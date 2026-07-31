港人憂日後結婚無朋友到場 苦呻「一枱朋友都湊唔齊」 網民安慰：留返啲錢渡蜜月仲好

結婚是人生大事，自然希望邀請一眾親朋好友到場參與，共同見證並分享這份幸福。不過，近日有港人在社交平台上發文，擔憂日後結婚無朋友到場，直言「第時應該會一枱朋友都湊唔齊。」帖文引起網民熱議，原來不少網民都有類似憂慮，「我直頭一枱都未必有」；也有網民坦言朋友貴精不貴多，安慰樓主道，「留返啲錢渡蜜月仲好」、「結婚唔係有幾多人喺到，係最重要嘅人都喺到。」即看下文了解詳情。

港人憂日後結婚無朋友到場 苦呻「一枱朋友都湊唔齊」

近日，有網民在Threads發文，苦呻成年後朋友愈來愈少，擔心日後舉辦婚禮時場面冷清，「第時結婚我應該會一枱朋友都湊唔齊。」帖文意外引來大批網民回覆，原來不少網民都有同樣煩惱，「一枱算多㗎啦，我一位都應該唔會有」、「我好過你，勉強兩枱，四個人一枱嘅話」、「咩一枱朋友，我已經覺得湊唔到兄弟團。」

網民安慰：留返啲錢渡蜜月仲好

面對樓主對未來的焦慮，不少網民貼心留言安慰，「咁咪好囉，要咁多人嚟做乜？嗰啲『朋友』十幾年之後有一半喺你身邊已經偷笑。細搞是皇道，婚禮只係一日，留返啲錢渡蜜月或者做其他嘢」、「十零年後，你會發現個老婆先係你最重要嘅朋友」、「記得黃子華係劇集《My盛Lady》講過，結婚唔係有幾多人喺到，係最重要嘅人都喺到」、「朋友貴精不貴多。」

此外，也有不少過來人分享自身的婚禮經歷，「我擺酒時，自己朋友都係得一枱，其餘廿枱我都唔識嘅，自然有人幫你砌掂佢」、「當年我朋友都係咁，得一個老母，親戚又冇乜，終於幾位姊妹（包括我）坐主家席。有乜所謂啫，最緊要自己開心。」

圖片及資料來源：Threads

文：Y