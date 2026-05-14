Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

JUPAS收分2026︱「8大」醫護相關課程 即睇醫科/護理學/牙醫/中醫/物理治療收生分數

升學攻略
更新時間：15:28 2026-05-14 HKT
發佈時間：15:28 2026-05-14 HKT

 醫護課程向來是不少尖子的選擇，除了傳統醫護課程，去年更有文憑試（DSE）狀元入讀城市大學（城大/CityU）的獸醫學學士課程。為方便同學了解各大學醫護及相關課程去年的收分情況，《星島教育》特別整理該範疇的課程，在2025年的收生分數（Admission Scores）及2026年計分方法等提供參考資訊。綜觀多所院校的醫護課程，香港大學（港大/HKU）的「牙醫學士」去年收生分數相對高，中位數高達48分，上四分位數更高達50分；至於由城大開辦、全港唯一的「獸醫學學士」課程，中位數為33.5分，喜愛動物又成績優異的同學可以考慮。計劃在大學聯招（JUPAS）改選的同學，可在5月27日下午5時前，申請更改課程選擇，包括重新調整選科次序，或新增想報讀的課程等，惟全部課程選擇不可多於20個。

JUPAS收分2026︱香港大學HKU醫護相關課程（部分）

牙醫學士

  • 課程編號：JS6107  
  • 計分方法：最佳的生物/化學成績x 1.3 + 最佳5科
  • 上四分位數：50
  • 中位數：48
  • 下四分位數：47
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

理學士(言語及語言病理學)

  • 課程編號：JS6157   
  • 計分方法：最佳5科
  • 上四分位數：35
  • 中位數：34
  • 下四分位數：34
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

護理學學士菁英領袖培育專修組別

  • 課程編號：JS6418  
  • 計分方法：最佳5科（可包括M1/M2或丙類科目較高分科目）+ 第6科最佳成績 x 0.5
  • 上四分位數：37
  • 中位數：37
  • 下四分位數：36
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

內外全科醫學士

  • 課程編號：JS6456   
  • 計分方法：最佳6科
  • 上四分位數：47
  • 中位數：44
  • 下四分位數：42
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

護理學學士

  • 課程編號：JS6468  
  • 計分方法：最佳5科（可包括M1/M2或丙類科目較高分科目）+ 第6科最佳成績 x 0.5
  • 上四分位數：28
  • 中位數：27
  • 下四分位數：26
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

中醫全科學士

  • 課程編號：JS6482   
  • 計分方法：最佳5科（可包括M1/M2或丙類科目較高分科目）+ 第6科最佳成績 x 0.5
  • 上四分位數：34
  • 中位數：33
  • 下四分位數：31
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

藥劑學學士

  • 課程編號：JS6494   
  • 計分方法：最佳6科
  • 上四分位數：41
  • 中位數：39
  • 下四分位數：38
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

生物醫學學士

  • 課程編號：JS6949   
  • 計分方法：最佳6科
  • 上四分位數：41
  • 中位數：40
  • 下四分位數：39
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

工學學士(生物醫學工程)

  • 課程編號：JS6925   
  • 計分方法：英文 + 數學 + 最佳3科（可包括M1/M2及丙類科目）
  • 上四分位數：31
  • 中位數：29
  • 下四分位數：29
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

JUPAS收分2026︱香港中文大學CUHK醫護相關課程（部分）

生物醫學工程學

  • 課程編號：JS4460  
  • 計分方法：最佳5科
  • 科目比重：英文x 1.5；以下科目成績最佳1科：數學/M1/M2 x 1.5；生物、化學、物理x 1.5
  • 上四分位數：44.5
  • 中位數：42.25
  • 下四分位數：41.25
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

內外全科醫學士課程

  • 課程編號：JS4501   
  • 計分方法：中文 + 英文 + 數學 + 最佳的生物或化學 +最佳2科
  • 上四分位數：38
  • 中位數：37
  • 下四分位數：36
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

內外全科醫學士課程環球醫學領袖培訓專修組別

  • 課程編號：JS4502   
  • 計分方法：中文 + 英文 + 數學 + 最佳的生物或化學 +最佳2科（6科需相等或高於40分，且任何4科需有5**）
  • 上四分位數：41.5
  • 中位數：40.5
  • 下四分位數：40
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

護理學

  • 課程編號：JS4513   
  • 計分方法：最佳5科
  • 科目比重：最佳的生物、化學、物理成績 x 1.2
  • 上四分位數：30.1
  • 中位數：28.6
  • 下四分位數：28.3
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

