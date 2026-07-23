大學生考保安牌熱潮？申請牌照暑假檔期預約爆滿 港人震驚「究竟有幾多大專生去考？」 網民：經濟差冇計

踏入求職季節，相信不少大學畢業生正忙於寄求職信及準備面試。惟近年香港就業市場競爭激烈，如暫時未獲心儀公司錄取，考取專業牌照增值及裝備自己也是個不錯的選擇。最近，網上不乏關於年輕人或大學生考取各種牌照的帖文，其中保安牌照的申請預約於暑假檔期更是爆滿，有港人震驚：「究竟有幾多大專生去考？」

大學生考保安牌熱潮？暑假預約檔期「全紅」 港人震驚：究竟有幾多大專生去考？

近年，不少年輕人選擇入職門檻相對較低的保安行業。最近，有港人經警務署牌照課網上預約申請「保安人員許可證」（俗稱「藍卡」或「藍咭」）時，意外發現7月及8月份可預約日子「全紅」（滿額），驚訝申請保安牌人數之多，不禁發問：「究竟有幾多大專生sem break去左考保安？」

過往任職保安多為中年人士，不過根據「保安及護衞管理委員會」的記錄，2025年就有超過2700位18-20歲的年輕人持有有效許可證。保安薪酬穩定，政府統計處曾於2024年6月公布的資料，保安員的平均月薪為$15,306。保安員薪金會因應更制而有所不同，一般而言，兩更制的平均薪酬（約$16,939）會較三更制高。此外，累積經驗後更有晉升機會，例如保安主任的平均月薪可達$20,255，前景不俗，能為求職者提供穩定且不錯的收入保障。

除了薪酬穩定之外，入讀課程及考取牌照門檻低，香港人力資源有限公司的保安課程最快可17小時完成，更是天天開班，時間彈性，且會代交保安牌申請表。

網上預約辦理「保安人員許可證」步驟：

到香港警務署處網上預約系統，使用「數碼服務登入」帳戶或以「智方便」登入亦可 揀選「保安人員許可證」 按需要點擊「保安人員許可證 - 新申請/重新申請/更改工作類別申請」或「保安人員許可證 - 續期申請」 細閱條款及細則後按「我已閱讀、了解並同意上述條款。」繼續下一步 填寫個人資料再按下一步 選擇可預約日期及時段 檢查及確認個人預約 儲存預約二維碼

保安年輕化？網民：經濟差冇計

對於越來越多年輕人考取保安牌，網民慨嘆與經濟環境欠佳有關，「經濟差，冇計，一份萬5蚊嘅Admin都有500幾個人in」、「你諗吓最近幾多中年人被炒嘅消息，又勁多fresh grad搵唔到工，外賣都咁多人做，考保安牌唔爆滿至出奇」、「依家除咗保安，冇嘢可以做」、「保安，外賣，呢啲吊命工種已經飽和，因為職位減少，大把人失業」。

有網友表示近年保安行業的確有年輕化的趨勢，「而家見啲保安都勁後生，又個個勁有禮貌，完全feel到呢個職業搶手咗」、「超多後生/新移民做保安」；也有網民認為考保安牌可能作傍身之用，並不代表一定入行，「考又唔代表佢哋一定做，保安一向係多人報名」、「好彩有先見之明，5年前已經考咗」、「車牌之後，保安牌係18歲就要考」。

文:RY

資料及圖片來源:Threads、警務署