中一入學2026｜觀塘區名校資訊日 最少3校在這個日子舉行！

觀塘區有29所官津中學，當中不乏全開英文班的地區名校，部份學校在12月會舉行資訊日或開放日，其中觀塘官立中學、聖言中學及藍田聖保祿中學，均在12月6日舉行資訊日，並且仍然接受報名，想子女報讀有關學校的家長不要錯過。此外，部份學校的網頁已提供了中一新生的收生準則，家長可超前部署，為子女揀選學校之餘，也可了解收生準則，準備面試。

觀塘區名校｜中華基督教會蒙民偉書院（男女）

觀塘區名校｜觀塘官立中學（男女）

觀塘區名校｜觀塘瑪利諾書院（男）

自行分配學額：41個

收生準則 : 學業成績35%、面試表現（包括英語能力及中文能力）25%、操行15%、與學校聯繫（包括宗教信仰、兄長在該校就讀、父親/兄長為該校畢業生、現於天主教小學就讀）10%、課外活動及其他成就15%

面試日期：2026年2月28日（周六）

地址：觀塘翠屏道100號

詳細資訊：按此

觀塘區名校｜順利天主教中學（男女）

自行分配學額：41個

收生準則 : 面試表現（英語表現須達標）30%、教育局成績次第25%、學習基礎15%、品格及操行（操行平均須達乙級或以上）10%、其他（體藝、服務、課外活動等方面的表現）10%、與該校聯繫（包括現就讀該學/校友的直系親屬或天主教徒）10%、

面試日期：2026年3月14日（周六）

地址：觀塘順利邨順緻街7號

詳細資訊：按此

觀塘區名校｜聖言中學（男）

觀塘區名校｜聖傑靈女子中學（女）

觀塘區名校｜藍田聖保祿中學（女）

資料來源：各大校網

