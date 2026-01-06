中華基督教會香港區會學校 以價值塑造生命 推動全人教育

在新時代教育浪潮下，面對數碼轉型、全球化競爭及社會價值觀的多元挑戰，教育的使命早已超越傳統的知識傳授。中華基督教會香港區會學校作為本港重要的教育力量，旨在培育兼具科技素養、堅韌品格與國際視野的未來社會棟樑。中華基督教會香港區會學務總監朱啟榮博士表示，辦學團體透過整合資源，從數碼教育、價值觀塑造、跨地域學習及全方位學生支援等多維度入手，構建一個以學生為本、面向未來的全人教育生態系統。

擁抱數碼轉型 賦能學與教

中華基督教會香港區會學務總監朱啟榮博士指出，屬下學校致力培育兼具國際視野與社會責任感的未來領袖。

為應對人工智能與數碼科技帶來的機遇與挑戰，朱啟榮博士透露，區會將成立數碼教育策略發展委員會，統籌規劃及推動屬校在課程、教學法及基礎設施上的全面升級。「該委員會的核心任務是將STEAM教育、編程思維、人工智能應用及媒體資訊素養，有機融入從幼稚園到中學的各階段課程中，確保學生能早着先機，掌握未來社會所需的關鍵數碼能力。」他補充道。

區會將引導學校利用數據分析與人工智能工具，優化教學評估與學校行政流程，例如透過學習數據分析實現更精準的個性化教學支援，提升整體教育效能。中華基督教會基慧小學（馬灣）何寶鈴校長分享，已有學校引入機械狗、編程機器人及人工智能對話機器人作為教學夥伴。她特別提到：「利用智能機器人輔助語言教學工作，與學生互動並即時給予發音反饋，有效鼓勵初來港的學生，克服開口說英語的膽怯，在互動中提升自信與能力。」

深化價值教育 培育品格靈魂

中華基督教會香港區會學務總監朱啟榮博士（左）及中華基督教會基慧小學（馬灣）何寶鈴校長（右）致力推動區校的全方位學生支援。

在全力推進科技教育的同時，教育的核心在於價值觀的培育與品格的塑造。朱博士提到哈佛大學電腦科學教授兼前院長哈利·路易斯教授的著作《失去靈魂的卓越》(Excellence Without a Soul: How a Great University Forgot Education)，強調學校教育的終極目標是培育豐盛的生命，而不是盲目追求超越他人。為此，區會屬下學校將價值觀教育深度滲透於校園文化與學科之中，例如關懷社區的行動。朱博士舉例道：「當社區遭遇困難時，屬校會即時開放校園提供援助，實踐與社區同舟共濟，讓學生從中學習承擔與關愛。」

中華基督教會香港區會中學校長會舉辦「粵港澳STEM/AI挑戰賽（香港區賽）」，促進教育交流。

在課程設計上，學校引導學生將知識轉化為服務社會的能力。例如，在STEAM項目中，學生需思考如何設計工具幫助長者或殘障人士。何寶鈴校長表示：「教育不是培養只顧自己的優勝者，而是能關懷他人、貢獻社會的僕人領袖。」

除了內在品格，學生的心理素質與社交情緒能力亦同樣重要。為此，區會建立了強大的專業支援。朱啟榮博士介紹：「我們擁有21位教育心理學家組成的專業團隊，為屬下學校提供強力後援。」團隊不但為有需要的學生提供評估與輔導，更協助學校將「社交情緒學習」融入日常教學與活動，培養學生的自我認知、情緒管理、同理心及解決衝突的能力。同時，團隊為家長舉辦工作坊，如近年重點推出的家長精神健康課程，構建堅實的家校合作支援網。

針對學生抗逆力與團隊精神的鍛煉，區會推行具特色的體驗式學習。朱博士介紹，正與香港外展訓練學校合作，透過慈善基金資助，為屬下小學生提供歷奇訓練。學生需在野外完成紮筏、登山導航等團隊任務，從中學習面對挑戰、互相扶持與解決問題。這種從實踐中培養的韌性和協作精神，是課本無法傳授的寶貴生命課程。

創新學習體驗 拓展國際化視野

中華基督教會香港區會屬下學校近日組織學生前往內地航天基地進行深度研學。

為拓展學生的科技視野與應用場景，區會積極推動跨地域合作，與內地數字教育發展迅速的浙江省建立「數字教育聯盟」，推動姊妹學校結盟、教師專業交流及學生互訪。學生有機會深入當地的科技企業，親身了解大數據、物聯網等技術的產業應用。何寶鈴校長補充道：「區會中學更與科技企業華為簽署合作備忘錄，未來將合作開發課程，並為學生提供前往其科研中心參觀實習的寶貴機會，讓學術知識與前沿產業脈動緊密結合。」

