JUPAS收分2026︱一文看清「8大」BBA商科相關課程 即睇會計/經濟/管理收生分數
發佈時間：18:18 2026-05-21 HKT
中學文憑試（DSE）放榜在即，應屆考生可於5月27日或之前，登入大學聯招（JUPAS）網站更改選科次序，或新增心儀課程。《星島教育》特意為大家盤點「8大」BBA（工商管理學士）及商科相關課程的收生資訊，涵蓋2025年收生分數（Admission Scores）及2026年最新計分方法，助考生及早規劃改選策略。在8所大學之中，以港大「工商管理學學士（國際商業及環球管理）」競爭最激烈，上四分位數達54分。至於預計考獲20多分的同學亦有不少出路，例如中大「工商管理學士綜合課程」的上四分位數為27.5分，同樣是值得考慮的心儀之選。
JUPAS收分2026︱香港大學HKU BBA及商科相關課程資訊（部分）
工商管理學學士
2026年基本資訊
2025年收生分數
- 上四分位數：37
- 中位數：37
- 下四分位數：36
經濟學學士 / 經濟金融學學士
2026年基本資訊
2025年收生分數
- 上四分位數：40
- 中位數：40
- 下四分位數：39
工商管理學學士(會計及財務) /工商管理學學士(會計數據分析)
2026年基本資訊
2025年收生分數
- 上四分位數：36
- 中位數：35
- 下四分位數：34
工商管理學學士(商業分析)
2026年基本資訊
2025年收生分數
- 上四分位數：36
- 中位數：35
- 下四分位數：34
工商管理學學士(法學)及法學士
2026年基本資訊
2025年收生分數
- 上四分位數：49
- 中位數：46
- 下四分位數：45
金融學學士(資產管理及私人銀行)
2026年基本資訊
2025年收生分數
- 上四分位數：48
- 中位數：47
- 下四分位數：46
工商管理學學士(國際商業及環球管理)
2026年基本資訊
2025年收生分數
- 上四分位數：56
- 中位數：54
- 下四分位數：53
環球工程與商業課程
2026年基本資訊
2025年收生分數
- 上四分位數：34
- 中位數：32
- 下四分位數：30
JUPAS收分2026︱香港中文大學CUHK BBA及商科相關課程資訊（部分）
工商管理學士綜合課程
2026年基本資訊
2025年收生分數
- 上四分位數：27.5
- 中位數：26
- 下四分位數：26
環球商業學
2026年基本資訊
2025年收生分數
- 上四分位數：41
- 中位數：38
- 下四分位數：36.5
工商管理學士（工商管理學士綜合課程）及法律博士雙學位課程
2026年基本資訊
2025年收生分數
- 上四分位數：37.5
- 中位數：37.5
- 下四分位數：36
經濟學
2026年基本資訊
2025年收生分數
- 上四分位數：33.75
- 中位數：31.5
- 下四分位數：30.75
延伸閱讀：JUPAS收分2026｜盤點8大語文課程 中文/英文/語言學入學資訊 邊科收分達42分？
JUPAS收分2026︱香港科技大學HKUST BBA及商科相關課程資訊（部分）
工商管理
2026年基本資訊
2025年收生分數
- 最高分數：62.48
- 中位數：35
- 下四分位數：33.9
工商管理學士（經濟學）
2026年基本資訊
2025年收生分數
- 最高分數：62.48
- 中位數：36.55
- 下四分位數：35.4
工商管理學士（金融學）
2026年基本資訊
2025年收生分數
- 最高分數：66.94
- 中位數：43.31
- 下四分位數：41.81
工商管理學士（管理學）
2026年基本資訊
2025年收生分數
- 最高分數：62.48
- 中位數：33.9
- 下四分位數：33.9
工商管理學士（營運管理學）
2026年基本資訊
2025年收生分數
- 最高分數：62.48
- 中位數：32.4
- 下四分位數：32.05
工商管理學士（專業會計學）
2026年基本資訊
2025年收生分數
- 最高分數：62.48
- 中位數：34.05
- 下四分位數：33.55
理學士（經濟及金融學）
2026年基本資訊
2025年收生分數
- 最高分數：66.94
- 中位數：48.19
- 下四分位數：46.5
理學士（風險管理及商業智能學）
