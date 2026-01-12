英中攻略2026｜全港英文中學資訊 詳細名單/收生準則/學額/面試日期

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

26/27學年入學的中一自行分配學位現已接受申請。《星島教育》整理全港多間全開英文班中學(即坊間所說的「英中」)的收生資訊，包括收生準則、自行分配學額、面試安排等內容，方便家長為子女揀選心儀學校。

英中攻略2026｜港島區英文中學資訊(部分)

港島是不少傳統英中名校的集中地，尤其在中西區與灣仔區，就有聖保祿中學、聖若瑟書院及聖士提反女子中學等校可供選擇。有意為子女報讀的家長要注意的是，港島英中普遍重視申請人的學業成績，例如中西區的聖士提反女子中學，其收生準則中，申請人「學生成績次弟」及小學學業成績就佔50%；灣仔區的女校嘉諾撤聖方濟各書院，學術表現更佔收生準則的60%，如果申請人有特別才能，更可獲額外分數。

英中攻略2026｜九龍區英文中學資訊(部分)

九龍區亦有不少英中，當中又以「名校區」九龍城區選擇最多，雲集了九龍真光中學、喇沙書院及瑪利諾修院學校（中學部）等傳統名校。鄰近的油尖旺區亦不乏家長的熱門選擇，例如伊利沙伯中學和中華基督教會銘基書院。

在自行分配學位階段，學校最多只能撥出三成學額作申請，因此大部分英中的自行分配學額約為40至50個。然而，值得家長關注的是，九龍城區的喇沙書院提供多達76個自行分配學額，在眾多傳統名校中實屬罕見，為有意申請的學生提供了更多機會。

英中攻略2026｜新界區英文中學資訊(部分)

新界區的「傳統名校」或許沒有港島或九龍的那麼知名，但區內臥虎藏龍，有地區名校過往曾誕生會考或文憑試狀元，早已是區內家長的熱門選擇。例如屯門區的保良局董玉娣中學、順德聯誼總會梁銶琚中學，以及北區的香港道教聯合會鄧顯中學，都是當中的佼佼者。

英中攻略2026｜全港115間英文中學名單

想一文看清全港有哪些英中？《星島教育》根據最新的2025/26學年《中學概覽》，整理出全港115間英中的詳細名單，協助家長掌握各區學校情報。

