳罩測量分貝，小六以生態瓶探討生態平衡。岑主任解釋：「採用『公平測試』及PDAR模式，讓學生經歷完整探究循環，並根據結果不斷改良成品。」

電腦科早着先機 運算思維從低年級開始

資訊科技主任楊淋主任總結：「從日常課程到高階比賽，我們致力培養學生的自學能力，裝備每位學生在未來的創科時代中穩步立足。」

電腦科小一即開展：小一以繪本引入編程概念；小二用Code.org遊戲式學習編程與machine learning的概念；小三運用ScratchJr創作故事。高年級推行「一生一Micro:bit」與生成式人工智能課程，深化編程及AI應用。楊主任強調：「我們早於兩年前引入 AI 課程，並加入個人化的學習跟進。我們重視人人機會平等，從基礎到應用，全面培養運算思維。」

課後活動豐富多姿 全校參與樂在其中

自2023年起，學校擴展課後活動，如「小小科學家」小息實驗、「一人一花」環保計劃。在精英培育方面，一年級已開始選拔人才加入校隊，採用「梯隊式培訓」，高年級帶領低年級傳承經驗。近年屢創佳績，包括中華基督教會聯校Micro:bit氣墊船比賽冠軍、星際蜘蛛編程大賽亞軍。未來將機械狗、機械臂等器材融入校本課程，加強AI及數字教育。

學生親身體驗 失敗中學懂堅毅

在全方位學習週與STEAM活動中，學生體驗動手做的樂趣與挑戰，從氣餒到堅持，最終收穫成功感與自信。

五年級mBot迷宮項目 堅持與團隊合作的重要

（左起）五年級學生謝泊熹和陳玥晴認為，mBot製作過程最大的收穫是學會堅持不放棄。

五年級陳玥晴與謝泊熹參與mBot迷宮項目。陳玥晴回憶：「搭建迷宮時紙板屢次倒下，編程時機器人不斷撞牆，我們反覆除錯。」她曾氣餒，但學會堅毅。謝泊熹認為項目鍛鍊協作：「單打獨鬥不行，必須依靠團隊。」他熱愛編程，立志成為機械工程師。

每位同學先自製一個mBot「小迷宮」，最後將所有作品拼合成一個「超級大迷宮」進行競速比賽。

六年級自動灑水系統 成就感滿分

（左起）六年級學生林藝航與陳榮軒皆是熱愛編程的校隊主力，具有豐富的參賽經驗。對這兩位「編程老手」而言，自動灑水系統須測試三次才成功，竟然覺得「次數太多」，足見他們對效率與精準度的自我要求極高。

六年級林藝航與陳榮軒製作自動灑水系統。林藝航回憶：「最頭痛是校準濕度，因感測器數值差異，透過三次取平均值才成功。」成功令他信心大增，並嘗試應用學到的電路原理修好家中遙控車。他亦分享了無人機足球賽經驗，從被動挨打到掌握策略，這段經歷讓他堅定了未來開發 AI App 的夢想。

自動灑水系統最難的部分是每部機的感測效果都有差異，導致數據不穩定。

陳榮軒補充道：「編程過程充滿挑戰，看到製成品運作正常的那一刻，內心無比滿足。」除了專題研習，他亦在校際氣墊船比賽中展現了過人的韌性，最終勇奪冠軍。這份堅持的精神延伸至他的夢想——立志成為電腦編程員，設計一套AI防盜系統，「希望能困住小偷，協助警方執法，藉此保障社區安寧。」

誠如老師所言，在基真的校園裏，學生從失敗中學會堅持，從合作中獲得喜悅，創科夢想已悄悄萌芽，相信他們未來將在創科路上大放異彩。