2026年基本資訊
2025年收生分數
- 最高分數：66.94
- 中位數：44.25
- 下四分位數：43.5
JUPAS收分2026︱香港理工大學PolyU BBA及商科相關課程資訊（部分）
會計及金融(榮譽)工商管理學士組合課程 (會計學/會計及金融/數碼金融及投資學)
2026年基本資訊
2025年收生分數
- 中位數：185.5
- 下四分位數：185
環球商業及物流、航空、航運及供應鏈管理(榮譽)工商管理學士組合課程
2026年基本資訊
2025年收生分數
- 中位數：179
- 下四分位數：175
管理及市場學(榮譽)工商管理學士組合課程 (管理學 / 市場學)
2026年基本資訊
2025年收生分數
- 中位數：182.5
- 下四分位數：179
JUPAS收分2026︱香港城市大學CityU BBA及商科相關課程資訊（部分）
工商管理學士(環球商業) (特點：三次海外交流 / 美國哥倫比亞大學雙聯學士學位 / 海外暑期及遊學課程 / 商業諮詢課程 / 獎學金及資助)
2026年基本資訊
收生分數*
- 中位數：29.5
- 下四分位數：28
工商管理學士 (管理學) (專修：人力資源管理/策略及國際管理 )
2026年基本資訊
收生分數*
- 中位數：22
- 下四分位數：21.5
工商管理學士(市場學) (專修：環球市場營銷/營銷數據分析)
2026年基本資訊
收生分數*
- 中位數：24.5
- 下四分位數：23.5
經濟及金融 [主修：工商管理學士(商業經濟) /工商管理學士(金融)]
2026年基本資訊
收生分數*
- 中位數：23
- 下四分位數：22.5
工商管理學士(金融) (特點: 投資分析/金融市場/公司金融/風險管理 /交易室工作坊)
2026年基本資訊
收生分數*
- 中位數：21.5
- 下四分位數：21.5
工商管理學士(商業決策分析) (專修：決策分析學/數據信息學)
2026年基本資訊
收生分數*
- 中位數：21.5
- 下四分位數：21
（*城大的收生分數，是根據2026年的計分方法，及於2025年獲得JUPAS正式遴選取錄資格的申請人的DSE成績計算得出的，詳情請參考城大網站 ）
延伸閱讀：JUPAS收分2026︱「8大」醫護相關課程 即睇醫科/護理學/牙醫/中醫/物理治療收生分數
JUPAS收分2026︱香港浸會大學BU BBA及商科相關課程資訊（部分）
工商管理學士(榮譽) - 會計學專修
2026年基本資訊
2025年收生分數
- 平均數：22.15
工商管理學士(榮譽)
2026年基本資訊
2025年收生分數
- 平均數：22.07
工商管理文學士(榮譽)(全球娛樂)
2026年基本資訊
2025年收生分數
- 平均數：19.5
JUPAS收分2026︱嶺南大學LU BBA及商科相關課程資訊（部分）
工商管理(榮譽)學士-金融(課程特色: 特許金融分析師協會學生獎學金/多元選修科目: 投資學、公司財務、金融科技)
2026年基本資訊
2025年收生分數
- 中位數：28.75
- 下四分位數：27
工商管理(榮譽)學士 - 風險及保險管理(可選專修: 保險科技)(課程特色: 專業國際資格認證/專屬師友計劃)
2026年基本資訊
2025年收生分數
- 中位數：27
- 下四分位數：26
2026年JUPAS招生8間大學的DSE成績計算方法
|DSE成績
|5**
|5*
|5
|4
|3
|2
|1
|香港大學
|8.5
|7
|5.5
|4
|3
|2
|1
|香港中文大學
|8.5
|7
|5.5
|4
|3
|2
|1
|香港科技大學
|8.5
|7
|5.5
|4
|3
|2
|1
|香港理工大學
|8.5
|7
|5.5
|4
|3
|2
|1
|香港城市大學
|8.5
|7
|5.5
|4
|3
|2
|1
|香港浸會大學
|7
|6
|5
|4
|3
|2
|1
|嶺南大學
|7
|6
|5
|4
|3
|2
|1
|香港教育大學
|7
|6
|5
|4
|3
|2
|1
資料來源：JUPAS網站及各院校網頁。
註：上述計算方法的實際比重，或會視乎學科或課程要求而有所不同，資訊以院校公布公準。
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