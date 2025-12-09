深造進修｜AI人才需求殷切 港3大學開相關碩士課程

人工智能（AI）正以快速重塑全球產業版圖，從金融、醫療、教育到製造業，無不受到這股科技浪潮的衝擊。隨着AI技術日益成熟，相關專業人才的需求也呈現爆炸性增長。為回應市場需求，本港多所大學近年積極開辦結合AI技術與不同領域的碩士課程，為各行各業的在職人士及畢業生提供進修途徑，裝備他們迎接智能時代的挑戰。

課程百花齊放 迎合多元需求

隨着AI持續滲透各行各業，掌握相關知識與技能已逐漸從「加分項」變為「必要項」。本地大學因應趨勢開設的多元化課程，為在職人士提供了靈活的進修選擇，助他們在科技變革中站穩腳步，開拓更廣闊的職涯前景。有意報讀人士密切留意各院校的申請日期及入學要求，及早準備。

香港科技大學：理學碩士（人工智能）

香港科技大學開辦的「理學碩士（人工智能）」（Master of Science in Artificial Intelligence）課程，專為希望深入掌握AI技術核心的學員而設。課程要求申請人持有計算機工程、計算機科學或相關領域的學士學位，並具備良好的編程及數學基礎。 課程強調理論與實務並重，核心科目包括「人工智能高階Python編程」、「機器學習基礎」及「人工智能理論」等。學生還需從「專業人工智能技術課程」及「應用型人工智能課程」中選修至少9學分，並完成專題研究及強制實習，確保所學能直接應用於職場。課程提供全職一年或兼讀兩年模式，將於2026年9月開課，第二輪申請截止日期為2026年1月1日。

香港理工大學：智能機械人工程學理學碩士學位

作為本港首個智能機器人工程研究生課程，香港理工大學的「智能機械人工程學理學碩士學位」（Master of Science in Intelligent Robotics Engineering）以跨學科設計見稱。入學申請者需擁有工程領域或相關學科的學士資格，並建議具備相關專業資格或同等資格。 課程涵蓋「具身人工智慧」、「機器人運動規劃」、「軟體機器人」等核心領域，並提供「自動駕駛汽車」、「電腦視覺」等選修科目，適合具有工程、電腦科學背景的學生進修。課程設全職一年半或兼讀兩年半選項，2026年9月開課，第二輪申請截止日期為2026年2月5日。

香港教育大學：新興科技賦能的未來人力文學碩士

香港教育大學推出的「新興科技賦能的未來人力文學碩士」（Master of Arts in Emerging Technology for Future Workforce），則從人文與社會科學角度切入AI浪潮。該課程歡迎擁有學士學位，或同等學歷的人士申請，尤其適合具教育、人力資源、社會科學或相關背景的申請者。 課程由國際知名教授主導，並邀請哈佛大學、史丹福大學等學府學者客座講學。內容聚焦AI、擴展現實（XR）、物聯網（IoT）等科技在教育、培訓、人才管理等領域的應用，適合教育工作者、人力資源專才等有興趣的人士報讀。課程提供全職一年或兼讀兩年模式，將於2026年9月開課，第二輪申請截止日期為2025年12月。

業界動向：從「懂人」到「懂AI」

在AI浪潮下，人力資源管理正經歷結構性轉變。早前於香港大學經管學院舉辦的「AI時代的人力資源管理創新論壇2025」上，用友網絡科技股份有限公司副總裁張月強指出，未來AI助理（AI Agent）將直接提供服務，人力資源管理者需從傳統「懂人」的角色，轉型為「懂人工智慧」的組織發展專家與人機協同架構師，實現真正的「AI+」融合。

與此同時，據《星島》報道，人才解決方案公司Robert Walters上月發表的《2026年全球薪酬調查》顯示，AI技術正快速重塑職場結構：58%企業已引入AI方案，其中近半旨在調整人手配置。僱主普遍認為，行政及業務支援、資訊科技、會計財務等職能最可能受AI影響；81%僱主更預期，未來五年內超過四分之一員工需重新培訓或技能提升，以適應科技變革。在此背景下，AI相關人才需求持續殷切。以數據科學家（data scientist）為例，月薪範圍約介乎3.5萬至8萬港幣，反映市場對技術專才的迫切需求。有意進修AI相關課程的人士，將能更好地把握科技轉型帶來的機遇，前景值得期待。

資料來源︰相關大學網頁

延伸閱讀：

美加升學 | AI、科研課程受歡迎 學制靈活多變 社區學院性價比高

STEAM教育｜培恩小學虛擬實境教室 多感官學習 小學教師：提升AI素養 正確引導是關鍵