藥劑學

  • 課程編號：JS4525 
  • 計分方法：最佳5科
  • 上四分位數：33.5
  • 中位數：32
  • 下四分位數：30.5
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

中醫學

  • 課程編號：JS4542  
  • 計分方法：最佳5科
  • 上四分位數：30.5
  • 中位數：30.5
  • 下四分位數：29
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

生物科技、創業與醫療管理

  • 課程編號：JS4725   
  • 計分方法：最佳的生物或化學+最佳4科
  • 科目比重：英文、生物或化學中的最佳兩科x 1.5
  • 上四分位數：29
  • 中位數：27.5
  • 下四分位數：27.5
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

延伸閱讀：JUPAS收分2026｜盤點8大語文課程 中文/英文/語言學入學資訊 邊科收分達42分？

JUPAS收分2026︱香港科技大學HKUST醫護相關課程（部分）

理學士（生物醫學及健康科學）

  • 課程編號：JS5118   
  • 計分方法：英文+數學+最佳生物/化學/物理/ M1/M2+最佳其他2科
  • 科目比重：英文x1.5；生物/化學x2；物理/ M1/M2 x1.5
  • 中位數：43.13
  • 下四分位數：40.5
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

JUPAS收分2026︱香港理工大學PolyU醫護相關課程（部分）

醫療化驗科學(榮譽)理學士

  • 課程編號：JS3478  
  • 計分方法：任何最佳5科（第6科達第3級或以上獲加分）
  • 科目比重：各科目比重不同，詳見JUPAS網頁
  • 中位數：309
  • 下四分位數：306.5
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

精神健康護理學(榮譽)理學士

  • 課程編號：JS3337   
  • 計分方法：任何最佳5科
  • 科目比重：各科目比重不同，詳見JUPAS網頁
  • 中位數：209
  • 下四分位數：206
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

護理學(榮譽)理學士

  • 課程編號：JS3648   
  • 計分方法：任何最佳5科
  • 科目比重：各科目比重不同，詳見JUPAS網頁
  • 中位數：218
  • 下四分位數：213.5
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

職業治療學(榮譽)理學士

  • 課程編號：JS3624   
  • 計分方法：任何最佳5科
  • 科目比重：各科目比重不同，詳見JUPAS網頁
  • 中位數：278
  • 下四分位數：279.5
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

眼科視光學(榮譽)理學士

  • 課程編號：JS3290   
  • 計分方法：任何最佳5科（第6科達第3級或以上獲加分）
  • 科目比重：各科目比重不同，詳見JUPAS網頁
  • 中位數：277.8
  • 下四分位數：247.8
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

物理治療學(榮譽)理學士

  • 課程編號：JS3636   
  • 計分方法：任何最佳5科
  • 科目比重：各科目比重不同，詳見JUPAS網頁
  • 中位數：320
  • 下四分位數：320
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

放射學(榮譽)理學士

  • 課程編號：JS3612  
  • 計分方法：任何最佳5科（第6科達第3級或以上獲加分）
  • 科目比重：各科目比重不同，詳見JUPAS網頁
  • 中位數：339
  • 下四分位數：328.5
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

JUPAS收分2026︱香港城市大學CityU醫護相關課程（部分）

生物醫學 [主修: 理學士(生物科學) / 理學士(生物醫學)]

  • 課程編號：JS1805 
  • 計分方法：3個核心科 + 2科選修
  • 科目比重：英文/生物/化學x 2；數學/企會財/設計與應用科技/資訊及通訊科技/ M1/M2/物理x 1.5、其他選修科 x 1
  • 中位數：38.5
  • 下四分位數：37.5
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

理學士(生物醫學) (特點: 臨床化學、血液學、微生物學和病理學 / 臨床實習 / 密集實驗室經驗)

  • 課程編號：JS1807  
  • 計分方法：3個核心科 + 2科選修
  • 科目比重：英文/生物/化學x 2；數學/企會財/設計與應用科技/資訊及通訊科技/ M1/M2/物理x 1.5、其他選修科 x 1
  • 中位數：45.5
  • 下四分位數：43
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

獸醫學學士 (特點: 健康一體化 / 動物健康與福利 / 公共衞生 / 雙認證獸醫課程)

  • 課程編號：JS1801 
  • 計分方法：最佳5科（包括英文/數學/生物及化學）
  • 科目比重：各科均為 x 1
  • 中位數：33.5
  • 下四分位數：32
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

