中一入學2026｜觀塘區名校資訊日 最少3校在這個日子舉行！
更新時間：19:29 2025-11-28 HKT
觀塘區有29所官津中學，當中不乏全開英文班的地區名校，部份學校在12月會舉行資訊日或開放日，其中觀塘官立中學、聖言中學及藍田聖保祿中學，均在12月6日舉行資訊日，並且仍然接受報名，想子女報讀有關學校的家長不要錯過。此外，部份學校的網頁已提供了中一新生的收生準則，家長可超前部署，為子女揀選學校之餘，也可了解收生準則，準備面試。
觀塘區名校｜中華基督教會蒙民偉書院（男女）
- 自行分配學額：40個
- 收生準則：教育局次第50%、面試表現（包括：操行5%、溝通能力10%、時事常識及分析能力15%、英語能力20%）50%
- 面試日期：2026年3月21日（周六）
- 地址：觀塘曉明街20號
- 詳細資訊：按此
觀塘區名校｜觀塘官立中學（男女）
- 資訊日日期：12月6日（周六）
- 時間：10:30至12:15
- 內容：講座及活動學習體驗
- 留位日期：即日起網上登記報名
- 面試日期：2026年3月7日或14日（周六）
- 地址：觀塘順利邨順緻街9號
- 詳細資訊：按此
觀塘區名校｜觀塘瑪利諾書院（男）
- 自行分配學額：41個
- 收生準則 : 學業成績35%、面試表現（包括英語能力及中文能力）25%、操行15%、與學校聯繫（包括宗教信仰、兄長在該校就讀、父親/兄長為該校畢業生、現於天主教小學就讀）10%、課外活動及其他成就15%
- 面試日期：2026年2月28日（周六）
- 地址：觀塘翠屏道100號
- 詳細資訊：按此
觀塘區名校｜順利天主教中學（男女）
- 自行分配學額：41個
- 收生準則 : 面試表現（英語表現須達標）30%、教育局成績次第25%、學習基礎15%、品格及操行（操行平均須達乙級或以上）10%、其他（體藝、服務、課外活動等方面的表現）10%、與該校聯繫（包括現就讀該學/校友的直系親屬或天主教徒）10%、
- 面試日期：2026年3月14日（周六）
- 地址：觀塘順利邨順緻街7號
- 詳細資訊：按此
觀塘區名校｜聖言中學（男）
- 資訊日日期：12月6日（周六）
- 時間：14:00至17:00
- 內容：中一入學資訊講座及參觀校園
- 留位日期：即日起網上登記報名（參觀校園已額滿）
- 地址：九龍新清水灣道38號
- 詳細資訊：按此
觀塘區名校｜聖傑靈女子中學（女）
- 自行分配學額：50個
- 收生準則：教育局成績次第50%、面試表現（包括英文、禮貌儀容及常識）30%、活動及獎項10%、操行及態度10%
- 面試日期：2026年3月14日（周六）
- 地址：觀塘康利道26號
- 詳細資訊：按此
觀塘區名校｜藍田聖保祿中學（女）
- 資訊日日期：12月6日（周六）
- 時間：9:00至12:00
- 內容：講座及校園導賞
- 留位日期：即日起網上登記報名
- 面試日期：2026年3月14日（周六）
- 地址：藍田安田街10號
- 詳細資訊：按此
資料來源：各大校網
