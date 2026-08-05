睇ViuTV《日落下的彩虹》憶家族悲劇 ！ 親生仔借母名買850呎居屋後棄養 女兒無悔照顧卻換來「心寒遺囑」 

房屋與資產分配問題，往往是導致家庭關係破裂的殘酷現實。近日，有網民看過ViuTV新劇《日落下的彩虹》後有所共嗚，並於社交平台Threads上發文分享，其外婆遭親生兒子利用作為購買居屋的籌碼，其後更被無情趕出家門的家庭悲劇。事主坦言，這段往事令其感莫名憤怒與無奈，並直言劇情巧合之處「激發咗起我呢一段好唔開心嘅經歷」。

觀ViuTV《日落下的彩虹》觸景生情！ 寫實劇本勾起網民「家族恩怨」

近日，有網民看過ViuTV新劇《日落下的彩虹》後有所共嗚，並於社交平台Threads上發文分享自己一段「家族恩怨」。

事主指其外婆育有十名子女，當年一名舅父以「照顧阿婆為名」借其外婆名額申請居屋，事後卻「過橋抽板」棄養。《日落下的彩虹》劇照

後來事主外婆患上晚期腦退化症，家母與姨媽貼心照顧，卻常遭其他兄弟姊妹誤會。《日落下的彩虹》劇照

該名網民之所以在網絡上分享這段經歷，全因觀看了近期播映的ViuTV原創劇《日落下的彩虹》。該劇以面臨清拆重建的彩虹邨為背景，當中第二單元講述由母親獨力撫養的三姐弟，在搬遷前夕因長年累積的心結而爆發「分戶風波」。這段極具真實感的劇情深深觸動了事主，令其回想起自己家族中一段關於利益算計與親情衝突的往事，並在平台上發文抒發感受。

舅父「借名」買居屋後以「相處唔到」棄養婆婆

據事主描述，其外婆育有十名子女。當年，其中一名舅父以「照顧阿婆為名」申請居屋，保留自己名下物業收租，最後「用阿婆個名買左個850呎居屋」。然而，該名舅父在成功利用外婆的首置資格置業後，竟以「相處唔到為由」將年邁的母親逐出家門。最終由另一名兒子出資另購單位安置外婆，而事主的母親與姨媽為方便照顧，亦搬到同一屋苑，肩負起外婆人生最後十多年的照顧責任。

事主母親接力貼身照顧 無奈換來「心寒遺產」決定

後來事主外婆患上晚期腦退化症，家母與姨媽在照顧的時，常被誤會「日日都想屋企食飯係想偷佢嘅錢」，甚至被其他兄弟姊妹指責貪圖外婆的財產。事主回憶這段經歷時直言「其實我得個嬲字」，表示《日落下的彩虹》的劇本雖然寫實，卻只帶來憤怒。

事主進一步感嘆，即使母親當年全心全意付出，但在現實的利益面前，「仔女睇到嘅根本就係幫同唔幫」。當事主外婆臨終時，遺產更「淨係分俾有X嘅人」（意指只分配給男性子嗣）。面對這種重男輕女及利益至上的傳統觀念，事主無奈總結：「上一代就係咁，我地由今一代再重新學習愛」。

網民肯定事主母親有良心 嘆「思想真係好恐怖」

此帖文一出，隨即引起廣大網民的強烈共鳴與迴響。不少網民留言聲援事主的母親，稱讚她「贏在對得住自己良心！問心無愧」，認為其無私奉獻值得敬佩，並指出世界上確實有許多類似的家庭悲劇。

同時，亦有網民分享自身親戚的類似經歷，指有人利用生病母親換取較大公屋後，卻將母親送往老人院，只在露台隨便搭個床位敷衍了事。網民普遍對上一代重男輕女及自私自利的傳統思想感到強烈不滿，直指「以前嗰代嘅人嘅思想真係好恐怖」。

資料來源：Threads

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