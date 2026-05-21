JUPAS收分2026︱一文看清「8大」BBA商科相關課程 即睇會計/經濟/管理收生分數

中學文憑試（DSE）放榜在即，應屆考生可於5月27日或之前，登入大學聯招（JUPAS）網站更改選科次序，或新增心儀課程。《星島教育》特意為大家盤點「8大」BBA（工商管理學士）及商科相關課程的收生資訊，涵蓋2025年收生分數（Admission Scores）及2026年最新計分方法，助考生及早規劃改選策略。在8所大學之中，以港大「工商管理學學士（國際商業及環球管理）」競爭最激烈，上四分位數達54分。至於預計考獲20多分的同學亦有不少出路，例如中大「工商管理學士綜合課程」的上四分位數為27.5分，同樣是值得考慮的心儀之選。

JUPAS收分2026︱香港大學HKU BBA及商科相關課程資訊（部分）

工商管理學學士

2026年基本資訊

課程編號：JS6755

計分方法：英文x 1.5 + 數學x 1.5 + 最佳3科 + 第6科最佳成績x 0.2

課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數

上四分位數：37

中位數：37

下四分位數：36

經濟學學士 / 經濟金融學學士

2026年基本資訊

課程編號：JS6767

計分方法：英文x 1.5 + 數學x 1.5 + 最佳3科 + 第6科最佳成績x 0.2

課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數

上四分位數：40

中位數：40

下四分位數：39

工商管理學學士(會計及財務) /工商管理學學士(會計數據分析)

2026年基本資訊

課程編號：JS6781

計分方法：英文x 1.5 + 數學x 1.5 + 最佳3科 + 第6科最佳成績x 0.2

課程詳細資訊 ：>>按此<<

2025年收生分數

上四分位數：36

中位數：35

下四分位數：34

工商管理學學士(商業分析)

2026年基本資訊

課程編號：JS6793

計分方法：英文x 1.5 + 數學x 1.5 + 最佳3科 + 第6科最佳成績x 0.2

課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數

上四分位數：36

中位數：35

下四分位數：34

工商管理學學士(法學)及法學士

2026年基本資訊

課程編號：JS6808

計分方法：英文x 1.5 + 數學x 1.5 + 最佳4科 + 第7科最佳成績x 0.2

課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數

上四分位數：49

中位數：46

下四分位數：45

金融學學士(資產管理及私人銀行)

2026年基本資訊

課程編號：JS6860

計分方法：英文x 1.5 + 數學x 1.5 + 最佳4科 + 第7科最佳成績x 0.2

課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數

上四分位數：48

中位數：47

下四分位數：46

工商管理學學士(國際商業及環球管理)

2026年基本資訊

課程編號：JS6896

計分方法：英文x 1.5 + 數學x 1.5 + 最佳4科 + 第7科最佳成績x 0.2

課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數

上四分位數：56

中位數：54

下四分位數：53

環球工程與商業課程

2026年基本資訊

課程編號：JS6937

計分方法：英文 + 數學 + 最佳3科

課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數

上四分位數：34

中位數：32

下四分位數：30

JUPAS收分2026︱香港中文大學CUHK BBA及商科相關課程資訊（部分）

工商管理學士綜合課程

2026年基本資訊

2025年收生分數

上四分位數：27.5

中位數：26

下四分位數：26

環球商業學

2026年基本資訊

2025年收生分數

上四分位數：41

中位數：38

下四分位數：36.5

工商管理學士（工商管理學士綜合課程）及法律博士雙學位課程

2026年基本資訊

課程編號：JS4264

計分方法：最佳5科(必須包括中、英、數)

科目比重：英文x 2

課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數

上四分位數：37.5

中位數：37.5

下四分位數：36



經濟學

2026年基本資訊

2025年收生分數

上四分位數：33.75

中位數：31.5

下四分位數：30.75

延伸閱讀：JUPAS收分2026｜盤點8大語文課程 中文/英文/語言學入學資訊 邊科收分達42分？

JUPAS收分2026︱香港科技大學HKUST BBA及商科相關課程資訊（部分）

工商管理

2026年基本資訊

2025年收生分數

最高分數：62.48

中位數：35

下四分位數：33.9

工商管理學士（經濟學）

2026年基本資訊

2025年收生分數

最高分數：62.48

中位數：36.55

下四分位數：35.4

工商管理學士（金融學）

2026年基本資訊

課程編號：JS5312

計分方法：英文x 2＋數學x 2＋ 最佳3科或 「最佳1科(M1、M2、化學、經濟或物理)x 1.5＋ 最佳2科」 +第6科額外加分

課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數

最高分數：66.94

中位數：43.31

下四分位數：41.81

工商管理學士（管理學）

2026年基本資訊

2025年收生分數

最高分數：62.48

中位數：33.9

下四分位數：33.9

工商管理學士（營運管理學）

2026年基本資訊

2025年收生分數

最高分數：62.48

中位數：32.4

下四分位數：32.05

工商管理學士（專業會計學）

2026年基本資訊

2025年收生分數

最高分數：62.48

中位數：34.05

下四分位數：33.55

理學士（經濟及金融學）

2026年基本資訊

課程編號：JS5331

計分方法：英文x 2＋數學x 2＋ 最佳3科 或 「最佳1科:M1、M2、化學、經濟或物理x 1.5＋ 最佳2科 」+第6科額外加分

課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數

最高分數：66.94

中位數：48.19

下四分位數：46.5

理學士（風險管理及商業智能學）

2026年基本資訊

課程編號：JS5814

計分方法：英文x 2＋數學x 2＋ 最佳3科（M1或M2 x 1.5＋ 其他科目） +第6科額外加分

課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數

最高分數：66.94

中位數：44.25

下四分位數：43.5

JUPAS收分2026︱香港理工大學PolyU BBA及商科相關課程資訊（部分）

會計及金融(榮譽)工商管理學士組合課程 (會計學/會計及金融/數碼金融及投資學)

