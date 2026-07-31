將軍澳7-Eleven清早出現神秘長龍？港人好奇「有咩派？」 網民妙答：一班熱血的戰士！

香港各區不時出現神秘人龍，如潮流品牌開售限量波鞋或飾品，一眾粉絲花費時間排隊只為入手商品。不過，最近就連便利店7-Eleven也大排長龍，到底是所謂何事？有港人於今日清早（31日）發現將軍澳天晉滙3期一間7-Eleven門外有大批年輕人排隊，好奇發問：「晨早有人門口排曬隊有咩派？」有網民笑問：「咖啡定魚蛋？」，也有網民妙答，形容現場人士都是「一班熱血的戰士！」

將軍澳7-Eleven清早出現神秘長龍？只為入手1物 港人好奇「有咩派？」

有港人於今日清早（31日）發現將軍澳天晉滙3期一間7-Eleven門外有大批年輕人正在排隊，好奇發問：「晨早有人門口排曬隊有咩派？」不少網民妙答樓主，「咖啡定魚蛋？」、「一班熱血的戰士！」、「佢哋幾點開始排？好犀利」。有網友指出，排隊人士全為入手近期大熱的陀螺，同時感嘆年輕真好，「年青真好，有暑假」、「咁多後生仔排隊，9成係買陀螺啦」。

原來繼啟德之後，將軍澳7-Eleven精品概念店於今天開幕，官方於早上7時以原價發售限量BEYBLADE X系列現貨，包括UX-20榮耀戰神LF、BX-50隨機陀螺Vol.11、CX-18隨機陀螺系列 腕龍鞭撃（隨機1款），故此吸引大批年輕人前往入手。為表公平，店方提前派籌予現場人士憑籌號進內購買，每位顧客每日限購爆旋陀螺X產品1件。有現場排隊人士於網上平台大讚安排好，「啲店員仲要好好態度」、「其實派籌真係好簡單，數夠貨派籌唔會白派」。

「爆旋陀螺」為90及千禧世代的經典玩具，近期全城再度掀起熱潮，每逢開賣陀螺都引來大批人潮前往入手心頭好，以加強自己的對戰裝備。在外的公園或街頭空地，不難發現大人細路一同圍著「戰鬥盤」一決高下。

將軍澳全新7-11概念店 $7自攜容器斟思樂冰

將軍澳7-Eleven精品概念店結合「潮玩、收藏、美食」三個元素，首度加Pokémon 集換式卡牌（PTCG）主題，特設卡牌打卡牆、50cm 超大尺寸船長皮卡丘模型。同時，現場亦有寶可夢「朱紫太晶慶典 ex」、「超級進化夢想」 及「超級進化歡天喜地伊布」等熱門卡包出售。為慶祝將軍澳概念店開幕，由即日起至8月4日推出思樂冰思樂冰狂歡活動，只要自攜任何8吋x8吋以內的容器前往將軍澳概念店，就可以$7狂斟思樂冰1次，供應期為每日上午10時至下午6時。

此外，門市設有7CAFÉ及7仔食檔，由即日起至8月11日推出限時優惠，包括$11的7CAFÉ香濃即磨咖啡、$11燒賣或魚蛋（10粒）、$11魚蓉燒賣（5粒）配魚蛋（5粒）以及$10份叉燒包（2件）或奶皇包（2件）或腸粉、粉果（2件）或珍珠雞（2件）。

7-Eleven精品概念店（將軍澳店）

地址：將軍澳至善街19號天晉滙3期地下G08及G08A號舖

營業時間：24小時

文：RY

資料及圖片來源：7-Eleven、西貢將軍澳討論區、Threads