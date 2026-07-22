浴室寶正確用法！用錯隨時變霉菌溫床？日專家教路暖風/換氣切換秘訣+4大快速乾衣技巧

天氣潮濕或者洗澡後，不少人都會即時啟動浴室寶抽走濕氣。不過，如果按錯模式或順序，水氣或會被困在室內從而滋生霉菌，隨時適得其反！早前，有日本專家教路浴室寶的正確用法，包括沖涼時應否開浴室寶、浴室寶每種模式的用途，以及4大快速乾衣技巧，即看下文了解。

沖涼時切忌開浴室寶？

日本專家教路浴室寶的正確用法。（圖片來源:istockphoto）

日本衛浴設備製造商TOTO株式會社指出，在洗澡時，最好關閉通風系統，並將浴室暖氣設置為「沐浴模式」或「低檔」，或者乾脆關掉暖氣。

根據日本媒體《Hint-Pot》報導，由於浴室內外存在溫差，溫熱的水蒸氣容易在冰冷的浴室牆壁與天花板上記冷卻，進而形成冷凝水滴（結露）。如果在洗澡時開啟排氣扇，抽風動作會促使浴室外的冷空氣被拉引入內，進一步降低浴室整體溫度，短期內反而更容易產生冷凝水，這種情況在冬天尤其明顯。此外，使用浴室排氣扇時，空氣中漂浮的灰塵會隨水蒸氣進入通風管道。吸濕後的灰塵較重，容易滯留在通風管道內。灰塵積聚後，通風效率降低，更容易產生冷凝水，隨時變霉菌溫床。

切忌洗澡後立即開暖風！附不同情況下模式切換秘訣

浴室寶有換氣、乾燥、涼風（循環）及暖房等功能。很多人習慣洗澡後立刻開啟「暖風」模式，以為熱氣可以蒸發水汽，這其實是常見的謬誤。剛洗完澡時，空間內積聚大量濕氣與熱氣，此時若開啟暖風，只會形成溫熱潮濕的環境。

日本整理清潔專家伊藤真希與衛浴專家建議，洗澡後可以先用擦澡巾或刮水刀順手抹乾浴室牆面與地面的大水珠，或以冷水花灑沖洗牆壁降溫以減少蒸氣。隨後開啟「換氣 / 抽氣」功能30分鐘至1小時，將濕氣徹底排出室外；亦可善用「乾燥」模式快速帶走水分。

平時維護時，可於排走大部份濕氣後開啟乾燥模式維持乾爽；夏天入浴則可利用「涼風/循環」促進空氣對流，降低悶熱感。

模式名稱 最佳使用時機 核心運作原理與作用 暖風 / 暖房 入浴前的預熱 主要適用於冬天，透過加熱氣流提升空間溫度，預防溫差帶來的不適。 換氣 / 抽氣 洗澡後、平時排濕 排走室內空氣與濕氣，拉動戶外新鮮空氣進入。 乾燥 晾乾衣物、深度除濕 結合「加熱」與「抽風」，強烈帶走濕氣，快速乾燥空間。 涼風 / 循環 夏天入浴、促進對流 不加熱，僅以風扇運轉帶動空氣流動，降低悶熱感。

擺脫濕氣！浴室寶乾衣4大技巧 掛衫方式都有講究？

利用浴室寶晾乾衣物是不少家庭在雨季的救星，只要注意衣物的擺放與模式設定，就能大大縮短晾乾時間並節省電費。（圖片來源：istockphoto）

利用浴室寶晾乾衣物是不少家庭在雨季的救星，只要注意衣物的擺放與模式設定，就能大大縮短晾乾時間並節省電費。

技巧1：衣物必須進行徹底脫水

衣物在掛入洗手間之前，務必使用洗衣機進行高速甩乾。衣物殘留的水分越少，浴室寶需要消耗的熱能量就越低，乾燥速度也會成倍提升。

技巧2：「中間短、兩邊長」的拱形擺陣

將長褲、長裙、外套等較長的衣物掛在兩側，而短袖、內衣、襪子等較短的衣物掛在中央。這樣的掛法會形成一個「拱形通道」，當吹出熱風時，風力能在中間空間流暢穿透，並向兩側均勻擴散，讓所有衣物同時受熱。

技巧3.保留「一隻手掌」的黃金間距

切忌為了曬更多衣服而將衣物緊貼堆疊，衣物與衣物之間最少要保留約一隻手掌寬的距離，這樣才能讓對流空氣穿過衣物縫隙，帶走水分。

技巧4. 採用「換氣 + 乾燥」兩階段省電循環

如果一開始就直接開啟「乾燥」模式，由於衣物剛掛上去時水分極高，會消耗大量電費。想更省電，晾衣初期（前1–2小時）先開啟「換氣」模式，利用強大抽風帶走衣物表面的大半水分；中後期再轉為「乾燥」模式進行集中烘乾，既節省能源，又能達到極速乾透的效果。