強積金新安排！ 65歲以上長者都適用！經「積金易」提取須以「智方便」多重認證身份

一眾打工仔或正計劃退休的長者，大家都十分關心自己辛苦大半生積累下來的強積金。 積金局26日宣布將於7月底為「積金易」平台推出新安排，包括年滿65歲人士在準備提取強積金時，均需進一步利用「智方便」進行多重身份認證，以加強保護計劃成員的強積金。《星島頭條》將於本文為大家整理新安排細節、括免條件、「智方便」註冊「積金易」等資料，令大家

提取強積金新規定！7月起須用「智方便」多重認證 65歲以上長者提取亦需核實

從7月底開始，除了強積金戶口結餘只有5,000元或以下的小額提款，或者因為親屬離世而辦理的申索這兩種情況外，所有人（包括年滿65歲的長者）如果在「積金易」平台申請提取強積金，都必須透過政府的「智方便」手機應用程式進行多重身份認證。

積金局26日宣布將於7月底為「積金易」平台推出新安排，包括年滿65歲人士在準備提取強積金時，均需進一步利用「智方便」進行多重身份認證。

從7月底開始，除了強積金戶口結餘只有5,000元或以下的小額提款，或者因為親屬離世而辦理的申索這兩種情況外，所有人（包括年滿65歲的長者）如果在「積金易」平台申請提取強積金，都必須透過政府的「智方便」手機應用程式進行多重身份認證，確保申請人身份真確無誤。

開通積金易戶口 不等於已經認證

大家可能會問：「我開通積金易戶口時不是已經認證過了嗎？」為了防範騙徒，保障大家的血汗錢，即使您之前已經用過「智方便」註冊，到真正要「拿錢」的時候，系統還是會要求您再用「智方便」做一次即時的容貌辨識，掃描您的樣貌。核實身分並遞交文件後，受託人才會把錢發放。

經「積金易」申請提取強積金的4個步驟：

​ Edit media 從7月底開始，除了強積金戶口結餘只有5,000元或以下的小額提款，或者因為親屬離世而辦理的申索這兩種情況外，所有人（包括年滿65歲的長者）如果在「積金易」平台申請提取強積金，都必須透過政府的「智方便」手機應用程式進行多重身份認證。 ​

透過「積金易」平台遞交提取指示。 使用「智方便」應用程式進行多重身份認證（包括容貌辨識）。 遞交相關的證明文件。 待完成審批後，由受託人發放強積金款項。

特殊情況需要較長時間處理！

「積金易」平台的出現是為了讓大家辦理手續更快捷。不過，如果您的提款情況比較特殊，不能用劃一的方法處理，強積金受託人就需要履行職責，仔細地為您進行專業審核，確保符合法規，一切以您的利益為先。

萬一受託人需要您補充資料，「積金易」的人員會主動聯絡您並提供協助。這類特殊個案因為要審慎處理，時間難免會長一點點，但請放心，平台和受託人一定會盡快幫您辦妥。

為甚麼要用「智方便」驗證強積金帳戶?

嚴密可靠的資料核對 ：「智方便」在用戶註冊階段，會直接與香港入境事務處的數據庫進行資料比對，提供極具權威性且嚴謹的身分驗證保障。

全面升級帳戶防護 ：透過政府級別的認證系統，能有效確保操作者的真實身分，從根本上提升強積金帳戶的安全性。

登入操作更便捷：用戶毋須記憶繁瑣的帳號及密碼，只需透過「智方便」即可輕鬆且安全地登入「積金易」平台。

教您用透過「智方便」註冊「積金易」及認證身分

如果閣下尚未透過「智方便」登記「積金易」平台服務，請按以下步驟輕鬆完成手機註冊：

下載程式：先在手機的應用程式商店（App Store、Google Play 或華為）搜尋並下載「積金易」App。 開始註冊：打開「積金易」App，按「註冊」，選擇您的身分是「成員」，看過注意事項後按「繼續」。 智方便驗證：仔細閱讀指示後按「註冊」，然後請使用「智方便」來驗證身分。（提提您：手機要先下載好「智方便」App並註冊成為用戶哦！） 核對及補交資料：當您成功用「智方便」通過驗證後，系統會幫您自動填上部分個人資料。您只需慢慢看清楚，補填聯絡方式和地址，並收取短訊或電郵的一次性驗證碼來完成驗證，就可以按「下一步」。 提交申請：最後核對一次所有填好的資料，確認無誤就按「提交」。 啟動帳戶：細閱並接受條款及細則後，您會即時得到一個專屬的「積金易號碼」，請按「立即啟動」。 設定密碼：最後一步，建立您自己記得住的用戶名稱及密碼，按「確定」便大功告成，可以開始使用了！

完整教學＞＞按此<＜

不懂用智能手機？有專人當面幫您！

各位老友記，如果您覺得用手機很複雜，或者手機太舊用不到「智方便」、不懂得安裝App，甚至掃描不到樣貌和指紋，千萬不要氣餒和擔心！

您只需要帶齊兩樣東西：您的香港身份證 以及 您的智能手機，直接去到任何一間「積金易」服務中心，那裡會有非常熱心的職員，一步一步親自協助您完成所有註冊手續。我們一定會確保每位長者都能順利處理您的強積金！

資料來源：積金易

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