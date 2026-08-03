移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：出去見識先知原本已好好

從土生土長的地方移民到海外另一國度，可能會未能適應當地的文化或工作環境，引起一種「思鄉」情懷。最近一位居於加拿大的港人於網上發文，感慨到當地工作10年後，感慨「反而更加感受到香港嘅好」，認為當地做事效率低及治安差，更分享就連當地人都苦呻國家越來越退步，「但又無嘢可以做到」，想離開亦不知如何是好。帖文引起網民熱議，有人認為每個地方都有優點也有缺點，慨嘆「離開先識返轉頭望」、「睇吓你重視啲咩」。

移加港人感慨「感受到香港嘅好」？當地人4點苦呻「無希望」都想走

最近一位居於加拿大的港人於網上發文，感慨到當地工作10年後，感慨「反而更加感受到香港嘅好」，認為當地人做事效率低且治安差，回望從小到大認為香港有效率，以及晚上能安心外出為理所當然，但原來世界很大。樓主分享公司大多為加拿大本地人，最近有同事經香港轉機到日本、越南旅行後，「比亞洲嘅發展同效率震驚，佢一直以為亞洲比較落後，原來咁繁華，尤其佢狂讚香港機場」。

樓主與當地人聊天時發現就連當地人都不滿加拿大，認為大環境對想努力向上的人不公平、生活成本高、治安差、整個國家越來越退步，但他們表示身為加拿大人，「Where can I go（我可以去哪裏）」，令樓主感嘆：「佢哋都渴望跳出去，只係唔知可以用咩途徑」。樓主補充當地「免費」公共服務來自於重稅收，看似是不用錢，但實為市民早已為此「埋單」，加上有部份港人帶住大筆積蓄到當地，以低收入享受福利再指責年輕人只懂埋怨並不感恩。惟樓主認為當地力爭上游的年輕人交重稅，來成就他人所謂的「Benefits」（福利），「加拿大嘅體制比咗幾多機會去想努力向上嘅人，大家都心知肚明」。

網民嘆：出去見識先知原本已好好

帖文引起網民熱議，有人認為香港的高效率建立於他人的付出與犧牲，並以打風後解除風球為例，「轉個頭大家就可以返工，城市恢復運作，係因為有人喺打風時已默默準備好，套落各行各業就係有好多人默默地輪更、返極長工時，我唔知加拿大可以點變好，作為普通人只想盡快搵到個避風塘盡早上岸，以自己喜愛嘅方式生活」。有網民表示所有事情都是一個整體，想要做事高效率就要接受工時長、少假期、有壓力，「同樣地，你接受得稅率低，就預咗好多公共服務都係要自己另外再俾錢」。

有同樣居於加拿大的網民認為樓主所言，當地確是越來越走下坡，「當地同事都不滿呢度啲人懶，公共服務無效率，治安大不如前，有同事去完越南同泰國，慨嘆當地人做嘢爽手，話加拿大將來無希望」、「整個國家確實無動力，全靠稅收，治安差咗好多，接收難民又無能力處理，如果後生想有好發展真係要外闖」、「加拿大好多嘢十年如一日無進步，治安越來越差，仲多咗新移民」。

不過有網友直言每個地方都有優劣，難以比較哪個地方更好，「每個地方都有好有唔好，好難比較」、「每個人都X緊自己住嘅地方，要數缺點，每個地方都有」；有人批評樓主一面倒不滿加拿大，但有網友助樓主解釋，認為就連加拿大人亦不滿國家想離開，「等於話兩個地方都唔完美，只不過你要離開先睇得清楚，真心鍾意一個地方，而係想佢變得更好」。

文：RY

資料及圖片來源：Threads