除了觀看火箭發射實況，學生更在專業導師指導下，參與「太空種子」對比實驗等科學項目。

為培養學生的全球視野與跨文化理解，中華基督教會香港區會聯屬學校致力打造多元的創新學習體驗。何寶鈴校長以重點發展的航天教育為例，說明將學習延伸至教室之外的重要性。「定期組織學生前往內地航天基地進行的深度研學，並非只作簡單參觀，而是追求主動理解的求知與探索。」她解釋，學生在出發前需學習基礎航天知識，在基地期間不但會觀摩火箭發射，更會參與如「太空種子」對比研究等科學項目，親身感受國家科技成就同時，亦激發他們對科學的熱情與探索精神。

全方位支援新來港學生 促進順利銜接

中華基督教會深愛堂幼稚園參加香港高等教育及升學博覽會2025，推動內地學童來港升學。

隨着香港與內地融合，區會聯屬學校也積極回應內地家庭對香港教育的需求。朱博士指出，透過參與內地教育展及優化網上資訊，學校直接向內地家長介紹辦學特色。他說：「針對內地生來港後常見的英語適應挑戰，學校提供從課堂協作教學、課後英文加強班到沉浸式語言活動的全方位學業支援。此外，學校聯同社福機構，為新生及其家庭提供包括社區適應、文化融入及就業資訊在內的一站式家庭支援服務，並由專業的教育心理學家及社工團隊提供情緒及社交輔導。」以確保學生在學業與心理上均能平穩過渡，融入新的學習環境。

區會學校會定期與社福機構合作舉辦針對新來港學生家長的座談會與工作坊，主題不僅限於學業，更涵蓋如何協助子女適應香港社會文化、親子溝通技巧等，確保家庭能與學校同步，成為學生適應過程中的穩定力量。此外，部分學校亦會運用「大哥哥大姊姊」同儕計劃，安排高年級學生或已適應校園生活的內地上學長，照顧新同學。

中華基督教會基慧小學藉香港高等教育及升學博覽會2025攤位，向內地家長介紹學校收生資訊。

為推廣教育實踐與研究結合，區會正與本地大學合作進行教育研究計畫，包括與中文大學心理學系合作一項關於學生語言與數學能力發展的國際研究，透過科學的評估工具，了解學生在不同教學脈絡下的學習狀況。「此類合作旨在將學術研究成果轉化為具體的教學建議，幫助教師更有效地調整教學策略，以支持包括新來港學生在內的所有學生的個別學習需要。」朱博士解釋道。

在語言與文化學習方面，區會充分利用香港的國際化環境，強化雙語教育及跨文化接觸。屬校的幼稚園及中小學均聘有外籍英語教師，營造真實的英語語境。朱啟榮博士更透露，正探討與海外教會合作，邀請外地教育工作者來港進行短期教學交流，朱博士認為可「讓學生在校園內就能接觸與了解不同的文化視角，培養尊重多元、擁抱世界的胸懷。」

數碼化關懷長者 抗逆力團隊協作

中華基督教會香港區會轄下小學於今年抗戰勝利紀念日舉辦紀念活動，提升國民身份認同。

在融合價值教育與學科知識方面，學校結合社區服務與實踐的學習模式，何寶鈴校長指出：「學校會將真實的社區需求引入STEAM課程。學生在學習編程與工程設計時，專題研習包括為社區長者中心研發一款簡便的智能提示裝置。學生需要親身調研長者需求，進行方案設計、反覆測試並最終將成品贈予社區使用。」科技知識的學習，與關懷他人、服務社會的價值觀培養緊密結合。

中華基督教會何福堂小學學生擔任國家紀念活動小主持。

朱啟榮博士總結道，中華基督教會香港區會的辦學願景為「並肩培育豐盛生命，攜手見證基督大愛」。在急速變遷的時代，聯屬學校堅守以學生為本的核心，一方面積極引領數碼教育革新，裝備學生面向未來。另一方面則深耕價值教育與全人發展，培育學生的品格、韌性與社會責任感。透過豐富的跨地域學習體驗與全方位的支援體系，學校致力讓每一位學生都能發現自身潛能，成長為有識見、有擔當、有溫度的未來領袖。對教育本質的堅守與時俱進的創新，正是其在新時代下持續貢獻社會的關鍵所在。



學生透過專題學習、實地觀察與動手實驗，深化對航天科技的認識，激發科學探索精神。