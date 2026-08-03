洗衫加柔順劑非萬能? 電器商BBE提醒2類衣物切忌用 用後隨時「悶出汗臭味」 網民：啲衫好似好難乾咁

洗衣是日常家務的必備環節，不少市民為了令衣物散發芳香及保持順滑，都會習慣在洗衣時加入柔順劑。近日，本地連鎖電器商BBE在社交平台上發布了一則關於正確使用柔順劑的帖文，詳細拆解了柔順劑的運作原理及其對特定衣物可能造成的負面影響，同時引發了部分網民對於柔順劑殘留問題的擔憂。

柔順劑洗衫「洗完又香又柔軟」？ 商家反揭並非適用所有衣物

本地連鎖電器商BBE近日在網上平台分享洗衣的實用資訊，帖文指出許多消費者在使用此類產品後會「覺得洗完又香又柔軟」，但實際上這只是一種表面的觸感改變，柔順劑並非萬能，甚至會對特定材質的衣物造成損害。

柔順劑油膜堵塞致「排汗衫變成唔排汗」

根據BBE的帖文描述，柔順劑的運作原理主要是「喺衣物表面上一層微小嘅『油性保護膜』令到纖維平滑」。這意味著柔順劑實質上是利用油脂類物質包覆衣物纖維。該商戶警告，一旦在清洗特定物料時過量使用，這層人造油膜就會「塞晒啲纖維孔」。他們進一步解釋這種堵塞所帶來的具體後果，指出這會導致「條毛巾越洗越唔吸水」，甚至令原本具有透氣功能的「排汗衫變成唔排汗 甚至仲容易悶出汗臭味」，直接破壞了功能性衣物的原本用途。

網民：啲衫好似好難乾咁

對此，有網民在留言區分享了個人經驗，表示自己堅決不用柔順劑，原因除了家人對化學香氣敏感外，更直指「啲衫好似好難乾咁」，這反映出柔順劑留下的油膜確有可能阻礙水分蒸發，影響衣物日常晾乾的效率。

消委會: 經阻燃處理衣物忌用

此外，翻查香港消費者委員會於2021年發布的相關資料，進一步解釋了柔順劑的化學作用。消委會指出，柔順劑的主要成分為季銨鹽，其作用猶如護髮素，透過在衣物表面形成潤滑薄膜來降低纖維間的磨擦力。然而，消委會亦發出明確警告，除了會影響棉質毛巾的吸水力及防水透氣風褸的功能外，市民更需特別留意「經阻燃處理的衣物」（如兒童睡衣）也絕對不宜使用柔順劑。消委會解釋，因為這層化學薄膜有機會令衣物的防火能力下降，從而失去原有的保護作用。

資料來源：bbe.hk、消委會

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