大叔KOL狠批機場「頭等」客名不符實？衣著隨意+做1事極離譜？網民反駁：去旅行著舒服啲有乜問題？

部分機場貴賓室專門為航空公司頭等艙乘客服務，讓他們在候機時能夠品嘗精緻餐飲及按摩服務等。早前，有航空公司的頭等貴賓室完成翻新工程重開，有自稱「大叔」的KOL在登機前打算到訪體驗，惟遇上同場客人在用餐時做1事極離譜，直言「有啲反胃」。同時，他有感客人質素大不如前，而且衣著隨意，「最救命係啲人太過牛記笠記」。說法惹來爭議，有網民反問：「去旅行著舒服啲有乜問題？」詳情即看下文！

大叔KOL狠評機場頭等貴賓室客人質素參差 食客做1事極離譜？

日前，KOL「大叔Phil 」於社交平台上載短片，分享早前到訪航空公司翻新後的頭等貴賓室的經歷。他形容整體環境令人滿意，「一入嚟有種好面善嘅感覺」，大讚空間寬敞，同時感覺高級及富有時代感。

頭等貴賓室設有自助餐區及自選餐廳，他選擇於後者用餐，表示餐廳「裝修同氣氛都好好」，惟同時「發現一個奇怪現象」，原來同場有食客「一半時間都除咗對鞋」，又有感雖已身處頭等貴賓室，但「見唔少人嘅衣著都係牛記笠記」，又謂換作以前優雅的年代，「呢啲根本係無法想像」。

整體來說，他對於重開的頭等貴賓室都感到滿意，「硬件一流，會俾十分」，而食物及服務有七至八分。不過，對於客人質素頗有意見，「最救命係啲人有好多都係牛記笠記」，直言太多人身穿T-恤、短褲及波鞋，又指最離譜是有人用餐時脫鞋，「全程剝鞋玩對腳」，反問「點解而家啲人會咁？」同時感嘆「以前70年代係唔會有啲咁嘅客」，人人都是衣著得體，「始終都係頭等，係儀式感好重嘅嘢」，對此表示不解。

網民反駁：去旅行著舒服啲有乜問題？

對於「大叔Phil」批評頭等貴賓室的客人服裝及行動惹來網民熱議，有人同意其立場，直言衣著隨意是「不知所謂」：「其實短褲，都已經有啲那過啦。你去文華扒房，君悅扒房，麗晶扒房，你睇吓人哋有冇dress code？」同時，有不少網民留言表示，認同食客用餐時不宜脫鞋，惟對衣著隨意作出反駁，「人哋去旅行，唔一定出trip（商務行程），casual（隨意）d（啲）有乜問題」、「著Suit（西裝）唔代表有Class（級數），著Hoodie（衛衣）亦唔代表無禮貌」、「今時今日仲會將社經地位跟個人品格掛鉤，呢種概念已經不合事宜喇。」

文：TF

資料及圖片來源：chessgentlemen@Instagram