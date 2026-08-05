租樓壞抽氣扇+抽油煙機誰負責？師傅裝拆報價$XXXX 業主拒付全數 租客質疑「真係咁㗎咩？」 網民：睇租約點寫

在香港租賃市場中，有新樓也有一定樓齡的單位，面對物業的保養或電器維修更換的情況，到底該由業主或租客負責呢？最近，有租客於網上社交平台發問，表示抽氣扇及抽油煙機已故障，安排師傅裝拆報價後，業主拒付全數，令她質疑業主的做法：「真係咁負責㗎咩？」有網民認為該為業主責任，也有網民提議查看租約，才確定責任誰屬。

租樓壞抽氣扇+抽油煙機誰負責？師傅裝拆報價$XXXX 業主拒付全數引租客質疑

租客租用單位時如果遇到電器故障或物業維修問題，大多第一時間通知業主安排檢查維修或更換有問題的電器，坊間普遍由業主負責費用。最近有租客於網上社交平台發問，表示抽氣扇及抽油煙機已故障，她安排師傅就裝拆報價，拆除及安裝抽氣扇摩打約$2,500，至於裝拆新抽油煙機約$4,700，收費共$7,200。當她向業主回報費用時，業主只願意負責$5,000費用，令她質疑業主的做法，「真係咁負責㗎咩？咁我搬遷拎走翻一半得唔得？」樓主隨後補充曾更換單位內洗衣機，「換洗衣機佢又話淨係出8成，其餘我哋貼」。

網民：睇租約點寫

帖文引起網民熱議，有網民表示租客根本不用理會報價費用，「10萬都唔關租客事」、「正路業主負責，日後又唔可以搬走」，樓主回應指出是業主提出由她找師傅報價，「搵完報價就係咁，你一係自己搵師傅，你換同唔換都唔關我事，反正搬走又唔係我拎走」。有網友建議樓主查看租約條文內容，以釐清責任誰屬，「看看租約有寫明，也看看租客與業主關係」、「要睇租約點寫，最極端我見過所有電器損壞、維修或更換，業主一概不負責，這樣的租約會平約1成至2成」。

有過來人分享經驗，表示煤氣指出熱水爐已用25年無法維修，「業主叫我比一半，痴X線」、「一樣，最後我自己俾錢買部新，叫業主嚟簽收拎返佢部壞爐，我搬走時搵師傅拆咗自己買嘅熱水爐」、「我上個月咁啱壞抽油煙機，業主叫我揀，我去到電器舖影相俾佢報價，講埋送貨安裝幾多錢，佢冇覆，我俾完錢裝好再影返相俾返單佢，換機送貨安裝$2880，佢即刻過返數俾我。佢出$5000我覺得價錢合理，前提係你揀返部同之前差唔多樣差唔多性能」。

業主/租戶負責維修責任？

雖然坊間一般傾向由業主負責屋內電器維修及物業保養，但是實際情況還是應根據租約條文所述，以釐定雙方個別責任。據社區法網顯示，作為慣例並根據雙方的議價能力，一般的租約條款都會把很多責任加諸租客身上，包括在一定程度上進行維修和保養工程。一項在租約內常見的條款，就是租客維修保養的責任，不包括物業的「正常損耗」。因此，租客毋須就因時間關係及平常合理使用物業而引起的損壞負上責任。另一方面，妥善草擬的租約應闡明業主對結構性維修保養的責任，當在業主知悉該等結構性損毁後方始產生。既然業主並無佔用有關物業，當然不能強求業主就其並不知悉或控制的損毁或問題負上責任。

整體來說，有關維修保養責任的問題，乃取決於業主及租客所協議的條款。假如雙方並未簽訂書面租約，或該租約並無列明有關問題，因之而起的糾紛結果都可能是非常不確定和代價高昂的。無論雙方所同意的權利和責任如何，業主也可以出於善意和維護與租客的關係，自願進行維修和保養工程。事實上，由於本港大部分租約為短期，任何因缺陷而年久失修或造成的損害，從長遠來看都很可能損害業主的利益。在此基礎之上，業主往往同意支付費用，對物業中的缺陷作出補救，例如修補損壞的牆壁、更換有故障的冷氣機雪櫃及注射驅蟲劑等。

文：RY

資料及圖片來源：Threads、社區法網