網民熱議「香港老人終活定律」 倡趁早斷捨離身外物+處理身後事 網民直呼清醒：唔好走後麻煩啲後生

隨著人口老化問題日益顯著，不少港人開始關注並討論如何妥善規劃人生後半場。有網民日前分享個人觀察與經驗，列出一套涵蓋 40 歲至 80 歲的「香港老人終活定律」，提倡提早斷捨離並處理身後事，引起網絡熱烈討論，不少人直呼「清醒」：「趁有體力時自行清理雜物，唔好留低一大雜物麻煩啲後生。」

網民熱議「香港老人終活定律」 提倡趁早斷捨離身外物+處理身後事

有網民日前分享個人觀察與經驗，列出一套涵蓋 40 歲至 80 歲的「香港老人終活定律」，提倡提早斷捨離並處理身後事，引起網絡熱烈討論。（圖片來源：《親愛的備忘》劇照）

事緣，有網民在社交平台上分享個人經歷與觀察，整理出一套涵蓋健康、財務、居住及物品處置的「終活」（意指為人生終局作準備）清單，旨在倡導及早規劃人生，減輕後輩的照顧與善後壓力。事主按年齡層詳列了各階段的應對策略。事主建議，港人由 40 歲起便應寫下生死檔案，講明「搶救與否、葬禮形式」；至 50 歲進行斷捨離，「衣物只留兩季，書只留最愛10本」；55 歲則需學習電子支付與電子病歷。隨著年歲漸長，事主提倡 65 歲時將收藏品「能賣賣能送送」，70 歲搬至交通便利或鄰近醫院的地方，75 歲時將身份證、遺囑及保險單等重要文件「全放一個紅色文件袋，寫『緊急打開』，擺玄關」，直到 80 歲則「每天試一次平安鐘，確保子女電話暢通」。

對於為何要及早整理物品，事主形容：「你最捨不得的寶貝，你走後7–14日內多數被當垃圾清走。那些很值錢的舊股票、舊首飾，兒女多半看不懂、最後還是丟。」根據事主的描述，許多長者視為珍寶的舊物件，下一代未必懂其價值，最終恐難逃被扔掉的命運：「倒不如你還有氣力的時候，親手送給真正欣賞的人，或賣掉請自己吃頓好的。」事主最後總結：「我們空手來，也空手走。真正陪你到最後的，從來不是物件，而是你有沒有把麻煩處理乾淨，有沒有讓愛你的人輕鬆一點」、「把爛攤子自己收拾好，就是留給兒女最乾淨、最貴重的愛。」

網民直呼清醒：唔好走後麻煩啲後生

帖文引起網民熱烈討論，不少人對此表示贊同，認同「趁有體力時自行清理雜物，唔好留低一大雜物麻煩啲後生」、「最近先聽兩位60歲嘅人 講類似嘅野，人走後後下一堆野比子女，子女當垃圾一嘢清理，不如定期早早準備。」亦有人指則出：「大致同意，除了72歲那項：不會那年紀才去買醫療保險」、「醫療保險55歲前要買好，比較平，早買早享受」、「72 歲先買醫療保險，邊個保你？」

不過亦有人提出不同看法：「咁做人真的開心，有意思？」、「不要忘了，有時侯子女也需要透過清理父母遺留下的『麻煩』來追溯一下他們的人生軌跡，懷念他們的點滴，如果你深愛他們的話。」

來源：Threads

文：M