2026年基本資訊

2025年收生分數

中位數：185.5

下四分位數：185

環球商業及物流、航空、航運及供應鏈管理(榮譽)工商管理學士組合課程

2026年基本資訊

2025年收生分數

中位數：179

下四分位數：175

管理及市場學(榮譽)工商管理學士組合課程 (管理學 / 市場學)

2026年基本資訊

2025年收生分數

中位數：182.5

下四分位數：179

JUPAS收分2026︱香港城市大學CityU BBA及商科相關課程資訊（部分）

工商管理學士(環球商業) (特點：三次海外交流 / 美國哥倫比亞大學雙聯學士學位 / 海外暑期及遊學課程 / 商業諮詢課程 / 獎學金及資助)

2026年基本資訊

收生分數*

中位數：29.5

下四分位數：28

工商管理學士 (管理學) (專修：人力資源管理/策略及國際管理 )

2026年基本資訊

課程編號：JS1005

計分方法：最佳5科(包括數學)

科目比重：各科均為x 1

課程詳細資訊：>>按此<<

收生分數*

中位數：22

下四分位數：21.5

工商管理學士(市場學) (專修：環球市場營銷/營銷數據分析)

2026年基本資訊

收生分數*

中位數：24.5

下四分位數：23.5

經濟及金融 [主修：工商管理學士(商業經濟) /工商管理學士(金融)]

2026年基本資訊

課程編號：JS1012

計分方法：最佳5科(包括數學)

科目比重：各科均為x 1

課程詳細資訊：>>按此<<

收生分數*

中位數：23

下四分位數：22.5

工商管理學士(金融) (特點: 投資分析/金融市場/公司金融/風險管理 /交易室工作坊)

2026年基本資訊

課程編號：JS1014

計分方法：最佳5科(包括數學)

科目比重：各科均為x 1

課程詳細資訊：>>按此<<

收生分數*

中位數：21.5

下四分位數：21.5

工商管理學士(商業決策分析) (專修：決策分析學/數據信息學)

2026年基本資訊

課程編號：JS1026

計分方法：最佳5科(包括數學)

科目比重：各科均為x 1

課程詳細資訊：>>按此<<

收生分數*

中位數：21.5

下四分位數：21

（*城大的收生分數，是根據2026年的計分方法，及於2025年獲得JUPAS正式遴選取錄資格的申請人的DSE成績計算得出的，詳情請參考城大網站 ）

延伸閱讀：JUPAS收分2026︱「8大」醫護相關課程 即睇醫科/護理學/牙醫/中醫/物理治療收生分數

JUPAS收分2026︱香港浸會大學BU BBA及商科相關課程資訊（部分）

工商管理學士(榮譽) - 會計學專修

2026年基本資訊

課程編號：JS2110

計分方法：最佳5科

科目比重：英文 x 1.5

課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數

平均數：22.15

工商管理學士(榮譽)

2026年基本資訊

課程編號：JS2120

計分方法：最佳5科

科目比重：英文 x 1.5

課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數

平均數：22.07

工商管理文學士(榮譽)(全球娛樂)

2026年基本資訊

2025年收生分數

平均數：19.5

JUPAS收分2026︱嶺南大學LU BBA及商科相關課程資訊（部分）

嶺南大學的工商管理(榮譽)學士-金融(課程特色: 特許金融分析師協會學生獎學金/多元選修科目: 投資學、公司財務、金融科技)。

嶺南大學的工商管理(榮譽)學士-金融(課程特色: 特許金融分析師協會學生獎學金/多元選修科目: 投資學、公司財務、金融科技)。

嶺南大學的工商管理(榮譽)學士 - 風險及保險管理(可選專修: 保險科技)(課程特色: 專業國際資格認證/專屬師友計劃)。

嶺南大學的工商管理(榮譽)學士 - 風險及保險管理(可選專修: 保險科技)(課程特色: 專業國際資格認證/專屬師友計劃)。

工商管理(榮譽)學士-金融(課程特色: 特許金融分析師協會學生獎學金/多元選修科目: 投資學、公司財務、金融科技)

2026年基本資訊

2025年收生分數

中位數：28.75

下四分位數：27

工商管理(榮譽)學士 - 風險及保險管理(可選專修: 保險科技)(課程特色: 專業國際資格認證/專屬師友計劃)

2026年基本資訊

2025年收生分數

中位數：27

下四分位數：26

2026年JUPAS招生8間大學的DSE成績計算方法

DSE成績 5** 5* 5 4 3 2 1 香港大學 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港中文大學 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港科技大學 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港理工大學 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港城市大學 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港浸會大學 7 6 5 4 3 2 1 嶺南大學 7 6 5 4 3 2 1 香港教育大學 7 6 5 4 3 2 1

資料來源：JUPAS網站及各院校網頁。

註：上述計算方法的實際比重，或會視乎學科或課程要求而有所不同，資訊以院校公布公準。

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<