翻手機Snoop｜捉姦解謎App台港爆紅！模擬「翻另一半手機」搵蛛絲馬跡 網民直呼過癮：光明正大偷睇極真實！

情侶間的最大禁忌，竟成為最爽快的遊戲體驗？近期一款名為《翻手機 Snoop》的沉浸式解謎手機遊戲在台灣及香港兩地急速竄紅，帶來極高討論度。遊戲將現實中讓人神經緊張「查手機捉小三」過程直接搬上手機屏，吸引大批玩家化身神探尋找破案關鍵，從蛛絲馬跡中揭開驚人真相。

全新解謎遊戲App 「翻手機Snoop」台港爆紅 沉浸式「偷睇手機」 滿足大眾偵探情結

《翻手機 Snoop》之所以能引爆話題，核心在於其極度真實的互動設計。玩家在遊戲中宛如拿到一部真實的手機，需要深入翻查通訊軟體的聊天紀錄、Instagram 限時動態、相簿、甚至銀行轉帳記錄與備忘錄，從細枝末節中拼湊出事件全貌。

遊戲關卡題材緊貼現代人的問題，不僅限於男女情感中的「捉出軌」，更擴及閨蜜間的背叛、金錢糾紛等極具話題性的都市故事。完美滿足大眾好奇心與偵探情結，迅速在 Threads、IG 等社交平台引發討論。不少玩家玩完後紛紛留言直呼過癮，有玩家笑言「身為一個被劈腿很多次的人，很快就破完第一關」、「光明正大偷翻別人手機的遊戲這麼好玩」、「好真實！本身已經好鍾意睇人手機。」

開發者透露全新解謎故事下月上線

面對遊戲的突如其來的爆紅，《翻手機 Snoop》的開發團隊近日發文感言，坦承在製作過程中曾因懷疑市場接受度而多次動搖，甚至差點放棄這個企劃。直到遊戲上線後，看到廣大玩家熱烈的推理討論與迷因分享，才重新注入強心針。

針對部分網民討論遊戲與另一款海外遊戲《Stalkie》機制相似，開發者也坦誠回應，並不否認《Stalkie》是早期的參考作品之一。但團隊強調，《翻手機 Snoop》的核心初衷是打造「以亞洲語言、在地人物與生活文化為核心」的互動故事，且遊戲內的劇本均為團隊原創。

開發者透露，團隊未來的目標是持續發展更多原創劇本，並嘗試奇幻、恐怖題材以及多人連線模式，慢慢走出一條屬於《翻手機》的獨特道路。更震撼的是，團隊預告全新的解謎故事預計將於下個月正式上線，消息一出，已讓一眾意猶未盡的玩家表示極度期待！

圖片來源：翻手機 Snoop

文：M