延伸閱讀：JUPAS收分2026︱一文看清「8大」AI相關課程 21分都有機會收？

JUPAS收分2026︱香港浸會大學醫護相關課程（部分）

中醫學學士及生物醫學理學士(榮譽)

  • 課程編號：JS2410  
  • 計分方法：最佳5科
  • 科目比重：中文x 1.5、英文x 1.5、生物 x 1.5；化學 x 1.25
  • 平均數：32.27
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

中藥學學士(榮譽)   

  • 課程編號：JS2420  
  • 計分方法：最佳5科
  • 科目比重：英文x1.5、化學 x 1.5；數學x 1.25、生物x 1.25
  • 平均數：27.04
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

JUPAS收分2026︱香港教育大學EdUHK醫護相關課程（部分）

言語病理學及復康榮譽理學士

  • 課程編號：JS8727  
  • 計分方法：最佳5科
  • 科目比重：英文x 1.5；中文x 1.5
  • 中位數：28
  • 下四分位數：26
  • 課程詳細資訊：>>按此<<

2026年JUPAS招生8間大學的DSE成績計算方法

DSE成績 5** 5* 5 4 3 2 1
香港大學 8.5 7 5.5 4 3 2 1
香港中文大學 8.5 7 5.5 4 3 2 1
香港科技大學 8.5 7 5.5 4 3 2 1
香港理工大學 8.5 7 5.5 4 3 2 1
香港城大學 8.5 7 5.5 4 3 2 1
香港浸會大學 7 6 5 4 3 2 1
嶺南大學 7 6 5 4 3 2 1
香港教育大學 7 6 5 4 3 2 1

資料來源：JUPAS網站及各院校網頁。
註：上述計算方法的實際比重，或會視乎學科或課程要求而有所不同，資訊以院校公布公準。

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
特朗普訪華，北京人民大會堂外廣場舉行歡迎儀式。央視截圖
02:55
特朗普訪華︱2個多小時雙邊會談結束 特朗普即赴天壇參觀︱不斷更新
大國外交
2小時前
消委會 ‧ 冷氣機測試｜7款獲評4.5高分 「三菱重工」最省電每日開足12小時僅需3.77元 即睇價錢/能源效率/電費全攻略
02:28
消委會 ‧ 冷氣機測試｜7款獲評4.5高分 「三菱重工」最省電每日開足12小時僅需3.77元 即睇價錢/能源效率/電費全攻略
社會
5小時前
李連杰全家福絕密曝光  42歲利智顏值驚人征服力強 功夫皇帝出行需攙扶
李連杰全家福絕密曝光  42歲利智顏值驚人征服力強 功夫皇帝出行需攙扶
影視圈
6小時前
私影少女姦殺案│自卑男住所私影被觸怒下毒手 酒店姦屍後丟垃圾站
私影少女姦殺案│自卑男住所私影被觸怒下毒手 酒店姦屍後丟垃圾站
突發
15小時前
牛頭角的士奪命車禍後 網傳「81歲老伯」揸的士 「S型」老態開車惹議 的士證曝光有效期至29年｜Juicy叮
牛頭角奪命車禍後 網傳「81歲老伯」揸的士 「S型」老態開車惹議 的士證曝光有效期至29年｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
王菲激罕跟神秘男子身貼身親密合照 重要部份疑有接觸惹熱議 鬍鬚男起底雙方關係密切
王菲激罕跟神秘男子身貼身親密合照 重要部份疑有接觸惹熱議 鬍鬚男起底雙方關係密切
影視圈
5小時前
李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光
李泳漢結婚影片揭父子真實關係 鼎爺爆大新抱真正身份讚不絕口 狂寸大仔片段曝光
影視圈
22小時前
世界盃︱逾半賽事清晨開波 太子酒吧街全數不直播 業界料生意暴跌八成
世界盃2026︱逾半賽事清晨開波 太子酒吧街全數不直播 業界料生意暴跌八成
社會
8小時前
的士落斜直剷行人路撞途人 目擊者：呢架車真係離晒譜！｜車Cam直擊。Facebook群組 車cam L（香港群組）影片截圖
01:30
牛頭角車禍｜的士落斜失控直剷行人路釀1死4傷 目擊者：呢架車真係離晒譜！｜車Cam直擊
突發
14小時前
德昌魚蛋粉天后店6月結業！開業27年 靠手工魚蛋起家 網民嘆水準不再
德昌魚蛋粉天后店6月結業！開業27年 靠手工魚蛋起家 網民嘆水準不再
飲食
4小時前