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李居明-何知歌仔你要識 奸門長斑馬上要清理｜李居明大師會客室

生活百科
更新時間：00:05 2026-07-20 HKT
發佈時間：00:05 2026-07-20 HKT

連續幾期與大家分享《何知歌》，大家對這些快而準的面相口訣非常有興趣，紛紛對照自己與身邊人的面相來看，成為熱門社交話題。若年過50歲的已婚女性，一定要留意面上是否有斑和黑癦。若發現面上長斑，一定要儘快脫掉。

兩顴黑癦屎，雙夫必喪

如何看自己或者配偶的健康狀況呢？大家必須要謹記，定時檢查自己的顴骨和奸門！

《何知歌》有句口訣是：「兩顴黑癦屎，雙夫必喪」。意思是太太兩顴骨上有黑癦，剋兩個老公，且暗示是丈夫的肝臟健康出了問題，甚至是絕症。因此，太太如果發現自己顴骨長斑，一定要讓丈夫去做一次肝功能檢查。現在有很多暗病連自己都難以察覺到，其實在面相上已有預警。

如果太太的奸門位浮現出明顯的青筋，甚至延伸至眼尾，或者奸門位置有蝴蝶斑，在相學上被視為丈夫可能有健康或意外危機的訊號。反之，如果是丈夫的奸門上有青筋或蝴蝶斑，那就是輪到太太要快去醫院檢查身體！此外，建議透過醫學雷射盡快處理。這個斑不脫掉，往往預示着突如其來的變故。

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聲清有望同諧到老

「聲清兩目無邪望，必是同諧到老，至少都有三代同堂。」講完凶險的面相，我們來看看有福氣的面相。想知道一個人能否子孫滿堂、享受天倫之樂？看這兩點最準：第一，聲清。能看到第三代甚至四代同堂的人，說話聲音一定很響，中氣十足，晚年運勢如日中天。

第二，兩目無邪望。有些人看身邊的人或物，眼睛不向前正視，而是用側視、用餘光去看，這種人多數晚運差，難以享受三代同堂之福。

此外，如果你遇到一個人是「三角眼」，且與你說話時眼神躲閃、不敢與你對視，這代表他內心一定有所隱瞞或心虛，與這種人交友或做生意，千萬不要輕易相信他。一個人心術正不正，你看着他的眼睛就知道。

準頭印上有黃光

怎樣知道一個人最近行運、百事昌隆呢？口訣說：「何知君子百事昌，準頭印上有黃光。」

「準頭」就是鼻頭，「印堂」就是兩眉之間。如果這兩個位置透出桑黃之氣，主橫財。反之，這兩個位置是紅色主破財，投資失利，逢賭必輸。相學上最忌臉上出現不正常的紅色，第一，可能是高血壓；第二，鼻頭紅必定破財。如果你遇到這種人，千萬不要和他合作做生意，否則被他連累。

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