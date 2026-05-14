JUPAS收分2026︱「8大」醫護相關課程 即睇醫科/護理學/牙醫/中醫/物理治療收生分數

醫護課程向來是不少尖子的選擇，除了傳統醫護課程，去年更有文憑試（DSE）狀元入讀城市大學（城大/CityU）的獸醫學學士課程。為方便同學了解各大學醫護及相關課程去年的收分情況，《星島教育》特別整理該範疇的課程，在2025年的收生分數（Admission Scores）及2026年計分方法等提供參考資訊。綜觀多所院校的醫護課程，香港大學（港大/HKU）的「牙醫學士」去年收生分數相對高，中位數高達48分，上四分位數更高達50分；至於由城大開辦、全港唯一的「獸醫學學士」課程，中位數為33.5分，喜愛動物又成績優異的同學可以考慮。計劃在大學聯招（JUPAS）改選的同學，可在5月27日下午5時前，申請更改課程選擇，包括重新調整選科次序，或新增想報讀的課程等，惟全部課程選擇不可多於20個。

JUPAS收分2026︱香港大學HKU醫護相關課程（部分）

牙醫學士

課程編號：JS6107

計分方法：最佳的生物/化學成績x 1.3 + 最佳5科

上四分位數：50

中位數：48

下四分位數：47

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理學士(言語及語言病理學)

護理學學士菁英領袖培育專修組別

課程編號：JS6418

計分方法：最佳5科（可包括M1/M2或丙類科目較高分科目）+ 第6科最佳成績 x 0.5

上四分位數：37

中位數：37

下四分位數：36

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內外全科醫學士

護理學學士

課程編號：JS6468

計分方法：最佳5科（可包括M1/M2或丙類科目較高分科目）+ 第6科最佳成績 x 0.5

上四分位數：28

中位數：27

下四分位數：26

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中醫全科學士

課程編號：JS6482

計分方法：最佳5科（可包括M1/M2或丙類科目較高分科目）+ 第6科最佳成績 x 0.5

上四分位數：34

中位數：33

下四分位數：31

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藥劑學學士

生物醫學學士

工學學士(生物醫學工程)

課程編號：JS6925

計分方法：英文 + 數學 + 最佳3科（可包括M1/M2及丙類科目）

上四分位數：31

中位數：29

下四分位數：29

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JUPAS收分2026︱香港中文大學CUHK醫護相關課程（部分）

生物醫學工程學

課程編號：JS4460

計分方法：最佳5科

科目比重：英文x 1.5；以下科目成績最佳1科：數學/M1/M2 x 1.5；生物、化學、物理x 1.5

上四分位數：44.5

中位數：42.25

下四分位數：41.25

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內外全科醫學士課程

課程編號：JS4501

計分方法：中文 + 英文 + 數學 + 最佳的生物或化學 +最佳2科

上四分位數：38

中位數：37

下四分位數：36

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內外全科醫學士課程環球醫學領袖培訓專修組別

課程編號：JS4502

計分方法：中文 + 英文 + 數學 + 最佳的生物或化學 +最佳2科（6科需相等或高於40分，且任何4科需有5**）

上四分位數：41.5

中位數：40.5

下四分位數：40

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護理學

課程編號：JS4513

計分方法：最佳5科

科目比重：最佳的生物、化學、物理成績 x 1.2

上四分位數：30.1

中位數：28.6

下四分位數：28.3

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藥劑學

中醫學

生物科技、創業與醫療管理

延伸閱讀：JUPAS收分2026｜盤點8大語文課程 中文/英文/語言學入學資訊 邊科收分達42分？

JUPAS收分2026︱香港科技大學HKUST醫護相關課程（部分）

理學士（生物醫學及健康科學）

JUPAS收分2026︱香港理工大學PolyU醫護相關課程（部分）

醫療化驗科學(榮譽)理學士

精神健康護理學(榮譽)理學士

護理學(榮譽)理學士

職業治療學(榮譽)理學士

眼科視光學(榮譽)理學士

物理治療學(榮譽)理學士

放射學(榮譽)理學士

JUPAS收分2026︱香港城市大學CityU醫護相關課程（部分）

生物醫學 [主修: 理學士(生物科學) / 理學士(生物醫學)]

課程編號：JS1805

計分方法：3個核心科 + 2科選修

科目比重：英文/生物/化學x 2；數學/企會財/設計與應用科技/資訊及通訊科技/ M1/M2/物理x 1.5、其他選修科 x 1

中位數：38.5

下四分位數：37.5

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理學士(生物醫學) (特點: 臨床化學、血液學、微生物學和病理學 / 臨床實習 / 密集實驗室經驗)

課程編號：JS1807

計分方法：3個核心科 + 2科選修

科目比重：英文/生物/化學x 2；數學/企會財/設計與應用科技/資訊及通訊科技/ M1/M2/物理x 1.5、其他選修科 x 1

中位數：45.5

下四分位數：43

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獸醫學學士 (特點: 健康一體化 / 動物健康與福利 / 公共衞生 / 雙認證獸醫課程)

課程編號：JS1801

計分方法：最佳5科（包括英文/數學/生物及化學）

科目比重：各科均為 x 1

中位數：33.5

下四分位數：32

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延伸閱讀：JUPAS收分2026︱一文看清「8大」AI相關課程 21分都有機會收？

JUPAS收分2026︱香港浸會大學醫護相關課程（部分）

中醫學學士及生物醫學理學士(榮譽)

課程編號：JS2410

計分方法：最佳5科

科目比重：中文x 1.5、英文x 1.5、生物 x 1.5；化學 x 1.25

平均數：32.27

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中藥學學士(榮譽)

課程編號：JS2420

計分方法：最佳5科

科目比重：英文x1.5、化學 x 1.5；數學x 1.25、生物x 1.25

平均數：27.04

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JUPAS收分2026︱香港教育大學EdUHK醫護相關課程（部分）

言語病理學及復康榮譽理學士

2026年JUPAS招生8間大學的DSE成績計算方法

DSE成績 5** 5* 5 4 3 2 1 香港大學 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港中文大學 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港科技大學 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港理工大學 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港城大學 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港浸會大學 7 6 5 4 3 2 1 嶺南大學 7 6 5 4 3 2 1 香港教育大學 7 6 5 4 3 2 1

資料來源：JUPAS網站及各院校網頁。

註：上述計算方法的實際比重，或會視乎學科或課程要求而有所不同，資訊以院校公布公準。

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