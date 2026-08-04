荃灣街檔賣滅蟲藥驚見1物展藥力？街坊質疑「已見放幾日」惹衞生問題 網民笑：代表堅嘢

踏入雨季，家中或許會出現蛇蟲鼠蟻，市面亦有不少滅蟲藥以供選擇，坊間經常就各款滅蟲藥的成效作出討論。近日，位於荃灣售賣滅蟲藥的街檔使出奇招，展示1物以推銷其滅蟲藥的藥力，做法惹來街坊質疑衞生問題，表示「已見放幾日」。不少網民都笑指：「代表堅嘢」，詳情即看下文！

川龍街街檔賣滅蟲藥出奇招 驚現1物展示藥力

有街坊網民早前於社交平台發文，分享一間位於荃灣川龍街的街檔，售賣滅蟲藥時竟以「真“小強”body 看檔」。依樓主提供的照片所見，街檔自詡其滅蟲藥為「居家滅蟲神器」，能速殺所有害蟲，針對蟑螂、臭蟲、蒼蠅、蟎蟲及螞蟻等，又標榜「無色無味，人畜無害」。在攤檔擺放的宣傳品上，竟驚現逾5隻蟑螂屍體，似是有意用作展示滅蟲藥的藥力。樓主指出，用作展示的蟑螂屍體「已見放幾日」，更質疑檔販「有衞生常識嗎？」

網民更關心滅蟲藥效能 力證「噴完全屋小強大部分死亡」

即使樓主對於川龍街街檔，以蟑螂屍體推銷滅蟲藥的手法質疑「有衞生常識嗎？」，惟不少網民反而對其藥力的強弱更感興趣，「代表堅野（嘢）」、「有冇人用過呢？係咪真係掂？」有人則指曾入手該滅蟲藥，「噴完全屋小強大部分死亡」，又承諾代樓主「同店員談小強衞生問題」。



文：TF

資料及圖片來源：荃灣、新區、大窩口、葵涌、青衣民生資訊群組@facebook