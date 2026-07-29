元朗養殖場招聘蘑菇採摘員！無學歷要求+冷氣房工作 網民笑言：皮克敏玩家出發！

香港本地農業及製造業的特殊職位招聘不時引起熱議。近日，有位於元朗區的本地養殖場公開招聘「蘑菇採摘員」，不設學歷門檻，主要職責是在冷氣菇房內照顧及採摘有機蘑菇，底薪連獎金月入最高可達$2萬，隨即吸引不少網民關注及討論，有網民更笑言擁有網上遊戲「皮克敏」經驗的玩家或可獲優先考慮，「打開菇既（嘅）皮友出發喇」。

元朗養殖場招聘蘑菇採摘員！無學歷要求+冷氣房工作 月入可達$2萬？

根據招聘網站顯示，該職位為位於元朗區一個蘑菇供應商及養殖場的「蘑菇採摘員」，主要職責是負責於冷氣菇房內照顧及採摘有機蘑菇。其招聘條件及要求相對「親民」，列明無需學歷要求，只需具備「一般粵語、一般普通話」及「懂讀寫中文」的能力即可。同時，招聘廣告強調應徵者必須「勤奮、願意學習、具團隊合作精神」，並特別註明該工作「需體力勞動」。

至於薪酬與工時方面，職位底薪連獎金約港幣$10,000至$20,000不等，具體收入則需視乎蘑菇出產數量而定。員工每星期工作6天，每天工作8小時，上班時間為上午8時至下午5時，並會安排輪休。此外，公司亦提供酌情性花紅、在職培訓、膳食津貼及晉升機會等員工福利。

過來人分享經驗 網民笑言：打開菇嘅皮友出發喇

這類本地有機種植業的招聘在求職市場上相對少見，加上標榜在「冷氣菇房」內工作，引起網上熱議。有曾任職類似崗位的網民分享實際的工作強度，「喺澳洲摘過，摘係好輕鬆，換嗰舊木糠搬X到你傻」、「只可以講，要接受到陣臭味，仲臭X過屎同埋一定有蛇蟲鼠蟻」。有網民則由職位聯想到近年大熱、需要「打蘑菇」的網上遊戲「皮克敏」，笑言「具備N年皮克敏打菇經驗優先考慮」、「打開菇既皮友出發喇」。

來源：easyjobs853

文：LW