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港人苦等1人公屋逾17年 原居屯門「二派」粉嶺屋邨都照要 網民列3大優點：中頭獎唔要就笨

生活百科
更新時間：14:55 2026-07-23 HKT
發佈時間：14:55 2026-07-23 HKT

輪候公屋向來是一場「持久戰」，近日有居於屯門的港人於社交平台分享，指申請1人公屋單位苦等逾17年，終獲房署「二派」位於粉嶺的公屋單位。對於獲派位於新界北的單位，事主起初相當猶豫應否接受，除了與家人朋友的距離變遠，也需花費長時間通勤，惟最終聽取各方意見後決定「照要」，獲不少網民祝賀，同曷列出該屋邨的3大優點，揚言：「中頭獎唔要就笨！」詳情即看下文！

居屯門港人苦等1人公屋17.5年 「二派」獲派粉嶺雍盛苑成功上樓

日前，有港人於社交平台發文，指輪候超過17年後終獲房署「二派」1人公屋單位。依帖文附上的信件照片所見，事主獲派單位為粉嶺雍盛苑雍萃閣。樓主稱，因工作、親人及朋友「大部份都喺屯門」，因此初時對於「二派」雍盛苑感到相當糾結。不過，當她進行實地視察後，對環境、配套及單位間格都感到滿意。雖然遷至粉嶺後上班時間增至逾1小時，樓主則樂觀表示「事在人為」，最終欣然決定接受安排。

不少網民為樓主終獲派公屋感到高興，認為樓主「直情係有金多寶嘅頭獎」、「唔要就笨」。樓主於留言區透露，輪候1人公屋單位已「等咗17年半」。不少人認為，粉嶺雍盛苑的環境及交通套配不俗，「去香園圍口岸、沙頭角口岸嚟方便返內地」、「行多兩步去華明有車到 油尖旺觀塘」、「其實附近都好多嘢食好多嘢買，再唔介意就行出火車站都ok嘅」。有網民指出，樓主的1人單位面積達170呎非常理想，「我對面2人都後配1至2人，面積150呎」、「居屋間隔，公屋租金」、「恭喜樓主，我2人都得200呎咋」。

非長者申請1人公屋設計分制 需符合入息及資產限額

位於粉嶺的雍盛苑，為房委會可租可買計劃（第一期）的屋苑之一，當中的雍薈閣已於該計劃中出售，而餘其樓宇均為公屋單位。屋苑為3座和諧一型大廈，採用第9款設計，亦是除富泰邨愛泰樓外，全港僅有選用此設計的樓宇。

根據香港房屋委員會的申請指引，非長者一人申請者租住公屋，每年均有設定配額，並設計分制度，在符合所有申請公屋資格下，累積分數愈高，便會愈早獲得編配公屋單位。而1人申請者亦需符合入息及資產淨值限額，1人家庭每月入息限額為13,230港元，淨資產值限額為295,000港元。

文：TF

資料及圖片來源：公屋討論區 - 香港facebook群組@facebook、星島圖片庫、香港房屋委員會

延伸閱讀：家人離世成「寬敞戶」！公屋女獲派深水埗同邨卻感「好糾結」？細數新屋３大致命傷 網民一看搖頭！

 

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