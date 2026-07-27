港人熱議港鐵最少人車站！大窩口站列少人流頭三位？街坊反駁：呢個出口排長龍喎

港鐵網絡四通八達，貫通香港東西南北地區，每日載客量多達數百萬計，方便市民通勤及旅客觀光。不過，繁忙鐵路運輸背後，也有部份車站相對較少人流，走進車站有一種寧靜的感覺，當中包括大窩口站。有網民形容大窩口站為「應該係全港人流最少嘅地鐵站」，引起部份乘客共鳴，同時也有熟悉該區的街坊反駁，指出其中一個出口不時大排長龍！

港人熱議港鐵最少人車站！大窩口站列少人流頭三位？

部份遊客區、商業區樞紐或轉車站的港鐵車站如九龍塘站、旺角站、中環站、金鐘站等，均是相對繁忙的車站，不過也有車站人流較少，車站內沒有急促腳步或擠逼的人潮，當中包括大窩口站。有網民於網上社交平台發文，形容大窩口站為「應該係全港人流最少嘅地鐵站」。帖文引起部份乘客共鳴，表示走進這種車站有種錯覺，「好似成個城市突然靜晒落嚟」，沒有趕路人潮或急促腳步，「呢種安靜其實幾難得」；也有網民認同大窩口站人流少，「我敢肯定大窩口係人流最少地鐵站」、「呢個站係好少人流，係咪第一少人唔敢講，但頭三內就好大可能」、「人流少但一定唔係最少嗰個」。

街坊反駁：呢個出口排長龍喎

不過，有熟悉該區街坊反駁這個說法，表示靠近屋邨出口需排隊出閘及排長龍等𨋢到地面，「只係其中一個出口少人流量，另一面屋邨出口排隊出閘」、「至少大窩口站去熊貓酒店嗰頭較荃灣站近」、「其實附近多工廈同住宅，荃灣花園、德士古道嗰堆人都會去大窩口站，放工搭車都多人」。有網友指出下班或下班時間特別多人排隊返回大窩口邨，「呢個站都有繁忙時間，夜晚6、7點多人排隊等電梯返大窩口邨，我就經常由呢個站出，上城門谷練跑，都有啲人氣㗎，唔係你講咁吉」、「你繁忙時間睇吓部𨋢有幾多人排隊再講啦」、「咁你可能未試過朝頭早8點喺呢度」、「返工返學超多人，仲有巴士站」、「你有無繁忙時間去排隊等𨋢？起碼6-7部都未輪到！」

文：RY

資料及圖片來源：Threads