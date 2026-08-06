內地女遊港被「截的士禮儀」教育 順手截車因1原因遭拒 呻司機有錢不賺「規則感很強」 網民：仲要唔覺得自己有錯

訪港旅客在體驗在地文化時，偶爾會因習慣差異而遇上尷尬場面。有內地女遊客日前於香港的的士站擬「順手」登上剛落客的的士，卻遭司機因1原因而拒絕讓她上車，其後事主更眼睜睜看著車輛載走其他乘客，令她直呼尷尬，無奈指司機為原則有錢不賺「規則感很強」，引來不少網民熱議：「唔排隊仲要唔覺得自己有錯？」

內地女遊港被「截的士禮儀」教育 順手截車因1原因遭拒？

事緣，有內地網民於小紅書上以「（在）香港遇到的尷尬事」為題，拍片分享個人遊港時截的士的經歷，事主憶述當時一輛的士停泊於落客區，車上乘客剛好下車。事主見狀便打算直接上車，指當時自己「沒想那麼多，他已經停那了，有人下車就上」，遂向司機表示「我上吧」。然而，司機卻因「非指定上客點」為由拒絕讓她上車，並態度堅定要求遵從指引排隊，事主指「（司機）不讓我上，說『你必須去前面排隊』、『你去前面排隊我才拉你』」，要求她必須到前方的指定排隊區候車。

事主隨後順從司機指示，轉身走往排隊區重新排隊。未料，當該輛的士依序駛至上客區時有其他乘客正在等候，原本欲節省時間的事主，只能看著車輛載走排在她前面的乘客。總結事主對事件的意見，雖然過程相當尷尬，但事主對司機寧願有錢不賺亦要堅守原則表示「很敬佩」，直呼香港司機「規則感真的很強」，事主最後亦補充香港截的士禮儀與內地不一樣：「警醒我讓我更加注意規則。」

網民：仲要唔覺得自己有錯

片段引來不少網民熱議，有人直言：「自己唔排隊仲要話人，完全唔覺得自己有錯」、「梗係！前面都等緊排隊上車。」亦有人解釋：「下車和上車的地方是分開的，你在下車的地方上車，就會對在上車站排隊的人不公平」、「這就是香港！規則和秩序是香港的基礎」、「任何人來香港都會體會到基本的公平，因為大家都很自覺。因此歧視不守規則的人，正常的。」亦有網民溫和回應，表示「沒關係，下次知道就好」，提醒訪港旅客在香港搭車時要留心排隊隊伍，因為「每個人都排隊就是要守規矩，沒有秩序效率會很低」。

來源：小紅書