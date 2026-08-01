日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 建議咁做除頑垢…

不少人日常都會使用保溫杯，但原來清洗保溫杯都有一套安全指引？日本保溫杯品牌「象印株式會社」早前於官方網站分享「保溫杯的正確清潔方式」，教授清潔保溫杯的4個步驟，有效防止滋生黴菌或積聚茶垢，如錯誤清潔隨時會破壞瓶身，更建議大家可使用1類漂白劑去除頑固污漬，即睇下文了解！

日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌

保溫杯或保溫瓶都是大家平日常使用的物品，不過如果用錯方法清潔或錯誤盛載不適合飲料的話，隨時會破壞瓶身或內膽，影響其保溫、保冷效能或容易殘留異味或污垢。日本保溫杯品牌「象印株式會社」曾於官方網站指出，保溫瓶可盛載水、茶以及咖啡飲品，惟鹽份高的飲品，如味增湯、炭酸飲品、牛奶或果汁等並不適合使用保溫瓶保存，可能會導致生鏽或令到保溫、保冷的功能變差，甚至損壞保溫杯零件。

日本象印提醒，用家切勿使用鋼絲刷或有研磨劑的海綿清洗，此做法會刮花瓶身內膽及破壞塗層，令污垢及異味更易殘留。不適用於洗碗機的款式要避免放入洗碗機，高溫或高水壓清洗可能會導致外層塗漆剝落、水份滲入零件內部或瓶身變形等問題。此外，清洗時切勿用「氯系漂白劑」，否則會腐蝕金屬內膽及栓蓋的彈簧，導致生鏽或穿孔。象印同時教授安全洗杯方法4步驟，以免大家用錯方法清潔，破壞瓶身及其效能。

4步安全清潔保溫瓶：

先用清水沖洗：保溫瓶內的飲料喝完後，盡快用清水沖洗，即可防止異味殘留與色素沉澱 拆解零件清洗：將杯蓋、栓蓋及密封膠圈徹底拆下，再個別獨立沖洗 使用中性清潔劑：將中性洗潔精擠在軟海綿或長柄杯刷上，刷洗瓶身本體和各個配件 倒轉晾乾：用清水將洗潔精徹底沖走後，倒轉晾轉瓶身

去除頑垢建議可用1類漂白劑

如想定期去除頑固污垢，大家可能會想到使用小梳打或檸檬酸一類的清潔方法。雖然小梳打有助去除茶垢、咖啡漬或殘留異味，但小蘇打具有研磨效果，故此象印並不推薦使用小蘇打進行保溫瓶的保養。至於檸檬酸適合用於去除保溫瓶上附著的斑點狀生鏽、粗糙感和殘留異味，只要將檸檬酸溶解於溫水中（以500ml的溫水加入1茶匙份量為例），倒入保溫瓶中靜置約3小時後再倒掉檸檬酸水，並用清水沖洗乾淨。如有檸檬酸水殘留在保溫瓶內會導致生鏽，因此定必要徹底清水徹底沖洗乾淨。

如果略嫌準備檸檬酸麻煩，象印推薦使用適用於保溫瓶的「氧系漂白劑」作每月一次的清潔，只要將氧系漂白劑加入裝有溫水的保溫瓶並靜置，就能去除茶垢、異味、霉斑等，品牌亦有推出專為清洗保溫瓶「Pika Bottle」的氧系粉末清洗劑。

文:RY

資料及圖片來源:象印マホービン株式会社