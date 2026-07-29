油塘街坊斥對面樓單位24小時長開廚房燈+窗口掛平底鍋：「影響人家」 網民狠批：關你乜事

不同家居各有不同風格的裝飾與陳設。不過，最近有油塘街坊在社交平台發文，稱對面的樓宇有住戶「24小時長開廚房燈」，且將平底鍋掛在窗口，認為對方此舉「影響人家」，更呼籲街坊網民「見字將煎pan除下」。帖文隨即惹來網民抨擊：「關你乜事？你會唔會管太多？」詳情即看下文！

油塘街坊投訴對面樓單位 廚房燈長開兼窗口掛平底鍋：「影響人家」

最近，有油塘街坊於社交平台發文，指對面樓宇有住戶「全天候24小時都開著廚房燈」，又稱發現此情況已持續大半年。除了指控該住戶的廚房長期開燈，樓主又指對方將「煎pan」（平底鍋）掛於窗口，「向住對面樓大部分人家」。

樓主形容，對方開燈情況不分晝夜，「日光日白，打風落雨九號風球都著住廚房燈」，指家人深夜「望向對面」，眾多單位都已關燈休息，惟該戶卻仍亮著燈，加上窗掛「煎pan」，令其家人感到「分外詭異」。文末更呼籲該名街坊「見字將煎pan除下」，「不要影響人家就功德無量」。

網民群起狠批：長開燈都要你管？

雖然現時帖文已被刪除，惟仍有網民轉發帖文並引起討論，有人批評「關你乜事」，「好簡單，你5（唔）望就冇事」、「長開燈都要你管，癲」、「日日mon（監視）住人地（哋）廚房」、「我之前個單位，隔籬鄰居就係咁，打去投訴我屋內有人開燈，居然受理。」此外，有不少網民稱有長開燈的習慣，並道出原因，「我都長開廚房燈 因為怕左啲曱甴」、「我廁所燈都係開足24咁多年」、「我屋企個廚房燈都係長開，有咩問題？」

文：TF

資料及圖片來源：家@油塘@Facebook、Threads