台網紅Joeman大讚國泰有效率！因延誤未能趕轉機 即場安排新航班感安心「香港是國泰主場」 網民讚嘆：服務高效穩定

香港國際機場為亞洲繁忙的航空樞紐之一，每天有來自世界各地航班於香港機場升降，更成為國際旅客熱門的轉機點，特別是港人工作以高效率見稱，香港地勤帶領旅客「高效轉機」不時成為網絡熱話。最近台灣網紅Joeman從倫敦飛到香港再轉機往台北，惟上一班機因延誤導致他未能趕上原來往台北的航班，不過國泰地勤高效率的安排令他感安心：「香港是國泰主場」。不少網民看到Joeman的經歷，均讚嘆國泰地勤的安排靈活：「服務高效穩定！」

台網紅Joeman大讚國泰有效率！因延誤未能趕上轉場 即場安排新航班感安心

有時急於轉機時遇上航班延誤，確實會令讓人感到焦慮與不安，擔心影響接下來的行程安排或因航班變更導致行李出現問題。香港機場轉機向來甚有效率，地勤都會帶領旅客一同跑往登機閘口。最近台灣網紅Joeman從倫敦飛到香港再轉機往台北，惟倫敦開出的飛機因延誤，導致接續的行程受到影響。Joeman於香港轉機往台北的航班本該於上午8時25分起登機，直至上午8時28分他仍身處從倫敦飛往香港的機艙內，令他不禁苦嘆：「我不知道我趕不趕得上下一班」。

當Joeman落機時看到國泰地勤手持指引牌，他上前詢問能否趕上轉機，地勤如實回答：「來不及了，不好意思」。不過，該名地勤熟練地為Joeman與同行人士安排另一班上午9時55分飛往台北的航班，同時處理行李的情況，Joeman接下來有40分鐘重新過安檢以及到登機口。對比起早前Joeman於歐洲時錯過航班時遇到的處理，他對於國泰的安排感到安心且大讚處理具效率，「香港是國泰主場，所以已經先幫我們把票印好了，比我們在馬德里好，這個也算是很有效率啦」。

至於安檢的速度也讓Joeman讚嘆，「大概10分鐘我們就過完安檢了」。他們乘坐接駁列車到達所在客運大樓，雖然中途需要小跑步起來，不過他們也有空檔時間利用國泰延遲兌換餐券入手咖啡，並順利於上午9時20分前到達登機口等待上機。有國泰地勤看到Joeman影片，表示Joeman即使旅程中面對多次延誤，也對地勤人員很有禮貌，沒有將情緒發洩到他人身上，「至於這次沒能體驗到香港機場著名的『奔跑轉機之旅』，確實有點可惜，歡迎Joeman下次再來香港機場，找國泰地勤報名體驗」

網民讚嘆：服務高效穩定

對於Joeman於香港轉機的經歷，不少網民表示國泰地勤的服務穩定且有效率，「這班可以趕就趕給你看，趕不上很快就有下一班，服務高效穩定」、「香港去台北嘅班次分分鐘仲密過好多巴士」、「國泰轉機真的很強，一下機就被地勤帶著走順利過安檢」。

有網友表示從地勤的舉動便能得知能否趕上轉機，「我在香港轉過幾次，即便來不及也會立刻安排好一下段登機證，來得及就看是否要小跑步，地勤會帶著一起跑」、「國泰地勤跟你說來不及就是真的來不及了」、「推一推國泰主場，國泰地勤直接一路帶隊快走，快走當下又會給你一種『跟著我保證沒問題啦』的悠哉感，就這樣一路通關上飛機，上完馬上關機門，5分鐘後起飛，國泰主場讚啦！」

國泰航空無縫服務

國泰航空網頁顯示支援團隊提供無縫旅程支援服務，服務範圍遍及整個 「寰宇一家」 網絡。國泰深明旅客於不熟悉的機場轉機令人感到壓力，如面對航班延誤，情況會令旅客感到焦慮。團隊明白弱航班延誤及錯過轉機航班可以對旅客的計劃及生活造成影響，因此與其他「寰宇一家」成員航空公司合力組成「寰宇一家」全球支援團隊，專責處理轉機事宜。

只要旅客於聯盟網絡中的指定機場，支援團隊會主動監控接駁航班。若旅客在轉機時出現問題，團隊會盡可能與旅客會面並提供協助。「寰宇一家」全球支援團隊會盡力安排使用指定的快速通道，辦理出入境手續或接受保安檢查，以協助旅客乘搭下一班航班。支援團隊會盡力轉運行李，以便行李能適時抵達最終目的地。若旅客錯過接駁航班，「寰宇一家」全球支援團隊會提供最新的旅程資訊與新的登機證，並在可行的情況下協助提供住宿安排。

目前香港國際機場、倫敦希斯路機場、馬德里巴拉哈斯機場、紐約甘迺迪國際機場、邁阿密國際機場、達拉斯/沃斯堡國際機場、芝加哥奧黑爾國際機場、洛杉磯國際機場、悉尼（雪梨）國際機場及東京成田國際機場，均提供「寰宇一家」全球支援服務，上述機場會因應營運安排盡力為旅客提供支援服務。

文:RY

資料及圖片來源:Joeman@YouTube、Threads