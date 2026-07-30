舊公屋單位住戶遷出即封氣窗 街坊嘆「有啲唔慣」 網民意見兩極：空氣流通差VS封咗安全啲

香港公共屋邨經歷逾70年的演變，至今已發展出多種樓宇設計。最近，有居住於樓齡逾50年的舊公共屋邨街坊發文，指同層鄰居遷出後，該單位的氣窗隨即被封上，以符合《消防安全（建築物）條例》要求。對於舊式公屋氣窗需進行圍封工程，不少住戶及網民意見不一，有人認為此舉會影響單位空氣流通；有人則認為安全為上，「封咗安全啲」。詳情即看下文！

舊式公屋住戶遷出即封氣窗 街坊嘆「有啲唔慣」

有公屋住戶日前於社交平台發文，指現時居住的屋邨為「半世紀樓齡公屋」，適逢鄰近單位有住戶遷出，目擊該單位「開始封走廊窗」，對此表示感不習慣之餘，亦有感屋邨「年時已高」，坦言「幾時先拆？」據樓主提供的照片所見，該單位位於大門旁高處的氣窗已不復見，改以白色木板圍封。

對於氣窗圍封，不少居民的意見兩極，有人批評氣窗被封後「空氣流通會差啲」、「封了冇空氣入屋」；亦有網民表示讚同，「封咗就比較靜」、「封左安全好多」、「一定要封，否則會俾陌生人伸手入屋周圍摸」。

房署實施走廊百葉氣窗圍封工程 涉53條公共屋邨

有網民誤以為氣窗被封為租戶決定，而事實上，此為房署的最新政策。房署早於2024年下旬宣佈，因應《消防安全（建築物）條例》（第572章）的規定，需為面向走廊的百葉窗（氣窗）進行圍封工程。凡於1987年或之前落成的公屋單位，都設有此類氣窗，有關方面認為，面向走廊的百葉窗（氣窗）未能有效阻止煙霧或火陷，令舊式公屋的公共走廊與逃生樓梯沒有分隔，因而需要進行圍封。工程涉及53條公共屋邨約240座樓宇，受影響單位有13.6萬個。

葵涌西區議員黃俊揚指，每戶的氣窗進行圍封工程需時3日，在一般情況下，工程並不需要進入住戶單位內進行。

文：TF

資料及圖片來源：公屋討論區 - 香港facebook群組@facebook、政府新聞處、黃俊揚@facebook、星島圖片庫