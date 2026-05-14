JUPAS收分2026︱「8大」醫護相關課程 即睇醫科/護理學/牙醫/中醫/物理治療收生分數
更新時間：15:28 2026-05-14 HKT
發佈時間：15:28 2026-05-14 HKT
發佈時間：15:28 2026-05-14 HKT
醫護課程向來是不少尖子的選擇，除了傳統醫護課程，去年更有文憑試（DSE）狀元入讀城市大學（城大/CityU）的獸醫學學士課程。為方便同學了解各大學醫護及相關課程去年的收分情況，《星島教育》特別整理該範疇的課程，在2025年的收生分數（Admission Scores）及2026年計分方法等提供參考資訊。綜觀多所院校的醫護課程，香港大學（港大/HKU）的「牙醫學士」去年收生分數相對高，中位數高達48分，上四分位數更高達50分；至於由城大開辦、全港唯一的「獸醫學學士」課程，中位數為33.5分，喜愛動物又成績優異的同學可以考慮。計劃在大學聯招（JUPAS）改選的同學，可在5月27日下午5時前，申請更改課程選擇，包括重新調整選科次序，或新增想報讀的課程等，惟全部課程選擇不可多於20個。
JUPAS收分2026︱香港大學HKU醫護相關課程（部分）
牙醫學士
理學士(言語及語言病理學)
護理學學士菁英領袖培育專修組別
內外全科醫學士
護理學學士
中醫全科學士
藥劑學學士
生物醫學學士
工學學士(生物醫學工程)
JUPAS收分2026︱香港中文大學CUHK醫護相關課程（部分）
生物醫學工程學
- 課程編號：JS4460
- 計分方法：最佳5科
- 科目比重：英文x 1.5；以下科目成績最佳1科：數學/M1/M2 x 1.5；生物、化學、物理x 1.5
- 上四分位數：44.5
- 中位數：42.25
- 下四分位數：41.25
- 課程詳細資訊：>>按此<<
內外全科醫學士課程
內外全科醫學士課程環球醫學領袖培訓專修組別
- 課程編號：JS4502
- 計分方法：中文 + 英文 + 數學 + 最佳的生物或化學 +最佳2科（6科需相等或高於40分，且任何4科需有5**）
- 上四分位數：41.5
- 中位數：40.5
- 下四分位數：40
- 課程詳細資訊：>>按此<<
護理學
藥劑學
中醫學
生物科技、創業與醫療管理
延伸閱讀：JUPAS收分2026｜盤點8大語文課程 中文/英文/語言學入學資訊 邊科收分達42分？
JUPAS收分2026︱香港科技大學HKUST醫護相關課程（部分）
理學士（生物醫學及健康科學）
- 課程編號：JS5118
- 計分方法：英文+數學+最佳生物/化學/物理/ M1/M2+最佳其他2科
- 科目比重：英文x1.5；生物/化學x2；物理/ M1/M2 x1.5
- 中位數：43.13
- 下四分位數：40.5
- 課程詳細資訊：>>按此<<
JUPAS收分2026︱香港理工大學PolyU醫護相關課程（部分）
醫療化驗科學(榮譽)理學士
精神健康護理學(榮譽)理學士
護理學(榮譽)理學士
職業治療學(榮譽)理學士
眼科視光學(榮譽)理學士
物理治療學(榮譽)理學士
放射學(榮譽)理學士
JUPAS收分2026︱香港城市大學CityU醫護相關課程（部分）
生物醫學 [主修: 理學士(生物科學) / 理學士(生物醫學)]
- 課程編號：JS1805
- 計分方法：3個核心科 + 2科選修
- 科目比重：英文/生物/化學x 2；數學/企會財/設計與應用科技/資訊及通訊科技/ M1/M2/物理x 1.5、其他選修科 x 1
- 中位數：38.5
- 下四分位數：37.5
- 課程詳細資訊：>>按此<<
理學士(生物醫學) (特點: 臨床化學、血液學、微生物學和病理學 / 臨床實習 / 密集實驗室經驗)
- 課程編號：JS1807
- 計分方法：3個核心科 + 2科選修
- 科目比重：英文/生物/化學x 2；數學/企會財/設計與應用科技/資訊及通訊科技/ M1/M2/物理x 1.5、其他選修科 x 1
- 中位數：45.5
- 下四分位數：43
- 課程詳細資訊：>>按此<<
獸醫學學士 (特點: 健康一體化 / 動物健康與福利 / 公共衞生 / 雙認證獸醫課程)
延伸閱讀：JUPAS收分2026︱一文看清「8大」AI相關課程 21分都有機會收？
JUPAS收分2026︱香港浸會大學醫護相關課程（部分）
中醫學學士及生物醫學理學士(榮譽)
中藥學學士(榮譽)
JUPAS收分2026︱香港教育大學EdUHK醫護相關課程（部分）
言語病理學及復康榮譽理學士
2026年JUPAS招生8間大學的DSE成績計算方法
|DSE成績
|5**
|5*
|5
|4
|3
|2
|1
|香港大學
|8.5
|7
|5.5
|4
|3
|2
|1
|香港中文大學
|8.5
|7
|5.5
|4
|3
|2
|1
|香港科技大學
|8.5
|7
|5.5
|4
|3
|2
|1
|香港理工大學
|8.5
|7
|5.5
|4
|3
|2
|1
|香港城大學
|8.5
|7
|5.5
|4
|3
|2
|1
|香港浸會大學
|7
|6
|5
|4
|3
|2
|1
|嶺南大學
|7
|6
|5
|4
|3
|2
|1
|香港教育大學
|7
|6
|5
|4
|3
|2
|1
資料來源：JUPAS網站及各院校網頁。
註：上述計算方法的實際比重，或會視乎學科或課程要求而有所不同，資訊以院校公布公準。
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